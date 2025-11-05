Ano ang BIAN RENSHENG (BINANCELIFE)? Mula sa Internet Meme hanggang sa Crypto Phenomenon

1) Nakamit na Milestone: Ang BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ang naging kauna-unahang Chinese memecoin na nag-debut sa Binance, na lumalabag sa mga kombensiyon sa merkado.
2) Sumasabog na Paglago: Sa loob lamang ng tatlong araw ng paglulunsad nito, ang market cap ng BIANRENSHENG ay tumaas mula sa zero hanggang $300 milyon noong Oktubre 9, na tumaas ng 2,000% sa loob ng isang oras ng paglilista sa Binance Alpha.
3) Pangkulturang Kababalaghan: Nagmula sa viral na meme na "Apple vs. Android", pinasikat ng BIANRENSHENG ang slogan na "Magmaneho ng kotseng Binance, manirahan sa isang komunidad ng Binance, at tamasahin ang buhay ng Binance," maging ang direktang pakikipag-ugnayan mula sa dating Binance CEO na si Changpeng Zhao, na kilala rin bilang CZ.
4) Epekto sa Ecosystem: Pinalakas ng BIANRENSHENG ang dami ng kalakalan sa DEX ng BNB Chain na lampas sa Solana, na umabot sa $4.141 bilyon, at nagdulot ng pag-akyat sa buong sektor ng memecoin ng Chinese.
5) Kapangyarihan ng Komunidad: Naakit ang mga kilalang on-chain na mamumuhunan gaya ng 0xSun at Lengjing, kung saan ang nangungunang limang may hawak ay nakakuha ng mga hindi natanto na kita na lampas sa $6 milyon, na nagpapakita ng napakalaking impluwensya sa komunidad.
Ang BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ay isang memecoin na inilunsad sa BNB Chain na umabot sa market cap na $300 milyon (mula noong Oktubre 9) sa loob lamang ng tatlong araw ng pagsisimula. Ito ay nakatayo bilang ang pinakamataas na halaga na memecoin ng Tsino sa kasaysayan ng crypto at ang unang nakalista sa Binance Alpha. Higit pa sa pagiging isang pagkakataon sa pamumuhunan, ang tagumpay nito ay nagmamarka ng isang milestone sa pandaigdigang pagkilala sa kultura ng crypto ng China.
Ang BIANRENSHENG ay binigyang inspirasyon ng isang online na cultural trend na pinasimulan ng Douyin influencer na si Hu Chenfeng's Apple vs. Android theory, na nakakatawang inuri ang mga premium, elite na bagay bilang "Apple," at karaniwan, mura bilang "Android." Inangkop ng komunidad ng crypto ang konseptong ito, inihambing ang Binance sa Apple ng mundo ng crypto, at nilikha ang nakakaakit na meme: "Magmaneho ng kotseng Binance, manirahan sa isang komunidad ng Binance, at tamasahin ang buhay ng Binance."
Naging viral ang malikhaing konseptong ito matapos mag-post si Changpeng Zhao (CZ) ng pagbati sa Mid-Autumn Festival noong Oktubre 6, 2025, na nagtatanong, "Sino ang may pinaka-creative na Mid-Autumn meme?" Ang network ng BSC ay binaha ng mga nagte-trend na memecoin, at ang BIANRENSHENG ay namumukod-tangi sa kanyang cultural resonance at makawiwili sa komunidad.
Sa oras ng pagsulat, ayon sa pinakabagong data mula sa MEXC, ang BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ay nagpakita ng kahanga-hangang pagganap sa merkado:
All-time High: 0.46 USDT (Oktubre 8, 2025)
Pinakamataas na Market Cap Sa loob ng 3 Araw ng Paglunsad: Mahigit $300 milyon (noong Okt. 9)
24-oras na Dami ng Kalakalan: Mahigit $540 milyon
Bilang ng mga May hawak: Mahigit 24,551 address
Bilang ng mga May hawak: Mahigit 24,551 address
Sa kasalukuyan, inilunsad ng MEXC ang parehong Spot at Futures trading para sa BIANRENSHENG token. Maaari kang mag-trade ng mga token sa MEXC na may napakababang bayarin sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito. 1) Buksan at mag-log in sa MEXC App o opisyal na website. 2) Hanapin ang "BIANRENSHENG" sa search bar at piliin ang alinman sa Spot o Futures trading.
