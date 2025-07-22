Velvet Capital: Isang AI-Powered Next-Generation DeFi Operating System na Muling Tinutukoy ang Decentralized Finance Paradigm

Ang Velvet Capital ay isang paradigm-shifting decentralized finance (DeFi) ecosystem na nakaposisyon bilang ang ultimate middleware na tumutulong sa mga proyekto ng DeFi na kumuha ng mga pagkakataon sa merkado. Bilang isang komprehensibong DeFi operating system (OS), pinapa-streamline ng platform ang mga on-chain transaction, sumusuporta sa tokenized vault issuance, at nag-aalok ng mga advanced na tool sa pamamahala ng portfolio. Sa suporta ng Binance Labs, ang Velvet Capital ay nagbibigay sa sinuman ng mga maginhawang solusyon upang lumikha, mamahala, at mag-isyu ng mga on-chain fund, structured product, at tokenized portfolio.
Mula nang itatag ito, ang proyekto ay nakamit ng mabilis na paglago, umuusbong mula sa isang simpleng tool sa pamamahala ng portfolio patungo sa isang vertically integrated na platform ng imprastraktura ng DeFi. Ang Velvet Capital ay isang intent-driven na DeFAI trading at ecosystem ng pamamahala ng portfolio, na nagtatampok ng mga native na user application, isang intelligent na Telegram bot, madaling-i-integrate na API, at isang agent-oriented na DeFAI OS. Ang ebolusyon na ito ay naglalagay sa Velvet Capital sa unahan ng next-gen na imprastraktura ng DeFi, na pinagsasama ang artificial intelligence, intent-based na operasyon, at cross-chain functionality.
Ang misyon ng Velvet Capital ay palaganapin ang mga advanced na estratehiya sa pamumuhunan ng DeFi at magbigay ng imprastraktura na may antas ng institusyon para sa pamamahala ng pondo. Tinutugunan ng platform ang mga pangunahing problema sa DeFi ngayon: pira-pirasong liquidity, kumplikadong user interface, at mga teknikal na hadlang na humahadlang sa mainstream adoption.
Inilunsad ng Velvet.Capital ang mga desentralisadong crypto portfolio na gumagamit ng mga smart contract na isinama sa mga desentralisadong exchange at iba pang DeFi protocol para sa on-chain management. Iniaalis nito ang mga sentralisadong intermediary, na nagbibigay sa mga user ng tunay na pagmamay-ari ng kanilang mga asset. Ang modelong ito ay lubos na nagpapaliwanag ng pagkakaiba ng Velvet Capital sa tradisyonal na sentralisadong platform ng pamamahala ng asset, na naghahatid ng mga propesyonal na serbisyo sa portfolio habang tinitiyak na ang mga user ay mananatili ang buong kontrol sa asset.
Pagkatapos ng multi-phase na malalim na pagpapaunlad, opisyal na inilabas ng Velvet Capital ang bersyon 2. Ang Velvet ngayon ay isang intent at AI-driven na ultimate DeFi trading at portfolio OS: pinapagana ng isang intelligent na execution engine, maaaring i-trade ng mga user ang anumang token tulad ng mga propesyonal, kumonekta sa mga nangungunang DeFi protocol sa isang click, at mag-explore o gumawa ng mga high-performance na portfolio. Ang pinakabagong bersyon na ito ay ganap na nagtatayong muli ng imprastraktura ng DeFi sa pamamagitan ng pagsasama ng AI at intent-based na pagpapatupad, na naghahatid ng mas intuitive at mahusay na karanasan ng user.
Kasalukuyan, mahigit 20,000 trader ang gumagamit ng mga serbisyo nito sa trading at pamamahala ng portfolio, na nagpapakita ng matinding pagtanggap ng user at halaga sa merkado. Ang user base nito ay sumasaklaw sa mga retail investor hanggang sa mga institutional player, kabilang ang mga crypto hedge fund at digital asset manager.
Ang Velvet Capital ay may natatanging posisyon sa DeFi bilang isang user-facing application at middleware para sa iba pang DeFi protocol. Bilang isang cross-chain OS, binibigyan ng Velvet.Capital ng kapangyarihan ang mga kalahok sa desentralisadong pananalapi na lumikha ng magkakaibang mga produkto ng DeFi, na sumusuporta sa pinasimpleng tokenized fund issuance, advanced na pagpapatupad ng trade, mahusay na liquidity mining, at flexible na mga opsyon sa cross-chain custody.
Ang pangunahing inobasyon ay ang Intent Operating System, na nagbabago sa tradisyonal na transaksyon-based na interaksyon patungo sa intent-driven na operasyon. Ang mga user ay nagpapahayag ng nais na kinalabasan sa halip na mga tiyak na trade parameter; hinahawakan ng platform ang kumplikadong routing at pagpapatupad.
