Ano ang PNL Margin Feature ng MEXC?

Ang PNL Margin, na tinutukoy rin bilang isang rolling position na estratehiya, ay isang paraan ng pangangalakal kung saan ang mga hindi natatanto na kita mula sa mga bukas na futures na posisyon ay ginagamit bilang margin upang makapagbukas o makapagdagdag ng karagdagang mga posisyon. Sa halip na isara ang isang kumikitang posisyon upang makuha ang kita, ginagamit ng mga mangangalakal ang hindi pa natatanto na kita upang palawakin ang kanilang exposure, na epektibong nagpapalaki ng laki ng posisyon nang hindi nagdadagdag ng bagong kapital.
Ang pamamaraang ito ay karaniwang ginagamit sa mga kapaligiran na may mataas na leverage at pinakaepektibo sa malakas at malinaw na direksyunal na mga merkado. Sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na paglalaan ng mga hindi natatanto na kita sa parehong direksyon ng kalakalan, layunin ng mga mangangalakal na pabilisin ang paglaki ng posisyon. Kapag naisagawa nang tama sa isang tuluy-tuloy na trend, ito ay lumilikha ng compounding o “snowball” effect, kung saan parehong ang laki ng posisyon at ang potensyal na kita ay mabilis na tumataas. Ang bawat matagumpay na scale-in ay nagpapalakas ng kabuuang exposure at potensyal na kita.
Ang karaniwang workflow ay ang mga sumusunod: Ang isang mangangalakal ay unang nagbubukas ng futures na posisyon gamit ang panimulang kapital. Kapag naging kumikita na ang posisyon, sa halip na kunin ang mga kita, parehong ang principal at ang hindi natatanto na kita ay ginagamit bilang margin upang dagdagan ang exposure. Kapag naisagawa nang matagumpay nang sunod-sunod, ang compounding na pamamaraang ito ay maaaring magpabilis ng paglago ng account sa isang exponential na bilis.
Upang ilarawan, ipagpalagay natin na ang isang mangangalakal ay nagsisimula sa 10,000 USDT. Kapag umabot ang presyo ng BTC sa 40,000 USDT, ang mangangalakal ay nagbubukas ng isang 10x leverage na mahabang posisyon, na lumilikha ng panimulang laki ng posisyon na 100,000 USDT (≈ 2.5 BTC). Mula roon, ginagamit ng mangangalakal ang PNL Margin na estratehiya at nagsagawa ng dalawang rollover:
Unang Rollover: Kapag tumaas ang BTC sa 44,000 USDT (+10%), ang 10,000 USDT na hindi natatanto na kita ay idinadagdag bilang bagong margin, na nagpapalawak sa laki ng posisyon sa 200,000 USDT (≈ 4.5 BTC).
Ikalawang Rollover: Pagkatapos ay umakyat ang BTC sa 47,960 USDT (+9%), na lumilikha ng hindi natatanto na kita na 18,000 USDT. Ang kitang ito ay muling ginamit bilang margin, na higit pang nagpapalawak sa laki ng posisyon sa 380,000 USDT (≈ 7.9 BTC).
Ang step-by-step na proseso ay inilalarawan sa talahanayan sa ibaba:
Rollover na may PNL Margin
Hakbang
Presyo ng BTC (USDT)
Pagbabago ng Presyo
Laki ng Posisyon (USDT)
Hindi Pa Natatanto na Kita
Equity ng Account (USDT)
Aksyon
Laki ng Posisyon ng Resulta (USDT)
Inisyal na Posisyon
40,000
-
100,000
-
10,000
-
100,000
1st Rollover
44,000
0.1
100,000
10,000
20,000
Gamitin ang hindi natatanto na kita (10,000 USDT) bilang margin upang magdagdag ng posisyon sa 10x leverage
200,000
2nd Rollover
47,960
0.09
18,000
38,000
Gamitin ang hindi natatanto na kita (18,000 USDT) bilang margin upang magdagdag ng posisyon sa 10x leverage
380,000
Huling Hakbang
52,000
0.084
380,000
31,920
69,920
-
380,000
Paghahambing ng Kinalabasan
Sitwasyon
Presyo ng Pagpasok (USDT)
Huling Presyo ng BTC (USDT)
Huling Laki ng Posisyon
Hindi Natatanto na Kita (USDT)
Inisyal na Margin (USDT)
Huling Equity ng Account (USDT)
Walang PNL Margin
40,000
52,000
100,000 UDST
(2.5 BTC)
(52,000 - 40,000) × 2.5 =
30,000
10,000
40,000
May PNL Margin
40,000
52,000
380,000 USDT
(7.9 BTC)
31,920 (huling hakbang)
10,000
69,920
Ang mga bayarin sa kalakalan, mga gastos sa pagpopondo, at potensyal na slippage ay hindi kasama sa paglalarawang ito para sa kalinawan.