3) Piliin ang uri ng iyong order, ilagay ang dami at presyo, at kumpletuhin ang iyong pangangalakal.
18:00 noong Oktubre 7, 2025, matagumpay na nailunsad ang BIANRENSHENG sa platform ng Binance Alpha, na nagtatakda ng maraming record:
Naging unang Chinese memecoin na nag-debut sa Binance Alpha.
Sinira ang stereotype sa merkado na ang Binance ay tutol sa mga memecoin ng Tsino.
Umakyat ng 2,000% sa loob ng isang oras ng paglilista, na nakakuha ng pandaigdigang atensyon.
Ang kahalagahan ng event na ito ay higit pa sa proyekto mismo, minarkahan nito ang unang pagkakataon na ang kultura ng Chinese crypto community ay kinilala ng isang pangunahing pandaigdigang platform, na nagbibigay daan para sa hinaharap na mga proyektong may temang Tsino na makapasok sa mga pangunahing merkado.
Ang BIANRENSHENG ay nakakuha ng atensyon at partisipasyon mula sa maraming kilalang on-chain investor, kabilang ang 0xSun, Lengjing, at Wang Xiao'er: mga kilalang tao sa Chinese crypto community. Ayon sa mga istatistika, ang nangungunang limang may hawak na mga address ay minsang nagkaroon ng hindi natanto na kita na lampas sa $6 milyon, na nagpapakita ng matatag na pagkakaisa ng komunidad ng proyekto.
Nag-trigger ng chain reaction ang tagumpay ng proyekto:
Ang pagtaas ng Bianrensheng ay kasabay ng mas malawak na pagbabagong-buhay ng Binance ecosystem. Hinimok ng pilosopiya na Build ni Changpeng Zhao, nakaranas ng sumasabog na paglaki ang Binance:
Nagtala ang BNB Chain ng $2.48 milyon sa 24-oras na mga bayarin sa transaksyon, nangunguna sa lahat ng network.
Ang BNB Chain ay naging isa sa mga pangunahing larangan ng labanan para sa aktibidad ng memecoin.
Habang nakamit ng BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ang kahanga-hangang tagumpay, ang mga mamumuhunan ay dapat manatiling may kamalayan sa mga sumusunod na panganib:
Panganib sa Likidasyon: Nananatiling limitado ang on-chain liquidity. Maaaring magkaroon ng slippage ang malalaking transaksyon.
Panganib sa Pagbabago-bago: Ang mga Memecoin ay lubhang pabagu-bago. Ang mga user ay dapat mamuhunan nang may pag-iingat.
Panganib sa Regulasyon: Ang mga merkado ng Cryptocurrency ay nahaharap sa makabuluhang kawalan ng katiyakan sa regulasyon.
Panganib sa Proyekto: Ang mga memecoin ay madalas na may maikling mga siklo ng buhay, ang malapit na pansin sa mga uso sa merkado ay pinapayuhan.
Ang tagumpay ng BIANRENSHENG ay kumakatawan sa higit pa sa isang kuwento ng pamumuhunan, ito ay sumasalamin sa lumalaking kultural na kumpiyansa ng Chinese crypto community. Ito ay nagpapatunay na ang mga proyektong Chinese-concept ay maaari ding makakuha ng internasyonal na pagkilala, na nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pandaigdigang crypto landscape. Para sa mga mamumuhunan, ang makatuwirang pakikilahok at pagtuon sa mga pangunahing kaalaman ng proyekto at pagpapaunlad ng komunidad ay nananatiling susi sa napapanatiling paglago.
