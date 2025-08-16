USDT-M vs Coin-M Futures | Isang Kumpletong Gabay sa mga Uri ng MEXC Futures

Sa mundo ng crypto futures trading, ang USDT-M Futures at Coin-M Futures ay dalawa sa pinakakaraniwan at natatanging mga uri ng Futures. Para sa mga mangangalakal, ang pag-unawa sa kanilang mga pagkakSa mundo ng crypto futures trading, ang USDT-M Futures at Coin-M Futures ay dalawa sa pinakakaraniwan at natatanging mga uri ng Futures. Para sa mga mangangalakal, ang pag-unawa sa kanilang mga pagkak
Sa mundo ng crypto futures trading, ang USDT-M Futures at Coin-M Futures ay dalawa sa pinakakaraniwan at natatanging mga uri ng Futures. Para sa mga mangangalakal, ang pag-unawa sa kanilang mga pagkakaiba, kung paano magsimula, at kung paano pumili ng tama ay susi sa tagumpay sa pangangalakal.
USDT-M Futures, kilala rin bilang Linear Futures, ay mga futures na denominated at settled sa stablecoins gaya ng USDT. Sa MEXC, ang USDT ay ang settlement currency para sa lahat ng USDT-M Futures. Ang pinakamalaking bentahe ng ganitong uri ay ang mga kita at pagkalugi ay binabayaran sa USDT, na ginagawang madali para sa mga mangangalakal na kalkulahin ang mga pagbabalik sa mga terminong fiat—mas intuitive at madaling gamitin sa baguhan.
Coin-M Futures, kilala rin bilang Inverse Futures, ay mga futures na naayos sa mga cryptocurrencies (tulad ng BTC, ETH, at XRP), na inaalis ang pangangailangan na magkaroon ng mga stablecoin bilang margin. Kasalukuyang nag-aalok ang MEXC ng maraming Coin-M Futures, kabilang ang BTC at ETH. Ang pinakamalaking benepisyo ng Coin-M Futures ay pinahusay na paggamit ng kapital, na nagpapahintulot sa mga user na i-trade ang Futures habang hawak lamang ang mga cryptocurrencies.
Mula sa talahanayan sa itaas, malinaw na may malinaw na pagkakaiba sa mga settlement unit at margin sa pagitan ng USDT-M Futures at Coin-M Futures, habang ang kanilang holding period at margin mode ay nananatiling pareho, na nagbibigay sa mga mangangalakal ng iba't ibang opsyon.
Ang USDT-M Futures at Coin-M Futures ay may kanya-kanyang natatanging pakinabang. Pinapayuhan ang mga mangangalakal na gumawa ng mga desisyon batay sa kanilang sariling katayuan ng asset, mga insight sa merkado, at mga layunin sa pamumuhunan.
Ang Coin-M Futures ay mas kaakit-akit sa mga may hawak ng cryptocurrency dahil maaari silang mag-hedge at mag-trade sa MEXC Coin-M Futures market nang hindi kinakailangang i-convert ang alinman sa kanilang mga hawak sa USDT. Nangangahulugan ito na hindi kailangang ibenta ng mga user ang alinman sa kanilang mga cryptocurrencies sa mababang presyo kapag hindi pabor ang mga presyo sa merkado, kaya iniiwasan ang mga potensyal na pagkalugi mula sa mga conversion.
Kapag ang merkado ay bullish, ang mga mamumuhunan ay may posibilidad na hawakan ang kanilang mga asset ng crypto upang mapakinabangan ang mga pagbabalik. Dahil ang Coin-M Futures ay binabayaran sa mga barya, ang anumang kita ay mananatili sa anyo ng mga pangmatagalang cryptocurrency holdings. Nagbibigay ito ng mahusay na paraan para mapataas ng mga user ang kanilang mga hawak ng kanilang gustong mga cryptocurrencies sa mahabang panahon, na tumutulong na makamit ang mga layunin ng pagpapahalaga sa asset pati na rin ang pagpapanatili ng halaga.
Kung wala kang hawak na ibang crypto asset maliban sa USDT, maaari mong isaalang-alang ang pag-trade ng mga futures na may margin sa USDT. Ang USDT-margined futures market ng MEXC ay nag-aalok ng daan-daang mga pares ng kalakalan na may hanggang 500x na leverage para sa mga mangangalakal upang i-maximize ang kanilang mga kita sa pamamagitan ng matalinong paggamit ng leverage.
Sa platform ng MEXC, ang mga mangangalakal ay madaling pumili at mag-set up ng mga order ng USDT-M Futures o Coin-M Futures. Sa kasalukuyan, ang platform ay nag-aalok ng daan-daang mga pares ng USDT-M Futures pati na rin ang BTC- at ETH-margined Futures na mapagpipilian mo.
Sa website ng MEXC, mayroon kang dalawang paraan upang pumili sa pagitan ng USDT-M at Coin-M Futures.
1) Piliin ang Futures sa tuktok na navigation bar at piliin ang USDT-M o Coin-M para ma-access ang trading page.
2) Kung ikaw ay nasa pahina ng Futures trading, maaari ka ring lumipat sa pagitan ng USDT-M at Coin-M sa pamamagitan ng paggamit ng [▼] na button sa tabi ng trading pair at pumili mula sa drop-down list.
Ang Coin-M Futures ay nagdadala ng "double risk" dahil sa mga pagbabago sa presyo ng coin, ngunit nag-aalok din ito ng mas mataas na potensyal na pagbabalik. Ang USDT-M Futures ay mas angkop para sa kontrol sa panganib at nag-aalok ng malinaw na data ng kita at pagkawala.
Oo, malaya kang makakapili ng mga pares ng pangangalakal. Gayunpaman, hindi mo mako-convert ang mga posisyon sa pagitan ng dalawang uri at kakailanganin mong isara at muling buksan ang isang posisyon nang manu-mano.
Ang USDT-M at Coin-M Futures ay may kanya-kanyang pakinabang. Nag-aalok ang MEXC Futures trading platform ng mga flexible na opsyon. Ang pag-unawa at epektibong paggamit ng USDT-M at Coin-M Futures ay makakatulong sa iyong makamit ang mas matatag na kita sa isang pabagu-bagong merkado.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.