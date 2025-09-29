Ano ang Mga Limit ng Panganib sa MEXC Futures? Paano Sila Nakikinabang sa Iyong Kalakalan?

Sa cryptocurrency trading, ang mga perpetual futures ay pinapaboran ng mga trader para sa kanilang mataas na leverage at flexibility. Gayunpaman, habang tumataas ang pagbabago-bago ng merkado, lumalakSa cryptocurrency trading, ang mga perpetual futures ay pinapaboran ng mga trader para sa kanilang mataas na leverage at flexibility. Gayunpaman, habang tumataas ang pagbabago-bago ng merkado, lumalak
Sa cryptocurrency trading, ang mga perpetual futures ay pinapaboran ng mga trader para sa kanilang mataas na leverage at flexibility. Gayunpaman, habang tumataas ang pagbabago-bago ng merkado, lumalaki din ang mga panganib na nauugnay sa futures trading. Upang protektahan ang mga interes ng mga mangangalakal at mapanatili ang katatagan ng merkado, ipinakilala ng MEXC ang mekanismo ng Limit ng Panganib sa Futures upang matugunan ang mga potensyal na panganib sa matinding kondisyon ng merkado.
Ang Mga Limit ng Panganib sa MEXC Futures ay isang dinamikong mekanismo na partikular na idinisenyo para sa pangmatagalang kalakalan sa futures. Nagsisilbi ang mga ito upang pagaanin ang mga potensyal na panganib sa panahon ng abnormal na pagkasumpungin ng merkado at matinding mga kondisyon. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga antas ng leverage, mga limitasyon sa posisyon, at mga maintenance margin rate ay tinitiyak ng MEXC ang katatagan ng merkado at binabawasan ang posibilidad ng mga sistematikong panganib na dulot ng matalim na pagbabagu-bago ng presyo.
Mga Pangunahing Layunin:
Panatilihin ang katatagan ng merkado: Pigilan ang malakihang likidasyon sa panahon ng matinding kondisyon ng merkado.
Protektahan ang mga interes ng mga mangangalakal: Bawasan ang mga panganib na nauugnay sa mataas na leverage at tulungan ang mga user na pangalagaan ang kanilang mga posisyon.
Paghusayin ang kapaligiran ng kalakalan: Tiyakin ang pagiging patas sa merkado at maiwasan ang mga imbalances na dulot ng unilateral na aksyon ng malalaking mangangalakal.
Sa esensya, ang mga limitasyon sa panganib ay isang hanay ng mga hakbang na itinatag upang mabawasan ang mga potensyal na panganib at pagkalugi sa pangangalakal. Sa lubhang pabagu-bago ng mga merkado, ang mga mangangalakal na may hawak na malalaking posisyon na may mataas na leverage ay maaaring lumikha ng mga makabuluhang panganib sa likidasyon. Kung maubos ang pondo ng insurance, maaaring ma-trigger ang auto-deleveraging (ADL) system, na naglalantad sa ibang mga mangangalakal sa karagdagang panganib.
Upang matugunan ito, inilalapat ng MEXC ang mekanismo ng limitasyon sa panganib sa lahat ng mga trading account. Ang system ay gumagamit ng isang tiered na modelo ng margin upang pamahalaan ang panganib: ang maximum na laki ng posisyon ay tinutukoy ng napiling antas ng leverage. Kung mas mataas ang leverage, mas maliit ang maximum na pinapayagang laki ng posisyon. Maaaring ayusin ng mga user ang leverage sa kanilang paghuhusga, at ang paunang kinakailangan sa margin ay kinakalkula batay sa napiling leverage.
Sa opisyal na website ng MEXC, i-click ang Futures mula sa tuktok na navigation bar upang makapasok sa pahina ng Futures trading. Pagkatapos ay piliin ang Limit ng Panganib at i-click ang Tignan ang Lahat ng Limit ng Panganib sa Futures para ma-access ang detalyadong Tier ng Limit ng Panganib na impormasyon.
Sa pahina ng Impormasyon sa Limit ng Panganib sa Futures, piliin ang pares ng Futures na gusto mong tingnan. Ipapakita ng pahina ang kaukulang mga detalye ng limit ng panganib. Halimbawa, ipinapakita ng figure sa ibaba ang mga antas ng limita ng panganib para sa BTCUSDT Perpetual Futures.
2) Sa pahina ng Futures trading, i-tap ang button ng [...] settings sa kanang sulok sa itaas.
3) Piliin ang Impormasyon sa Futures.
4) Lumipat sa pahina ng Limit ng Panganib, pagkatapos ay piliin ang Perpetual Futures na pares na gusto mong tingnan. Ipapakita ng pahina ang kaukulang mga detalye ng limit ng panganib. Halimbawa, ipinapakita ng figure sa ibaba ang mga antas ng limit ng panganib para sa BTCUSDT Perpetual Futures.