Mga pangunahing benepisyo:
Pinasimpleng UX: Maaaring ipahayag ng mga user ang mga kumplikadong estratehiya sa trading o layunin ng portfolio sa pamamagitan ng natural na wika o isang streamline na interface; pinamamahalaan ng system ang pinagbabatayan na teknikal na pagiging kumplikado.
Na-optimize na Pagpapatupad: Sinusuri ng system ang maraming landas ng pagpapatupad at pipiliin ang pinakamahusay na ruta batay sa mga gas fee, slippage, at kondisyon ng merkado.
Koordinasyon sa Cross-Chain: Inaayos ng intent system ang mga operasyon sa maraming blockchain, na nagbibigay-daan sa mga user na magsagawa ng kumplikadong cross-chain na estratehiya nang walang teknikal na hadlang.
Isang malaking kamakailang milestone ang Velvet Unicorn AI Copilot beta. Tinutulungan ng assistant na ito ang mga user ng DeFi na tuklasin ang mga bagong token, suriin ang mga on-chain na pagkakataon, at gumawa ng mas matalinong desisyon sa trading sa maraming ecosystem.
Isinama sa loob ng Velvet Capital terminal, ginagamit nito ang proprietary statistical models upang tukuyin ang mga trending token, suriin ang on-chain activity, at i-forecast ang mga trend ng presyo. Ang AI integration na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagsulong sa mga tool ng DeFi, na nag-aalok ng:
Market Insights: Real-time na pagsusuri ng multi-chain market trends, pagganap ng token, at umuusbong na mga pagkakataon.
Pagtataya ng Panganib: Automated na pagsusuri ng mga potensyal na pamumuhunan batay sa on-chain data, historical performance, at dynamics ng merkado.
Mga Rekomendasyon sa Estratehiya: Personalized na payo na iniangkop sa mga kagustuhan ng user, pagpapaubaya sa panganib, at komposisyon ng portfolio.
Isa sa mga natatanging teknikal na tagumpay ng Velvet Capital ay ang komprehensibong cross-chain infrastructure nito. Para sa cross-chain asset management, pinapayagan nito ang tokenized portfolio at paglikha ng pondo sa maraming blockchain ecosystem, na nagpapalawak ng exposure sa asset at mga posibilidad sa kita.
Sinusuportahan ng cross-chain architecture ang:
Multi-Chain Portfolio Management: Gumagawa at namamahala ang mga user ng mga portfolio na sumasaklaw sa maraming blockchain network upang i-maximize ang kita at i-diversify ang mga pamumuhunan.
Seamless Asset Bridging: Ang platform ay nag-aabstract sa pagiging kumplikado ng paglilipat ng mga asset sa mga blockchain, na naghahatid ng pinag-isang karanasan ng user.
Protocol-Agnostic Integration: Tugma sa mga DeFi protocol sa iba't ibang chain, na nagbibigay-daan sa pag-access sa buong ecosystem sa pamamagitan ng isang solong interface.
Idinisenyo na may seguridad, kahusayan, at flexibility sa isip, ang mga smart contract ng platform ay humahawak ng:
Pamamahala ng Vault: Automated na paglikha at pamamahala ng mga tokenized investment instrument, na sumusuporta sa mga nako-customize na parameter at pamamahala.
Pamamahala ng Risk: Built-in na kontrol sa panganib at mga algorithm sa pagsasaayos ng posisyon upang protektahan ang pondo at mapanatili ang katatagan ng portfolio.
Pamamahagi ng Fee: Transparent, automated na koleksyon ng bayarin at mekanismo ng pamamahagi para sa mga operasyon ng platform at kompensasyon ng manager ng vault.
Ang functionality ng DaaS ng Velvet Capital ay nagbibigay-daan sa mga institusyon na lumikha ng mga proprietary fund at estratehiya, na naglalagay dito bilang isang komprehensibong tagapagbigay ng imprastraktura para sa mga institutional-grade na aplikasyon ng DeFi. Kabilang sa mga alok ng DaaS ang:
White-label Solutions: Nagde-deploy ang mga institusyon ng mga na-customize na branded na interface ng DeFi at mga produkto ng pamumuhunan gamit ang backend ng Velvet Capital.
Compliance Tools: Pinagsamang mga feature ng pag-uulat at pagsunod upang matugunan ang mga kinakailangan sa regulasyon.
Scalable na Arkitektura: Sinusuportahan ng imprastraktura na antas ng enterprise ang mataas na volume na institutional trading at kumplikadong estratehiya.
