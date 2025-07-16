Eclipse : une solution Couche 2 (L2) unifiée intégrant Ethereum et Solana

Eclipse est la première solution de Couche 2 (L2) sur Ethereum à fonctionner dans un environnement Solana Virtual Machine (SVM). Son architecture modulaire est conçue pour offrir une infrastructure de base capable de prendre en charge des interactions rapides, sécurisées et flexibles pour des millions d'utilisateurs sur les applications Web3 et les dApps.









Eclipse représente une réponse stratégique aux défis persistants de scalabilité au sein de l'écosystème blockchain.





Alors que la technologie blockchain continue de progresser, Ethereum — largement considéré comme la principale plateforme de contrats intelligents — fait face à des limites de scalabilité croissantes. Bien que des solutions comme le sharding et les rollups visent à améliorer les performances, des problèmes tels que la fragmentation de la liquidité et une expérience utilisateur sous-optimale persistent. De son côté, Solana est salué pour son débit élevé et sa scalabilité remarquable, mais suscite encore des interrogations quant à sa décentralisation et sa sécurité. Eclipse a été développé pour combler ces lacunes en intégrant les forces d'Ethereum et de Solana, proposant ainsi une solution de nouvelle génération destinée à faire évoluer l'infrastructure blockchain.









Eclipse repose sur une innovation majeure : la GSVM (GigaScale Virtual Machine). Cette machine virtuelle révolutionnaire associe une architecture matérielle-logicielle co-conçue à une optimisation inter-couche, offrant des performances comparables à l'environnement d'exécution parallèle Sealevel de Solana, tout en préservant la sécurité et la liquidité robustes d'Ethereum. Grâce à ce design novateur, Eclipse peut traiter des volumes de transactions massifs avec une efficacité, une stabilité et une scalabilité exceptionnelles.





La GSVM repose sur quatre innovations clés :





Co-conception matériel-logiciel : La GSVM exploite des composants de calcul haute performance comme les GPU et les FPGA, associés à des interfaces réseau intelligentes telles que les SmartNICs, pour adapter dynamiquement ses stratégies de traitement selon la complexité des transactions. Cette architecture permet une allocation optimale des ressources : puissance accrue pour les contrats intelligents complexes, et traitement rapide pour les transactions plus simples, maximisant ainsi l'efficacité globale du système.





Scalabilité dynamique et isolation des hotspots : Pour faire face aux pics de transactions ou aux applications à forte sollicitation, la GSVM réalloue dynamiquement les ressources CPU afin d'augmenter la capacité de traitement en temps réel. Elle offre également une isolation des ressources pour les applications générant un trafic intense, empêchant ainsi qu'un hotspot localisé n'impacte les performances globales de la chaîne. Cette combinaison de scalabilité dynamique et d'isolation des hotspots garantit une stabilité et une disponibilité constantes, même en cas de charge élevée.





Optimisation inter-couche (cross-layer) : La GSVM permet une interopérabilité en temps réel entre les différentes couches du système : estimation du gas, exécution des transactions, planification. En préchargeant les données des transactions et en estimant proactivement les frais de gas, la latence est considérablement réduite. Elle s'appuie en outre sur une planification prédictive alimentée par l'IA, capable d'anticiper les congestions de blocs ou les échecs potentiels, optimisant ainsi le débit transactionnel.





Abstraction computationnelle et parallélisation : Pour maximiser l'efficacité du traitement, la GSVM délègue les tâches de calcul intensif à des environnements off-chain. Les résultats sont ensuite vérifiés à l'aide de preuves à divulgation nulle de connaissance, ou Zero Knowledge proofs (ZK proofs) avant d'être enregistrés de manière sécurisée sur le mainnet Ethereum. Ce modèle hybride, combinant exécution off-chain et vérification on-chain, permet d'accélérer le traitement sans compromettre l'intégrité ni la sécurité des données.





En plus de ces innovations fondamentales, Eclipse prend en charge une large gamme d'environnements d'exécution — notamment EVM, SVM et MoveVM — offrant aux développeurs une flexibilité sans précédent. Les projets peuvent ainsi choisir la couche d'exécution la plus adaptée et personnaliser les composants en fonction de leurs besoins spécifiques en matière de performance, de sécurité et de scalabilité. Pour renforcer davantage la sécurité, Eclipse intègre RISC Zero, un système de fraud-proof ZK haute performance, offrant aux utilisateurs un équilibre optimal entre rapidité des transactions, garanties cryptographiques et efficacité économique.









