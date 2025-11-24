Ano ang MEXC Futures Earn?

Ang Futures Earn ay isang produktong pinansyal na inaalok ng MEXC para sa mga user ng Futures. Kapag na-activate na, ang mga kwalipikadong pondo sa iyong Futures account ay awtomatikong mag-e-enroll sa eksklusibong produktong Earn na ito, na bubuo ng pang-araw-araw na interes nang hindi naaapektuhan ang iyong regular na Futures trading, at tinutulungan kang mahusay na mapalago ang halaga ng iyong account.
Ang mga asset na kwalipikado para sa Futures Earn ay tinutukoy bilang principal, na nakabatay sa balanse ng wallet sa Futures account ng user.
Kailangan lang ng mga user na i-activate nang manu-mano ang Futures Earn nang isang beses. Pagkatapos ng pag-activate, ang principal ay awtomatikong gagamitin upang kalkulahin ang interes. Ang principal ay patuloy na nagsisilbing margin para sa Futures trading habang sabay-sabay na bumubuo ng interes.
Principal = Magagamit na Balanse + Mga Asset na naka-lock para sa Mga Nakabinbing Order + Nagamit na Margin – Bonus
Mangyaring sumangguni sa pahina ng event para sa mga partikular na cryptocurrency na sinusuportahan ng Futures Earn.
Ang mga bonus ay hindi kasama sa mga kalkulasyon ng interes sa ilalim ng Futures Earn.
Ang interes na naipon mula sa Futures Earn ay ipinamamahagi nang walang anumang mga bayarin o singil. Ang paglahok ay ganap na walang bayad.
Ang interes na nabuo mula sa Futures Earn ay naiimpluwensyahan ng parehong halaga ng mga posisyon sa Futures at ang halaga ng principal sa Futures account. Ang halaga ng mga posisyon sa Futures ay nakakaapekto sa naaangkop na APR para sa pagkalkula ng interes, habang ang halaga ng prinsipal ay direktang tumutukoy sa base kung saan kinakalkula ang interes. Ang mga tiyak na patakaran ay ang mga sumusunod:
1) USDT-M, USDC-M, USDE Futures Margin
Token
Halaga ng Posisyon ng Futures
Kumikitang Principal
APR
USDT
< $100,000
Unlimited
3%
≥ $100,000
0-25,000 USDT
20%
≥ 25,000 USDT
3%
USDC
< $100,000
Unlimited
3%
≥ $100,000
0-25,000 USDC
20%
≥ 25,000 USDC
3%
USDE
—
Unlimited
5%
Mga Tala:
Ang mga halaga ng APR at mga pangunahing limitasyon ay dinamikong inaayos batay sa mga kondisyon ng merkado at mga patakaran sa platform. Ang aktwal na interes ay tinutukoy ng mga halagang ipinapakita sa pahina ng Futures Earn. Mangyaring sumangguni sa mga opisyal na anunsyo ng MEXC para sa pinakabagong mga update.
Kasama sa pagkalkula ang mga halaga ng posisyon ng lahat ng bukas na USDT-M at USDC-M Futures. Ang Coin-M Futures ay hindi kasama.
Ang halaga ng posisyon ng Futures ay kinakalkula sa isang netong batayan. Para sa mga pares ng pangangalakal na may parehong pinagbabatayan na asset, ang mga mahaba at panandaliang posisyon ay na-offset laban sa isa't isa, at ang laki ng netong posisyon ay ginagamit sa pagkalkula. Ang tiyak na formula ay ang mga sumusunod:
ganap na halaga (dami ng USDT na mahaba × Avg na Presyo ng Pagpasok – dami ng USDT na panandalian × Avg na Presyo ng Pagpasok + dami ng USDC na mahaba × Avg na Presyo ng Pagpasok – dami ng USDC na panandalian × Avg na Presyo ng Pagpasok)
Ang halaga ng posisyon ay snapshot tatlong beses bawat araw, at ang average ay ginagamit para sa pagkalkula.