Nag-aalok ang platform ng matatag na API na nagbibigay-daan sa mga third-party na developer at institusyon na isama ang mga feature ng Velvet Capital sa kanilang sariling mga app, kabilang ang:
Trading API: Direktang pag-access sa execution engine at liquidity aggregation ng Velvet Capital.
Portfolio Management API: Mga tool para sa programmatic na paglikha, pamamahala, at pagsubaybay ng portfolio.
Analytics API: Data ng merkado, sukatan ng pagganap, at risk analytics para sa mga institutional client.
Ang VELVET ay ang native functional at governance token ng Velvet Capital. Inisyu bilang VELVET, pangunahing ginagamit ito upang hikayatin ang mga vault manager at investor sa pamamagitan ng mga reward, suportahan ang mga referral program, at paganahin ang staking upang makatanggap ng veVELVET (vote-locked governance tokens).
Ang papel ng token ay lumalampas sa pamamahala, na nagtatampok ng isang sopistikadong tokenomics model na nagko-coordinate sa mga insentibo ng stakeholder at nagtutulak sa paglago ng platform, kabilang ang mga diskwento sa bayarin, pakikilahok sa pamamahala, at mga oportunidad na bumubuo ng kita.
Pinagsama ng tokenomics ng Velvet Capital ang maraming napatunayang mekanismo, na pinagsasama ang mga diskwento sa bayarin sa isang pinahusay na ve (3,3) na modelo upang lumikha ng isang malakas na growth flywheel. Na-validate ng next-gen DeFi protocol, epektibo nitong iniayon ang mga token holder, user, at vault manager.
Mga pangunahing feature:
Vote-Locking: Nag-i-stake ang mga user ng VELVET upang makakuha ng veVELVET; mas mahabang lockup ay nagbibigay ng mas maraming kapangyarihan sa pagboto at diskwento sa bayarin.
(3,3) Staking Logic: Ang istraktura ng reward ay naghihikayat ng pangmatagalang paghawak at aktibong partisipasyon sa pamamahala.
Mga Reward sa Pagganap: Ang mga token holder ay kumikita ng karagdagang reward batay sa pagganap ng vault na sinusuportahan ng kanilang mga boto.
Ang veVELVET ay ang vote-locked na bersyon ng VELVET. Nag-i-stake ang mga user ng VELVET upang makatanggap ng veVELVET, na ang tagal ng lock ay tumutukoy sa halaga. Lumilikha ito ng ilang dynamics:
Time Incentives: Ang balanse ng veVELVET ay nabubulok sa paglipas ng panahon hanggang sa pag-expire ng lock, na naghihikayat ng patuloy na pag-lock at partisipasyon.
Fee Discount Tiers: Iba't ibang antas ng diskwento batay sa halaga ng staking, na nag-aalok ng praktikal na benepisyo.
Pakikilahok sa Pamamahala: Ang mga may hawak ng veVELVET ay bumoboto sa mga desisyon ng Velvet DAO (hal., mga bagong integrasyon), kumikita ng karagdagang VELVET reward pagkatapos ng boto upang mabayaran ang dilution.
Pinapayagan ng isang kumplikadong sistema ng pamamahagi ang mga may hawak ng veVELVET na idirekta ang mga token reward sa mga tiyak na vault. Pinamamahalaan din ng veVELVET kung paano inilalaan ang VELVET sa mga vault, na may mga manager na nagtatakda ng "mga insentibo" upang akitin ang suporta ng botante para sa mas mataas na reward.
Pinapalakas nito ang isang competitive na ecosystem:
Kumpetisyon sa Vault: Ang mga manager ay nakikipaglaban para sa pagsuporta ng token holder sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga insentibo at pagpapakita ng malakas na pagganap.
Pag-optimize ng Yield: Ang mga token holder ay tumatanggap ng karagdagang reward batay sa pagganap ng vault at mga insentibo.
Kahusayan sa Merkado: Ang mga insentibo ay nagpapadala ng mga reward sa pinakamabisang estratehiya ng vault sa pamamagitan ng dynamics ng merkado.
Sa pamamagitan ng Velvet Founders Club NFT, isinasama ng platform ang mga NFT upang magbigay ng mga eksklusibong karapatan at pinahusay na access. Kinukumpirma ng NFT na ito ang OG founding membership ng Velvet DAO at nag-aalok ng:
Reward Multipliers: Ang mga airdrop point ay dinodoble para sa mas malalim na partisipasyon.
Governance Boost: Ang kapangyarihan sa pagboto ay dinodoble, na nagpapataas ng impluwensya.
Pag-access ng Platform: Kakayahang lumikha ng mga vault sa Velvet marketplace, gamit ang NFT bilang isang access key.
Eksklusibong Tampok: Access sa mga nangungunang estratehiya ng hedge fund at mga insight mula sa mga insider ng industriya.