Depuis le lancement de son mainnet en novembre 2024, l'écosystème Eclipse a connu une croissance rapide et significative. À ce jour, plus de 60 applications décentralisées (dApps) et fournisseurs de services ont intégré Eclipse, couvrant un large éventail de secteurs : DeFi, GameFi, applications grand public et NFT.





DeFi : L'écosystème comprend des protocoles natifs tels que la plateforme de prêt Astrol, ainsi que des échanges décentralisés comme Invariant et Umbra, offrant une gamme complète de services financiers décentralisés.

GameFi : Des jeux comme Turbo Tap allient gameplay immersif et incitations intégrées à l'écosystème, attirant une forte participation des utilisateurs et renforçant l'engagement communautaire.

NFT : Eclipse a lancé la collection officielle de NFT After School Club, et prend en charge plusieurs plateformes NFT telles que Scope et Minty.Market, accélérant le développement de son écosystème NFT.





L'écosystème comprend également des projets émergents comme le marché de prédiction Hedgehog et la plateforme de memecoins Fight.Horse, illustrant l'engagement d'Eclipse à soutenir un paysage d'applications diversifié et innovant.





Porté par cette expansion dynamique, Eclipse a enregistré plus de 1,150 ETH de frais générés, rassemblé une communauté de plus de 472,000 membres sur Discord et accueilli plus d'un million de portefeuilles. La plateforme a traité plus de 2.1 milliards de transactions, avec des volumes de trading sur DEX dépassant le milliard de dollars.













Eclipse est conçu pour offrir le meilleur d'Ethereum et de Solana, en combinant les points forts des deux architectures blockchain afin d'améliorer la scalabilité, l'expérience utilisateur et la sécurité. Voici un aperçu de haut niveau de l'architecture du mainnet Eclipse :





Couche de règlement (Ethereum) : Eclipse utilise Ethereum comme couche de règlement, garantissant une finalité sécurisée et décentralisée. Les transactions sont vérifiées via un mécanisme de bridge, permettant à Eclipse d'hériter des garanties de sécurité solides d'Ethereum.





Couche d'exécution (SVM) : Les transactions sont exécutées via la Solana Virtual Machine (SVM), permettant un traitement parallèle. Contrairement aux environnements mono-threadés comme l'Ethereum Virtual Machine (EVM), cette approche augmente considérablement le débit transactionnel.





Disponibilité des données (Celestia) : Pour assurer une disponibilité des données scalable et économique, Eclipse publie les données de transaction sur Celestia. Cette méthode permet de réduire les coûts tout en prenant en charge de gros volumes de transactions, contrairement à une approche reposant uniquement sur Ethereum.





Fraud Proofs (RISC Zero) : Pour maintenir l'intégrité du réseau, Eclipse utilise des ZK fraud proofs via RISC Zero. Cela permet au système de détecter et résoudre les transactions invalides sans devoir réexécuter les opérations intégralement sur la blockchain.













À mesure que la technologie blockchain mûrit et connaît une adoption de plus en plus large, Eclipse — une plateforme innovante qui intègre les forces d'Ethereum et de Solana — est idéalement positionnée pour devenir un acteur clé du déploiement à grande échelle des applications Web3. Dans les mois à venir, Eclipse continuera de se concentrer sur l'amélioration de son infrastructure technique et de l'expérience utilisateur, en fournissant aux développeurs un environnement robuste et convivial, tout en offrant aux utilisateurs finaux une expérience sécurisée, performante et rentable.





Pour les investisseurs et développeurs attentifs à l'évolution des infrastructures blockchain et à l'adoption des technologies décentralisées, Eclipse représente une opportunité prometteuse. Son architecture unique et sa vision tournée vers l'avenir en font un catalyseur potentiel de la prochaine phase d'évolution du secteur.





En tant que leader de l'industrie des actifs numériques, MEXC reste fermement engagé à identifier et soutenir des projets émergents comme Eclipse. Nous nous efforçons d'offrir une expérience complète et professionnelle, avec des performances de trading ultra-rapides à l'échelle de la milliseconde, ainsi qu'un accès exclusif à des projets soigneusement sélectionnés et de grande qualité. Chez MEXC, vous êtes toujours un pas en avance, prêt à saisir la prochaine opportunité d'investissement.