Ipinapakita ng halimbawang ito kung paano maaaring lubos na mapalakas ng PNL Margin na estratehiya ang mga kita kapag paborable ang trend ng merkado. Ang mga pangunahing katangian ng pamamaraang ito ay:
1) Agresibong Pagsukat ng Posisyon: Bawat rollover ay karaniwang inilalaan ang buong equity ng account o halos lahat nito.
2) Pag-asa sa Tumpak na Paghuhusga sa Trend: Ang isang maling paghuhusga ay maaaring magbura ng lahat ng naipong kita.
3) Pinapagana ng Leverage: Karaniwang ginagamit ang estratehiya sa leveraged futures trading, na parehong nagpapalaki ng potensyal na kita at panganib.
1) Tanging mga bagong bukas na Cross Margin na posisyon lamang ang maaaring gumamit ng PNL Margin function. Ang mga Isolated Margin na posisyon ay hindi kwalipikado.
2) Kapag gumagamit ng PNL Margin, tanging ang mga hindi natatanto na kita mula sa Cross Margin na posisyon ang binibilang bilang magagamit na pondo. Ang mga hindi natatanto na kita mula sa Isolated Margin na posisyon ay hindi maaaring gamitin.
3) Nalalapat lamang ang PNL Margin sa Single-Asset Margin mode. Sa Multi-Asset Margin mode, ang magagamit na pondo ay kinakalkula batay sa ibang lohika.
Buksan ang pahina ng MEXC Futures trading at piliin ang Cross Margin Mode. Habang tumataas ang hindi natanto na kita sa iyong mga posisyon sa cross margin, tataas din ang iyong magagamit na mga pondo.
Magagamit na Mga Pondo (Cross Margin) = Balanse sa Wallet – Margin ng Posisyon – Margin ng Order + Kabuuang Hindi Natantong PNL ng Lahat ng Cross Margin na Posisyon
1) Buksan ang MEXC App at i-tap ang Futures.
2) Piliin ang Cross Margin Mode.
3) Pagkatapos magbukas ng isang posisyon, habang tumataas ang hindi natanto na kita sa iyong mga posisyon sa cross margin, tataas din ang iyong magagamit na mga pondo.
Tandaan: Sa ilalim ng Advanced Margin Mode, maaaring pumili ang mga user ng iba’t ibang margin mode para sa mahaba at panandaliang posisyon. Kung ang mahabang posisyon ay naka-set sa Isolated Margin at ang panandaliang posisyon ay sa Cross Margin, o ang mahabang position ay sa Cross Margin at ang panandaliang posisyon ay sa Isolated Margin, ang magagamit na pondo ay ipapakita pa rin bilang magagamit na pondo ng Cross Margin.
Ang susi sa PNL Margin trading ay nakasalalay sa tumpak na pagtatantiya ng kakayahang magpatuloy ng isang trend ng merkado. Nangangailangan ito ng mga mangangalakal na magdagdag ng mga posisyon nang may pagpapasya kapag malinaw ang trend at malakas ang momentum, upang ma-maximize ang pagkuha ng kita sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na compounding. Gayunpaman, ang estratehiya na ito ay likas na parang tabak na may dalawang talim: habang maaari itong makabuo ng pambihirang kita sa panahon ng tuluy-tuloy na trend, ang biglaang pagbabaliktad ay maaaring mabilis na magbura ng parehong naipong hindi natatanto na mga kita at panimulang kapital. Ang hindi mahuhulaang merkado, emosyonal na paggawa ng desisyon, at paggamit ng mataas na leverage ay lalo pang nagpapalaki ng mga panganib na ito.
Dahil dito, itinuturing ang PNL Margin bilang isang mataas ang panganib, estratehiya na may mataas na reward na nangangailangan ng tumpak na paghuhusga sa merkado, mahigpit na disiplina, at matibay na sikolohikal na katatagan. Pinapayuhan ang mga mangangalakal na magtakda ng malinaw na take-profit at stop-loss levels, magpatupad ng matatag na pamamahala ng panganib, at tiyakin ang pag-secure ng bahagi ng mga kita sa tamang oras. Sinumang susubok sa PNL Margin ay dapat gawin lamang ito gamit ang maliliit na halaga ng kapital na handa nilang lubusang mawala.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.