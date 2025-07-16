Ano ang Shiba Inu (SHIB)? Isang Paggamit sa Digital na Asset

Shiba Inu (SHIB) ay isang cryptocurrency batay sa blockchain na nagbibigkis ng ecosistema ng Shiba Inu, isang decentralized na platform na nakatuon sa pagpapalago ng pamayanan at kultura ng meme. Na-lunch noong Agosto 2020, ang token na SHIB ay binuo upang tugunan ang lumalaking demand para sa mga digital na asset na madaling ma-access at nakasentro sa komunidad sa sektor ng cryptocurrency. Sa tulong ng Ethereum-based na ERC-20 token standard, ang token ng Shiba Inu ay nagbibigay-daan sa mga user na makilahok sa mga aktibidad ng decentralized finance (DeFi), kabilang ang trading, staking, at paglikha ng NFT, habang sinisiguradong mababang gastos sa transaksyon at malawak na abot ng kamay. Ang playful branding at grassroots approach ng proyekto ay nakatulong na magtayo ng isang malaking apasidong komunidad, na inilalagay ang SHIB bilang isang nangungunang meme coin na may tunay na gamit at mabilis na lumalaking ecosystem.
Shiba Inu ay itinatag noong 2020 ng isang hindi kilalang developer na kilala bilang "Ryoshi." Ang background ng tagapagtatag ay nananatiling hindi ipinapakita ng sinadya, na sumasalamin sa ethos ng proyekto tungkol sa decentralization at pagmamay-ari ng komunidad. Ang vision sa likod ng SHIB token ay upang lumikha ng isang eksperimento sa decentralized spontaneous community building, na gumagamit ng blockchain technology upang bigyan ng kapangyarihan ang mga user at palaguin ang isang saganang, self-sustaining na ecosystem.
Mula sa pagkakatatag nito, ang token ng Shiba Inu ay nakamit na ilang makabuluhang mga milestone. Partikular na, ang proyekto ay naka-lock ng 50% ng unang supply ng SHIB token sa Uniswap upang siguraduhin ang liquidity at ipinadala ang natitirang 50% kay Vitalik Buterin, co-founder ng Ethereum, na kalaunan ay nagdonate ng malaking bahagi nito sa India's Covid Crypto Relief Fund. Ang paglunsad ng ShibaSwap, ang decentralized exchange ng ecosystem, ay nagmarka ng isang malaking hakbang pauna, na nagbibigay-daan sa mga user na makipag-trade, stake, at burn ng mga token ng SHIB. Ang pagkilala sa Shibarium, isang Ethereum Layer 2 scaling solution, at ang integrasyon nito sa MEXC noong 2025 ay lalo pang nagpalawak ng kakayahan at abot ng kamay ng proyekto, na nagpapatatag ng posisyon ng Shiba Inu bilang isang prominenteng player sa DeFi at meme coin spaces.
Ang ecosystem ng Shiba Inu ay binubuo ng ilang mga konektadong produkto na dinisenyo upang magbigay ng isang komprehensibong suite ng decentralized services para sa kanilang pandaigdigang komunidad:
ShibaSwap (Pangunahing Platform/Application):
Ang ShibaSwap ay ang pangunahing decentralized exchange (DEX) sa loob ng ecosystem ng Shiba Inu, na nagbibigay-daan sa mga user na makipag-trade ng mga suportadong ERC-20 token, mag-stake ng SHIB sa high-yield liquidity pools, voluntary na mag-burn ng token, at mag-mint ng SHIBOSHIS NFTs. Ito ay nagbibigay sa mga user ng kakayahang kumita ng rewards at makilahok sa governance, na ginagawang isang leading solution sa meme coin at DeFi segments.
Shibarium (Secondary Feature/Service):
Ang Shibarium ay isang Ethereum Layer 2 scaling solution na dinisenyo upang mapabuti ang bilis ng transaksyon at bawasan ang gastos para sa mga user ng SHIB token. Ang integrasyon nito sa MEXC noong 2025 ay nagdagdag ng adoption at liquidity, na nagbibigay ng isang seamless na karanasan para sa trading at transacting sa loob ng ecosystem ng Shiba Inu.