Ang balanse ng wallet ng Futures account ay snapshot ng tatlong beses bawat araw, at ang pinakamababang halaga ay kinukuha bilang prinsipal para sa pagkalkula ng interes.
2) Mga Halimbawa ng Mga Futures na Kumita ng Interes
Sitwasyon A: Ang user ay kasalukuyang may hawak na posisyon sa Futures na 80,000 USDT at may 25,000 USDT sa principal. Ang pang-araw-araw na interes ay kinakalkula tulad ng sumusunod:
Pang-araw-araw na Interes = 25,000 × 3% / 365 = 2.05 USDT
Paliwanag: Dahil ang posisyon ng Futures ay mas mababa sa 100,000 USDT, ang lahat ng principal ay kinakalkula sa 3% APR.
Sitwasyon B: Ang user ay kasalukuyang may hawak na posisyon sa Futures na 100,000 USDT at may 25,000 USDT sa principal. Ang pang-araw-araw na interes ay kinakalkula tulad ng sumusunod:
Pang-araw-araw na Interes = 25,000 × 15% / 365 = 10.25 USDT
Paliwanag: Sa halaga ng posisyon na hindi bababa sa 100,000 USDT, hanggang 25,000 USDT ng prinsipal ay kwalipikado para sa mas mataas na 15% APR.
Sitwasyon C: Ang user ay kasalukuyang may hawak na posisyon sa Futures na 100,000 USDT at may 85,000 USDT sa principal. Ang pang-araw-araw na interes ay kinakalkula tulad ng sumusunod:
Pang-araw-araw na Interes = 25,000 × 15% / 365 + 60,000 × 3% / 365 = 15.18 USDT
Paliwanag: Sa kabuuang 85,000 USDT sa prinsipal, ang unang 25,000 USDT ay kinakalkula sa 15% APR, habang ang natitirang 60,000 USDT ay kinakalkula sa 3% APR.
3) Mga Panuntunan para sa Pamamahagi ng Interes ang Futures
Ang interes mula sa Futures Earn ay ibinabahagi isang beses bawat araw sa Spot account ng user. Ang halaga ng pamamahagi ay tumutugma sa interes na naipon sa nakaraang araw. Maaaring tingnan ang mga detalye ng interes sa ilalim ng Naipon na Interes sa pahina ng Futures Earn.
Pag-activate ng Futures Earn: Kapag ang Futures account ay naglalaman ng mga asset na sinusuportahan ng Futures Earn, maaaring i-activate ang tampok anumang oras.
Pagde-deactivate sa Futures Earn: Maaaring i-deactivate ang Futures Earn anumang oras habang ito ay aktibo. Gayunpaman, pakitandaan na kung ang mga pondong inilalaan sa Futures Earn ay bawiin o ililipat sa panahon ng activation, ang mga pondong iyon ay agad na titigil sa pag-iipon ng interes.
Pumunta sa MEXC opisyal na website homepage at mag-log in. Mula sa Earnmenu, i-click ang Futures Earn para makapasok sa event page.
Sa pahina ng Futures Earn, i-click ang Kumita Ngayon.
Lagyan ng check ang kahon ng kasunduan at i-click ang button na Magsimulang Makakuha ng Interes upang makumpleto ang pag-activate ng tampok na Futures Earn.
1) Buksan ang MEXC App at i-tap ang Higit pa sa homepage.
2) Sa ilalim ng seksyong Mga Asset, piliin ang Earn.
3) Sa pahina na Earn, i-tap ang Futures Earn.
4) Sa pahina ng Futures Earn, i-tap ang Kumita Ngayon.
5) Lagyan ng check ang kahon ng kasunduan at i-tap ang Magsimulang Makakuha ng Interes na button para kumpletuhin ang pag-activate ng tampok na Futures Earn.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad nguser.