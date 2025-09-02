Comment effectuer un retrait sur MEXC ?





En utilisant la fonction de retrait sur MEXC, vous pouvez transférer vos actifs numériques vers votre portefeuille. Vous pouvez également transférer des fonds entre utilisateurs MEXC grâce à la fonction de transfert interne. Voici le processus étape par étape pour chaque opération.









1) Sur le site officiel de MEXC, cliquez sur [Portefeuilles] dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez [Retirer].









3) Sélectionnez la [Cryptomonnaie] que vous souhaitez retirer, saisissez [Adresse de retrait], choisissez le [Réseau], puis indiquez le [Montant]. Après avoir vérifié les informations, cliquez sur [Soumettre].









Remarque :

L'adresse de retrait correspond à l'adresse de retrait de cryptomonnaie, également appelée adresse de portefeuille. Cette adresse est un identifiant unique composé d'une longue chaîne de chiffres et de lettres, utilisée pour indiquer vers quel compte ou portefeuille la cryptomonnaie doit être transférée.





Le réseau de transfert correspond au réseau utilisé pour traiter les transactions et transferts de cryptomonnaies. Différentes cryptomonnaies peuvent utiliser différents réseaux blockchain ; par exemple, Bitcoin utilise le réseau Bitcoin et Ethereum utilise le réseau Ethereum. Certaines cryptomonnaies prennent en charge plusieurs réseaux, il est donc important de sélectionner le réseau correct dans ce cas. Par exemple, pour l'USDT, il faut vérifier s'il s'agit du réseau ERC-20 ou TRC-20. Choisir un réseau incorrect peut entraîner la non-créditation du retrait.





Pour le retrait de certaines cryptomonnaies, il est nécessaire de renseigner le Mémo. L'absence de Mémo peut entraîner la non-créditation du retrait. Pour plus de détails sur le Mémo, veuillez consulter l'article : « Qu'est-ce qu'un Mémo/Étiquette ?





Lors d'un retrait, le montant doit respecter le minimum requis. Si le montant est inférieur à cette exigence, veuillez ajouter les tokens nécessaires jusqu'à atteindre le montant minimum avant de lancer le retrait. Des frais de retrait seront appliqués, et leur montant peut varier en fonction des frais du réseau.





MEXC s'engage à offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Si vous constatez qu'une autre plateforme propose des frais de retrait plus bas, veuillez fournir une capture d'écran et le lien vers la page concernée à notre service client en ligne pour nous en faire part.





3) Saisissez le code de vérification reçu par e-mail, entrez le code de vérification Google, puis cliquez sur [Soumettre].









4) Attendez que le retrait soit traité avec succès.













1) Sur le site officiel de MEXC, cliquez sur [Portefeuilles] dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez [Retirer].













2) Sélectionnez la cryptomonnaie que vous souhaitez transférer.





3) Sélectionnez [Utilisateur MEXC]. Les transferts sont actuellement pris en charge via [E-mail], [Numéro de téléphone] ou [Identifiant utilisateur MEXC]. Saisissez les informations du compte du destinataire.





4) Renseignez les informations correspondantes ainsi que le montant du transfert, puis cliquez sur [Soumettre].









5) Saisissez le code de vérification reçu par e-mail ainsi que le code Google Authenticator, puis cliquez sur [Soumettre].









6) Le transfert est désormais finalisé.













1) Appuyez sur [Portefeuilles] dans le coin inférieur droit de l'application.

2) Appuyez sur [Retirer].

3) Sélectionnez la cryptomonnaie que vous souhaitez retirer.

4) Sélectionnez [Retrait on-chain] comme méthode de retrait.









5) Saisissez l'adresse de retrait, sélectionnez le réseau et indiquez le montant du retrait. Puis, appuyez sur [Confirmer].

6) Lisez le rappel, puis appuyez sur [Confirmer].

7) Après avoir vérifié que les informations sont correctes, appuyez sur [Confirmer le retrait].

8) Saisissez le code de vérification par e-mail et le code Google Authenticator, puis appuyez sur [Soumettre].













1) Sur l'application, appuyez sur [Portefeuilles] dans le coin inférieur droit.

2) Appuyez sur [Retrait].

3) Sélectionnez l'actif numérique que vous souhaitez retirer.

4) Sélectionnez [Transfert MEXC] comme méthode de retrait.









5) Saisissez les informations du compte destinataire et le montant, puis appuyez sur [Soumettre]. Actuellement, trois méthodes de transfert sont prises en charge : E-mail, Numéro de téléphone et Identifiant utilisateur MEXC.

6) Vérifiez que les informations sont correctes, puis appuyez sur [Confirmer].

7) Saisissez le code de vérification par e-mail et le code de Google Authenticator, puis appuyez sur [Confirmer].

8) Le transfert est désormais finalisé.













1. Pour les cryptomonnaies prenant en charge plusieurs réseaux, comme l'USDT, assurez-vous de sélectionner le réseau correspondant lors de la demande de retrait.





2. Si la cryptomonnaie à retirer nécessite un Mémo, veillez à copier le Mémo exact depuis la plateforme de réception et à le saisir correctement. Dans le cas contraire, les actifs pourraient être perdus après le retrait.





3. Après avoir saisi l'adresse, si la page indique que l'adresse est invalide, veuillez vérifier l'adresse ou contacter notre service client en ligne pour obtenir de l'aide.





4. Les frais de retrait varient selon chaque cryptomonnaie et peuvent être consultés après avoir sélectionné la cryptomonnaie sur la page de retrait.





5. Vous pouvez consulter le montant minimal de retrait et les frais de retrait de la cryptomonnaie concernée sur la page de retrait.