Direktang tinutukoy ng leverage ang maximum na dami ng posisyon na maaaring hawakan ng isang user. Kung mas mataas ang leverage, mas maliit ang maximum na dami ng posisyon. Halimbawa, ang limit ng panganib ng ETHUSDT Perpetual Futures ay may anim na tier, na may iba't ibang maximum na dami ng posisyon na tumutugma sa iba't ibang antas ng leverage. Kapag ang leverage ay nakatakda sa 500x, ang dami ng posisyon ay humigit-kumulang 671,829 USDT. Kapag na-adjust ang leverage sa 20x, tataas ang dami ng posisyon sa 44,788,600 USDT.
Ang rate ng margin ng maintenace ng user ay tinutukoy ng dami ng kanilang posisyon sa halip na sa leverage. Nangangahulugan ito na ang maintenance margin rate ay hindi apektado ng mga setting ng leverage.
Gaya ng ipinapakita sa ETHUSDT Perpetual Futures limit ng panganib na tier, mas malaki ang dami ng posisyon, mas mataas ang kinakailangang maintenance margin rate. Halimbawa, kung ang dami ng iyong posisyon ay nasa hanay na 0~671,829 USDT USDT, ang naaangkop na maintenance margin rate ay 0.1%. Kung ang dami ng iyong posisyon ay tumaas sa hanay na 17,915,440~44,788,600 USDT, ang naaangkop na maintenance margin rate ay tataas sa 2%.
Mahalagang tandaan na maaaring isaayos ng MEXC ang maximum na leverage para sa iba't ibang pares ng trading, pati na rin ang maximum na dami ng posisyon na pinahihintulutan sa ilalim ng mga partikular na antas ng leverage, bilang tugon sa mga kondisyon ng merkado. Mangyaring manatiling updated sa mga pinakabagong anunsyo ng MEXC.
Ang maintenance margin rate ay direktang nakakaapekto sa presyo ng likidasyon. Kung ang balanse ng margin para sa isang posisyon ay mas mababa sa kinakailangang margin ng maintenance, ang posisyon ay mababawasan o mali-liquidate. Samakatuwid, ang mga user ay mahigpit na pinapayuhan na subaybayan nang mabuti ang kanilang mga balanse sa margin upang maiwasan ang likidasyon.
Sa panahon ng abnormal na pagbabago-bago ng presyo o matinding kondisyon ng merkado, maaaring magpatupad ang sistema ng mga karagdagang hakbang upang mapanatili ang katatagan ng merkado. Maaaring kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa, pagsasaayos ng maximum na leverage, mga limitasyon sa dami ng posisyon, at mga maintenance margin rate sa iba't ibang tier.
Kung sakaling magkaroon ng abnormal na pagbabagu-bago sa merkado, maaaring dinamikong ayusin ng MEXC ang maximum na magagamit na leverage. Halimbawa:
Sa mga matatag na merkado, maaaring gumamit ang mga mangangalakal ng leverage na kasing taas ng 125x sa Perpetual Futures.
Sa mga panahon ng matinding pagbabago-bago, maaaring ibaba ng sistema ang maximum na leverage sa 50x o mas mababa para mabawasan ang panganib sa likidasyon.
Binabawasan ng mekanismong ito ang posibilidad ng pagpuksa sa ilalim ng mataas na leverage at tinutulungan ang mga mangangalakal na pangasiwaan ang mga potensyal na pagkalugi nang mas epektibo sa pabagu-bagong mga kondisyon, sa gayo'y pinapahusay ang pangkalahatang kaligtasan ng kapital at pamamahala sa panganib.
Inilalapat ng MEXC ang mga tiered na limitasyon ng posisyon batay sa dami ng posisyon upang maiwasan ang market na hindi gaanong maapektuhan ng malalaking posisyon. Halimbawa:
Sa ilalim ng mas mataas na leverage, mas maliit ang mga limitasyon ng posisyon.
Sa ilalim ng mas mababang leverage, mas malaki ang mga limitasyon ng posisyon.
Pinipigilan ng istrukturang ito ang isang user na humawak ng isang outsized na posisyon na maaaring makagambala sa balanse ng merkado, habang kinokontrol din ang mga panganib sa systemic liquidity, tinitiyak ang katatagan at pagiging patas sa kapaligiran ng kalakalan.
Ang maintenance margin rate ay ang minimum na ratio ng margin na kinakailangan upang panatilihing bukas ang isang posisyon. Maaaring isaayos ng MEXC ang mga rate na ito sa ilalim ng matinding kondisyon ng merkado:
Mga matatag na merkado: Ang mga maintenance margin rate ay mas mababa, na nagpapahintulot sa mga user na mapanatili ang mas maraming magagamit na pondo.
Mga pabagu-bagong merkado: Ang mga maintenance margin rate ay tumaas, na tinitiyak na ang mga gumagamit ay nagpapanatili ng sapat na margin upang suportahan ang kanilang mga posisyon.
