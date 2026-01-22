Le Programme de Parrainage MEXC établit un système d'incitation durable axé sur la croissance de la communauté. Ce guide complet explique le cadre opérationnel du programme, les parcours d'avancement Le Programme de Parrainage MEXC établit un système d'incitation durable axé sur la croissance de la communauté. Ce guide complet explique le cadre opérationnel du programme, les parcours d'avancement
Guide Complet du Programme de Parrainage MEXC : Débloquez des Récompenses Plus Élevées à Chaque Niveau et Créez un Revenu Passif

22 janvier 2026
Le Programme de Parrainage MEXC établit un système d'incitation durable axé sur la croissance de la communauté. Ce guide complet explique le cadre opérationnel du programme, les parcours d'avancement par niveau, les structures de récompenses et les avantages clés.


1. Qu'est-ce que le Programme de Parrainage MEXC ?


Le Programme de Parrainage MEXC est un système d'incitation communautaire à plusieurs niveaux qui récompense les utilisateurs pour avoir amené de nouveaux membres sur la plateforme et stimulé l'activité de trading.

Caractéristiques principales :
  • Modèle axé sur la communauté :Évaluation double basée sur le nombre de parrainages et le volume de trading
  • Structure à trois niveaux :Ambassadeur / Ambassadrice Rising, Ambassadeur / Ambassadrice Elite et Ambassadeur / Ambassadrice Champion
  • Récompenses diversifiées :Plusieurs sources de revenus incluant des remises sur commissions, des événements exclusifs et l'échange de points
  • Évaluation bimestrielle :Cycles d'évaluation indépendants de deux mois

Votre rôle en tant qu'Ambassadeur / Ambassadrice :En tant qu'Ambassadeur / Ambassadrice MEXC, vous êtes plus qu'un simple promoteur, vous êtes un co-constructeur de l'écosystème communautaire. En invitant de nouveaux utilisateurs et en stimulant leur activité de trading, vous débloquez un revenu passif continu et des avantages exclusifs progressivement améliorés.

2. Système d'avancement par niveau


2.1 Structure à trois niveaux


Le programme présente des niveaux clairement définis, chacun avec des exigences spécifiques et des avantages correspondants :
Niveau
Titre
Filleuls valides
Volume de trading de contrats à terme des filleuls (USDT)
1
Rising
0
0–100
2
Elite
1–4
100–10 000
3
Champion
≥ 5
≥ 10 000


2.2 Cycle d'évaluation


Le programme fonctionne selon un modèle d'évaluation par cycles indépendants avec ces caractéristiques clés :

Cycles de deux mois :Chaque cycle s'étend sur deux mois, avec une réévaluation du niveau se produisant à la fin du cycle en fonction de vos performances

Principes d'évaluation des niveaux :Les niveaux sont maintenus et réévalués en fonction des performances du cycle de deux mois précédent, selon ces règles :
  • Les filleuls valides du cycle actuel et le volume de trading de contrats à terme déterminent les changements de niveau pour le cycle suivant
  • Atteindre un seuil de niveau (par exemple, Ambassadeur / Ambassadrice Elite) dans un cycle vous fait passer à ce niveau pour la période de deux mois suivante
  • Les meilleurs performeurs peuvent progresser vers des niveaux supérieurs, tandis que les moins performants peuvent être réévalués lors des cycles suivants

Concurrence équitable :Cette structure maintient un élan concurrentiel, encourage des efforts promotionnels soutenus et empêche la complaisance après l'obtention d'un niveau

3. Système de récompenses


Le Programme de Parrainage MEXC propose trois grandes catégories de récompenses :

Privilège 1 : Revenus de commission élevés
Gagnez jusqu'à 40 % de commission de parrainage sur les parrainages. Les Ambassadeurs / Ambassadrices Champion reçoivent une remise supplémentaire de 5 % sur les frais de trading.

Privilège 2 : Accès aux événements exclusifs
Les Ambassadeurs / Ambassadrices Elite et Champion débloquent des événements exclusifs à durée limitée. Complétez les tâches désignées pour réclamer les récompenses officielles et débloquer des avantages supplémentaires.

Privilège 3 : Échange de points
Les Ambassadeurs / Ambassadrices Champion peuvent participer aux programmes d'échange de points. Accumulez des points grâce aux parrainages et au trading pour avoir des chances de gagner des prix en lingots d'or.

Des avantages personnalisés supplémentaires et des récompenses arrivent bientôt. Restez à l'écoute !


4. Cinq avantages clés


4.1 Aucune barrière à l'entrée


Chaque utilisateur MEXC reçoit automatiquement le statut d'Ambassadeur / Ambassadrice Rising. Aucune candidature ni frais requis. Générez simplement votre lien de parrainage unique pour commencer à promouvoir et à gagner des commissions.

4.2 Trajectoire de croissance claire


Contrairement aux programmes de parrainage ambigus, MEXC fournit des critères d'avancement transparents. Surveillez votre progression vers le niveau suivant à tout moment et développez des stratégies promotionnelles ciblées.

4.3 Multiples sources de revenus


Le programme ne dépend pas d'une seule source de revenus. Les parrains gagnent grâce aux commissions, aux récompenses d'événements, à l'échange de points et plus encore, minimisant efficacement la volatilité des revenus.

4.4 Revenu passif à long terme


Inviter avec succès des utilisateurs actifs génère des commissions de trading continues, créant un revenu passif durable. À mesure que votre réseau de filleuls et leur activité de trading s'étendent, vos revenus se cumulent au fil du temps.

4.5 Intégration communautaire mondiale


L'adhésion au programme vous connecte à une communauté mondiale où vous pouvez :
  • Partager des stratégies et des idées avec des parrains réussis
  • Accéder aux supports promotionnels et aux conseils officiels de MEXC
  • Obtenir des mises à jour anticipées sur les fonctionnalités de la plateforme et les opportunités de marché

Commencez votre parcours d'Ambassadeur / Ambassadrice aujourd'hui


Le Programme de Parrainage MEXC offre une plateforme de croissance équitable, transparente et à haut rendement pour toute personne désireuse de partager et de promouvoir. Que vous soyez nouveau dans la cryptomonnaie ou un bâtisseur de communauté expérimenté, il y a un parcours adapté pour vous.

Commencez :
1) Connectez-vous à votre compte MEXC et générez votre lien de parrainage unique
2) Partagez les avantages de MEXC sur vos réseaux sociaux
3) Surveillez les métriques de parrainage et affinez votre approche
4) Travaillez vers l'avancement de niveau au cours de chaque cycle de deux mois
5) Profitez d'un revenu passif croissant et de privilèges exclusifs


Rejoignez le Programme de Parrainage MEXC et développez votre succès aux côtés de millions de traders mondiaux sur le marché de la cryptomonnaie en évolution.


Avertissement :Ce document ne constitue pas un conseil d'investissement, fiscal, juridique, financier, comptable ou de conseil, et ne recommande pas non plus l'achat, la vente ou la détention d'actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Veuillez bien comprendre les risques impliqués et investir avec prudence. Les décisions d'investissement des utilisateurs sont indépendantes de cette plateforme.