Karagdagang Component ng Ecosystem:
Ang ecosystem ay kasama rin ang mga token tulad ng BONE at LEASH, na bawat isa ay may kanya-kanyang papel sa governance at utility kasabay ng SHIB token, pati na rin ang pakikipagtulungan sa mga platform tulad ng DegenSafe.Fun upang mapabuti ang seguridad at labanan ang mga scam sa meme coin space.
Ang mga component na ito ay gumagana nang sabay-sabay upang lumikha ng isang komprehensibong environment kung saan ang SHIB ay nagsisilbing utility token na nagbibigkis sa lahat ng interaksiyon, na nagpapalago ng isang self-sustaining at lumalaking ecosystem.
Ang sektor ng cryptocurrency ay nakakaharap sa ilang mahahalagang hamon na sinusubukan ng Shiba Inu na harapin:
Kakulangan ng Community-Driven Projects:
Maraming digital na assets ang kontrolado ng centralized teams, na naglilimita sa pagsali ng komunidad at innovation. Ang decentralized approach ng token ng Shiba Inu ay nagbibigyang-daan sa kanyang komunidad na magtaguyod ng development at governance.
Mataas na Gastos sa Transaksyon at Scalability Issues:
Ang congestion ng network ng Ethereum at mataas na bayarin ay nagpigil sa adoption ng DeFi at meme coins. Ang Shibarium, bilang isang Layer 2 solution, ay tumutugon sa mga isyu na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mabilis at mas murang mga transaksyon para sa mga holder ng SHIB token.
Seguridad at Scam Prevention:
Ang dami ng rug-pull scams at hindi ligtas na mga proyekto ay humahadlang sa tiwala sa meme coin sector. Ang pakikipagtulungan ng Shiba Inu sa DegenSafe.Fun at transparent, open-source development nito ay tumutulong na mapagaan ang mga risk na ito para sa mga user ng SHIB token.
Sa paggamit ng blockchain technology at matatag na komunidad, ang Shiba Inu ay nagbibigay ng isang secure, efficient, at inclusive na platform para sa mga user na makilahok sa digital na assets at DeFi services.
Ang malaking bahagi ng mga SHIB token ay nasa circulation, na ang natitira ay na-burn at permanenteng inalis sa ecosystem. Walang detalyadong breakdown ng indibidwal o institusyonal na holdings sa ibinigay na sources, ngunit ang token ng Shiba Inu ay malawakang ipinamamahagi sa mga retail holders dahil sa status nito bilang isang meme coin at malaking unang supply.
|Metric
|Value
|Unang kabuuang supply
|1 quadrillion SHIB tokens
|Kasalukuyang kabuuang supply
|589.25 trillion SHIB tokens
|Circulating supply
|589.33 trillion SHIB tokens
|Na-burn na mga token
|410.75 trillion SHIB tokens
|% ng unang supply na nananatili
|58.95%
Sa loob ng ecosystem ng Shiba Inu, ang SHIB ay naglilingkod ng maraming mga function:
Ang supply ng token ng Shiba Inu ay malaki nang nasa circulation, walang vesting o unlock schedule para sa team o advisor allocations, dahil ang proyekto ay idinisenyo na maging community-driven mula sa simula. Ang natitirang supply ay subject sa voluntary burns at ecosystem incentives.
Ang Shiba Inu ay nagpapatupad ng isang decentralized governance model, na nagbibigay-daan sa mga holder ng SHIB token na mag-propose at bumoto sa mga pagbabago sa ecosystem. Ang pag-stake ng mga token ng SHIB sa ShibaSwap ay nagbibigay sa mga user ng rewards at karagdagang mga pribilehiyo, na sumusuporta sa long-term sustainability at growth ng network.
Shiba Inu (SHIB) ay nakatayo bilang isang innovative solution sa sektor ng cryptocurrency, na tumutugon sa mga pangunahing hamon sa pamamagitan ng community-driven approach, robust DeFi ecosystem, at scalable technology. Sa lumalaking base ng user at lumalawak na suite ng mga produkto, ang SHIB token ay nagpapakita ng makabuluhang potensyal na baguhin kung paano nakikilahok ang mga user sa digital na assets at decentralized finance. Handang simulan ang pag-trade ng Shiba Inu (SHIB)? Matuklasan kung paano makakamit ang iyong SHIB potential ngayon!