Kamakailan, inilunsad ng Velvet Capital ang mga pangunahing kampanya sa pamamahagi ng token upang itulak ang pagtanggap at paglago. Ang limitadong kampanya ng Binance Wallet (natapos noong Mayo 7, 2025) ay nagbigay ng reward sa mga user na nakakumpleto ng mga on-chain at social na gawain mula sa 8 milyong VELVET reward pool.
Kabilang sa mga layunin ang:
Pagkuha ng User: Hikayatin ang mga bagong user na subukan ang mga feature ng platform.
Mga Epekto ng Network: Palawakin ang user base, pagbutihin ang liquidity at dami.
Pamamahagi ng Token: Tiyakin ang malawak na pagkalat ng token para sa desentralisadong pamamahala.
Nag-aalok ang Velvet Capital ng mga advanced na tool sa portfolio na dating eksklusibo sa mga institusyon:
Awtomatikong Pamamahala ng Portfolio: Gumawa ng mga diversified na portfolio na awtomatikong nagre-rebalance batay sa mga preset na estratehiya at market trends.
Liquidity Mining Optimization: Tinutukoy at isinasagawa ang mga optimal na estratehiya sa liquidity mining sa maraming protocol at chain.
Pamamahala ng Panganib: Built-in na kontrol sa panganib sa pamamagitan ng pagsasaayos ng posisyon at diversification upang protektahan ang mga pondo habang pinapalaki ang kita.
Sinusuportahan ng platform ang mga institusyon sa pamamagitan ng komprehensibong DaaS offerings:
Hedge Fund Operations: Maaaring mag-isyu at mamahala ang mga crypto hedge fund ng mga investment instrument na pang-institusyon.
Asset Management Tools: Nag-aalok ang mga tradisyonal na manager ng exposure sa crypto sa pamamagitan ng mga tokenized portfolio at structured product.
Corporate Vaults: Pinamamahalaan ng mga enterprise ang mga crypto treasury na may mga propesyonal na tool at pag-uulat.
Sinusuportahan ng mga API at middleware ng Velvet Capital ang magkakaibang integrasyon ng developer at protocol:
DeFi Protocol Integration: Maaaring mag-plug ang ibang DeFi protocol sa execution engine at liquidity aggregation ng Velvet Capital.
Wallet Integration: Maaaring mag-embed ang mga crypto wallet ng mga feature sa pamamahala ng portfolio gamit ang imprastraktura ng Velvet Capital.
Analytics at Reporting: Ang mga third-party ay nakakakuha ng access sa data ng merkado at mga kakayahan sa analytics.
Ang kalamangan ng Velvet Capital ay nakasalalay sa komprehensibong imprastraktura ng DeFi:
Vertical Integration: Hindi tulad ng mga platform na nakatuon sa isang niche, ang Velvet Capital ay naghahatid ng full-stack architecture mula sa UI hanggang sa backend.
AI Integration: Ang mga advanced na tool ng AI ay nagbibigay ng pagsusuri sa merkado at mga rekomendasyon sa trade.
Cross-Chain Support: Ang native na suporta sa multi-blockchain ay nag-aalis ng pagiging kumplikado ng cross-ecosystem.
Institutional Focus: Tinutugunan ng mga serbisyo ng DaaS ang mga pangangailangan ng institusyon na madalas hindi napapansin ng ibang DeFi platform.
Sa suporta ng Binance Labs, nakakuha ang Velvet Capital hindi lamang ng pondo kundi pati na rin ng madiskarteng gabay mula sa isa sa mga pinaka-maimpluwensyang institusyon ng crypto. Naghahatid ang suportang ito ng:
Technical Expertise: Pag-access sa teknikal na kaalaman at imprastraktura ng Binance.
Market Channels: Potensyal na integrasyon sa ekosistema ng produkto ng Binance.
Kredibilidad: Ang asosasyon sa isang respetadong brand ay nagtatayo ng tiwala.
Ang Velvet Capital ay kumakatawan sa isang malaking tagumpay sa imprastraktura ng DeFi, na pinagsasama ang advanced na teknolohiya sa isang user-friendly na interface upang maghatid ng isang kumpletong desentralisadong platform ng pananalapi. Ang dalawahang papel nito bilang user app at DeFi middleware ay lumilikha ng maraming pagkakataon sa pagbuo ng halaga.
Pinagsasama ng sopistikadong tokenomics ng VELVET ang vote-locking, performance rewards, at mga karapatan sa pamamahala upang bumuo ng isang sustainable na stakeholder-aligned na ekonomiya. Sa mga feature ng AI, kakayahan sa cross-chain, at suporta sa antas ng institusyon, ang Velvet Capital ang nangunguna sa susunod na henerasyon ng imprastraktura ng DeFi.
