Comment participer à l'événement de tirage au sort Airdrop+ de MEXC

Débutant
20 octobre 2025MEXC
0m
#Buzz de l'industrie#Débutants
En participant aux événements Airdrop+ sur MEXC, les utilisateurs ont la possibilité de gagner des tokens gratuits et des bonus sur les contrats à terme. Les tâches Airdrop+ comprennent généralement plusieurs volets, tels que les dépôts, le trading au comptant (Spot), le trading sur contrats à terme (Futures) et les parrainages. Récemment, MEXC a amélioré l'événement Airdrop+ en y ajoutant un mécanisme de tirage au sort, offrant ainsi encore plus d'opportunités de récompenses.

1. Conditions de participation au tirage au sort d'Airdrop+


Avant de participer aux événements Airdrop+, les utilisateurs doivent compléter la vérification d'identité (KYC) avancée sur MEXC.


2. Comment participer au tirage au sort d'Airdrop+


2.1 Accéder à la page de l'événement

Après vous être connecté sur le site officiel de MEXC, cliquez sur l'onglet Événements dans la barre de navigation supérieure. Dans le menu déroulant, sélectionnez Airdrop+ pour accéder à la page des événements.



2.2 Sélectionnez un projet et inscrivez-vous

Sous l'onglet En cours, parcourez les projets récemment listés et actuellement ouverts à la participation. Choisissez un projet qui vous intéresse, puis cliquez sur S'inscrire maintenant.
Remarque : chaque projet peut avoir ses propres règles et conditions de participation. Veuillez vous référer aux informations affichées sur la page de l'événement pour connaître les détails exacts.


Une fois sur la page des détails du projet, cliquez sur le bouton Inscrivez-vous pour participer pour rejoindre l'événement. Veuillez noter que vous ne pouvez participer qu'à un seul événement Airdrop+ à la fois. Après avoir fait votre choix, cliquez sur Oui dans la fenêtre de confirmation d'inscription pour valider votre participation.


2.3 Effectuez des tâches pour obtenir des chances de tirage au sort

Après votre inscription, vous pouvez gagner des chances de tirage au sort en accomplissant les trois types de tâches suivants :
  • Tâches avancées : effectuez des opérations au comptant (Spot) ou sur les contrats à terme (Futures) sur les tokens désignés. Une fois le volume de trading requis atteint, vous obtiendrez le nombre correspondant de chances de tirage au sort. Plus votre volume d'échanges est élevé, plus vous gagnerez de chances.
  • Tâches de réussite : après avoir effectué 10 tirages, vous débloquerez des tâches de réussite vous permettant de recevoir jusqu'à 1 000 USDT en bonus sur les contrats à terme.
  • Tâches pour nouveaux utilisateurs : spécialement conçues pour les nouveaux inscrits. En atteignant le seuil de dépôt requis ou en réalisant le volume de trading Spot et Futures spécifié pour certains tokens, vous pouvez obtenir des chances supplémentaires de tirage au sort.

Vous pouvez participer à plusieurs types de tâches simultanément. Plus vous accomplissez de tâches, plus vous accumulez de tirages au sort, augmentant ainsi vos chances globales de gagner des récompenses.


2.4 Utilisez vos chances de tirage au sort

Une fois vos chances de tirage au sort obtenues en accomplissant les tâches, vous pouvez choisir entre Tirage simple pour effectuer un tirage à la fois ou Tirage multiple pour utiliser toutes vos chances disponibles d'un seul coup. Les principales récompenses sont des bonus en contrats à terme (Futures).

Remarques :
1) Les récompenses sont distribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement des stocks.
2) Les chances de tirage non utilisées expireront automatiquement à la fin de l'événement et ne pourront pas être reportées sur les événements suivants.


Pour plus d'informations sur les événements Airdrop+ de MEXC, consultez :

Avertissement : ce contenu ne constitue ni un conseil en investissement, fiscal, juridique, financier, comptable ou en consultation, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. Les informations fournies par MEXC Learn sont uniquement destinées à des fins de référence et ne constituent pas des conseils en investissement. Veuillez vous assurer de comprendre pleinement les risques encourus et d'investir avec prudence. Toutes les décisions et conséquences d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.


