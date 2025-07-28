Adoption de la loi GENIUS : un tournant pour permettre à l'USDC de dépasser l'USDT ?

Récemment, le président américain Donald Trump a officiellement signé le GENIUS Act à la Maison-Blanche. Cette législation historique marque non seulement l'inclusion officielle de l'industrie des stablecoins dans le cadre réglementaire fédéral, mais elle établit également les bases institutionnelles pour la prochaine phase de développement mondial des monnaies numériques.





En tant que première loi liée aux actifs numériques signée par un président américain, le GENIUS Act met fin à une longue période d'incertitude réglementaire en fournissant un cadre clair, unifié et opérationnel pour les stablecoins adossés au dollar américain. Son impact large et sa portée considérable méritent une attention particulière.













Le GENIUS Act établit des limites réglementaires claires pour les stablecoins adossés au dollar américain, marquant la première fois qu'une législation nationale impose des exigences concrètes concernant leur définition, leurs mécanismes de fonctionnement, leurs conditions d'émission et leurs dispositifs de gestion des risques. Les dispositions principales incluent :





Approbation réglementaire: les émetteurs doivent obtenir une autorisation des régulateurs financiers fédéraux ou des États.

Exigences de réserve: les stablecoins doivent être adossés à 1:1 par des dollars américains ou par des titres du Trésor américain équivalents. Le financement structuré et les garanties illiquides sont interdits.

Transparence opérationnelle: des rapports d'audit mensuels sont obligatoires, et les émetteurs doivent être soumis à la surveillance et au pouvoir de contrôle des régulateurs.





Cela trace non seulement une ligne claire entre les activités conformes et non conformes, mais offre également une légitimité institutionnelle permettant aux institutions financières traditionnelles, aux sociétés de paiement et aux grandes plateformes technologiques d'entrer dans le secteur des stablecoins.









Le texte ne se limite pas à la « surveillance des stablecoins » ; sa logique profonde vise à renforcer le système financier américain et à étendre davantage son influence mondiale.





Le mécanisme de réserve intègre de fait les émetteurs de stablecoins au cercle des acheteurs du marché des bons du Trésor américain à court terme. À mesure que l'adoption des stablecoins progresse, la demande de T‑bills augmente, ce qui contribue directement à alléger la pression de financement du département du Trésor dans un contexte de dette nationale élevée. En d'autres termes, la croissance des dollars on‑chain vient renforcer et consolider le système traditionnel du dollar américain. Par ailleurs, à mesure que l'infrastructure blockchain devient la base des paiements transfrontaliers, du règlement des échanges et des services financiers, le GENIUS Act accélère la transition du dollar américain d'une monnaie souveraine vers une monnaie‑réseau.





Il s'agit ainsi de la mise en place d'une structure hégémonique synthétique, façonnée par la régulation, la réponse du marché et l'expansion souveraine.













L'USDC, émis par Circle, a toujours respecté une couverture 1 :1 en dollars américains et en titres du Trésor, et fait l'objet d'audits réguliers – ce qui le place en tête dans la course à la conformité. Le PDG de Circle a déclaré que l'entreprise entend tirer parti des avantages offerts par le GENIUS Act pour poursuivre sa croissance et s'intégrer davantage au système financier traditionnel . En substance, l'USDC devrait devenir le stablecoin privilégié pour les paiements et les transactions, avec une part de marché appelée à croître en conséquence.









L'USDT de Tether reste en tête en termes d'ampleur et de profondeur de marché, mais ne répond pas encore pleinement aux exigences du GENIUS Act, notamment concernant la structure des réserves et les pratiques d'audit. Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a annoncé son intention de finaliser les audits de conformité dans un délai de trois ans afin de se conformer au nouveau cadre réglementaire.





En tant que plus grand stablecoin au monde, le non‑respect des délais de conformité pourrait exposer l'entreprise à des pressions réglementaires l'obligeant à se retirer de certains marchés clés aux États‑Unis. La domination de l'USDT fait désormais face à un véritable défi.









Les stablecoins décentralisés, tels que le DAI , mettent l'accent sur la résistance à la censure et la transparence dans leur conception. Cependant, leur incapacité à fournir des réserves en dollars hors‑chaîne et leur recours à des actifs générant des rendements pourraient conduire à leur classification en tant que titres financiers, les soumettant ainsi à une surveillance réglementaire plus stricte. Leur viabilité future dépendra de leur capacité à adapter leur positionnement produit et à s'aligner sur les normes réglementaires en constante évolution.