Itinataas ng pagsasaayos na ito ang limitasyon ng likidasyon, na binabawasan ang posibilidad ng mga likidasyon, habang tinitiyak din ang sapat na antas ng margin sa buong system upang mabawasan ang mga krisis sa likidasyon at mapanatili ang katatagan ng merkado.
Ang mekanismo ng limit ng panganib ng MEXC ay hindi lamang isang pangunahing tool para sa pagpapanatili ng katatagan ng merkado ngunit nagbibigay din ng mga makabuluhang benepisyo sa mga indibidwal na mangangalakal. Kabilang sa mga praktikal na pakinabang nito:
Nabawasan ang panganib sa likidasyon: Bagama't ang mataas na leverage ay maaaring magpalaki ng kita, pinalalaki rin nito ang mga pagkalugi. Ang mga limitasyon sa panganib ay dynamic na nag-aayos ng mga kinakailangan sa leverage at margin, na epektibong nagpapababa sa posibilidad ng likidasyon sa panahon ng matalim na pagbabago sa merkado.
Pinahusay na pamamahala ng kapital: Tinutulungan ng mekanismo ang mga mangangalakal na pamahalaan ang mga posisyon at margin nang mas maingat, na naghihikayat sa mga nababagong diskarte sa halip na mga walang ingat na operasyon. Halimbawa, kapag ang leverage ay nalimitahan, ang mga mangangalakal ay dapat gumawa ng mas maraming margin, na pinipilit silang magplano ng paglalaan ng kapital nang mas maingat bago pumasok sa mga trade.
Tumaas na pakiramdam ng seguridad: Ang mga pabagu-bagong merkado ay kadalasang nagdudulot ng panic sa mga mangangalakal. Ang mga limit ng panganib ay nagdaragdag ng karagdagang layer ng proteksyon, na binabawasan ang posibilidad ng panic-driven na mga liquidation na dulot ng biglaang paggalaw ng presyo.
Pinahusay na pagiging patas sa merkado: Ang mga limit ng panganib ay pantay na nalalapat sa parehong malaki at maliliit na mangangalakal, na pumipigil sa sinumang kalahok na magsagawa ng napakalaking impluwensya sa mga presyo at matiyak ang mas malusog na pag-unlad ng merkado.
Sa pamamagitan ng ganap na pag-unawa sa mekanismo ng limit ng panganib ng MEXC, maaaring gamitin ng mga mangangalakal ang mga sumusunod na estratehiya upang mapahusay ang kanilang pagganap sa pangangalakal:
Gumamit ng naaangkop na leverage: Sa lubhang pabagu-bagong mga merkado, ipinapayong pumili ng mas mababang leverage upang mabawasan ang panganib. Kahit na may mas mataas na leverage, palaging pumili ng antas na tumutugma sa iyong personal na tolerance sa panganib.
Kontrolin ang laki ng posisyon: Iwasang kumuha ng malalaking posisyon, lalo na sa mga panahon ng mataas na pagbabago-bago. Magtakda ng mga makatwirang laki ng posisyon batay sa mga limit ng panganib upang matiyak na sapat na margin ang magagamit para sa mga potensyal na top-up.
Itakda ang mga antas ng stop-loss at take-profit: Tukuyin ang malinaw na mga antas ng stop-loss bago buksan ang isang posisyon upang mabawasan ang hindi makontrol na pagkalugi. Kasabay nito, magtakda ng makatotohanang mga target na take-profit upang mai-lock ang mga kita kapag nakamit.
Manatiling updated sa mga anunsyo sa merkado: Regular na ina-update ng MEXC ang mga pagsasaayos ng limitasyon sa panganib sa pamamagitan ng mga opisyal na anunsyo. Dapat na subaybayan nang mabuti ng mga mangangalakal ang mga pagbabagong ito at ayusin ang kanilang mga estratehiya nang naaayon
Ang mekanismo ng limit ng panganib ng MEXC ay isang pangunahing panangga sa merkado na nagpoprotekta sa mga pondo ng mga mangangalakal sa panahon ng matinding pagbabago-bago habang pinapanatili ang pangkalahatang katatagan ng merkado. Sa pamamagitan ng dinamikong pagsasaayos ng leverage, mga limitasyon sa posisyon, at maintenance margin rate, ang MEXC ay nagbibigay sa mga mangangalakal ng mas ligtas na karanasan sa mga high-risk na kapaligiran.
Para sa mga mangangalakal, ang pag-unawa at paglalapat ng mekanismong ito ay hindi lamang nakakabawas sa panganib sa pangangalakal ngunit nag-o-optimize din sa pamamahala ng kapital at nagpapabuti ng pangmatagalang kakayahang kumita. Bago makisali sa panghabang-buhay na futures trading, hinihikayat ang mga mangangalakal na pag-aralan nang mabuti ang mga nauugnay na patakaran at magdisenyo ng plano ng kalakalan na tumutugma sa kanilang indibidwal na pagpapaubaya sa panganib.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.