L'une des implications les plus significatives du GENIUS Act réside dans son impact sur les modèles de rendement on‑chain. Étant donné que les stablecoins ne peuvent plus générer d'intérêts, le modèle fondamental de « dépôt et gain » dans la DeFi risque d'être comprimé. Les protocoles DeFi devront se réorienter vers des mécanismes de rendement alternatifs basés sur des tokens non liés aux paiements ou explorer des modèles repensés, ancrés dans les actifs du monde réel (RWA).





Porté par la clarté réglementaire, le secteur des RWA devrait entrer dans une nouvelle phase de croissance. En utilisant les stablecoins comme moyen de règlement, des instruments financiers réels tels que les obligations, les créances et les billets de trésorerie peuvent être émis, tradés et conservés on‑chain. Cette transition marque le passage de la blockchain d'un « système d'actifs virtuels » à une « infrastructure financière réelle », offrant un ancrage de valeur plus solide et une meilleure efficacité du capital.









Le GENIUS Act exerce également une pression considérable sur les autres pays.





Les États‑Unis utilisent la « conformité du dollar on‑chain » pour établir une nouvelle frontière de l'influence financière mondiale. À l'inverse, le système du yuan numérique chinois met l'accent sur le contrôle de la banque centrale et une utilisation en circuit fermé, ce qui le rend moins compatible avec les systèmes transfrontaliers ou ouverts. Parallèlement, l'Union européenne poursuit le développement de son cadre réglementaire MiCA, mais sa mise en œuvre technique et son impact sur le marché restent loin derrière l'avantage de pionnier des stablecoins adossés au dollar américain.





Dans ce contexte, si les stablecoins américains parviennent à attirer les développeurs mondiaux et les flux de capitaux, un modèle concret de « dollarisation on-chain » pourrait émerger. Sans mécanismes réglementaires complémentaires, d'autres nations risquent d'accepter passivement un ordre financier numérique ancré au dollar américain.









Le GENIUS Act est bien plus qu'un simple cadre réglementaire pour les stablecoins ; c'est une déclaration stratégique des États‑Unis visant à établir leur domination dans l'ordre financier numérique mondial grâce aux dollars on‑chain. En utilisant la conformité comme outil et les effets de réseau comme levier, les États‑Unis cherchent à faire en sorte que l'ensemble de l'écosystème blockchain fonctionne dans le périmètre protégé du dollar. Il s'agit d'un affrontement financier moderne façonné par l'intersection entre régulation et technologie, souveraineté et capital.





Pour les investisseurs, cela annonce une possible réévaluation des actifs liés aux stablecoins conformes. Pour les entrepreneurs, c'est une occasion cruciale de réorienter leurs modèles économiques et de tirer parti de la dynamique réglementaire. Pour les observateurs, il s'agit d'une déclaration sur la future répartition de la souveraineté financière, une affirmation des États‑Unis selon laquelle « le prochain champ de bataille financier sera on‑chain ».





Face aux impacts divergents des politiques monétaires mondiales, les plateformes d'actifs numériques doivent faire preuve d'une plus grande capacité d'adaptation et d'anticipation. En tant que l'une des principales plateformes mondiales de trading d'actifs numériques, MEXC aide ses utilisateurs à naviguer dans ces évolutions réglementaires et à saisir les nouvelles opportunités grâce à la force de ses produits et à la structuration stratégique de son écosystème.





Que ce soit grâce à un mécanisme efficace de listing de tokens, permettant aux utilisateurs d'investir tôt dans des projets conformes et des tendances émergentes, ou via des frais réduits et une forte liquidité optimisant l'efficacité et les coûts de trading, MEXC construit activement un nouvel environnement de trading adapté à l'ère réglementaire. Dans cette nouvelle logique de marché, guidée par la souveraineté et les principes d'audit en priorité, les plateformes ne fournissent plus seulement des outils : elles deviennent un véritable pont vers la direction stratégique.









Clause de non-responsabilité : ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Merci de prendre connaissance les risques encourus et investir avec prudence. Les décisions d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



