Introduction aux zones de trading au comptant sur MEXC

Vous pouvez rapidement trouver les tokens que vous souhaitez trader au comptant en recherchant leurs noms. Le trading au comptant sur MEXC est divisé en plusieurs sections, notamment la Zone Principale, la Innovation Zone, la Assessment Zone, ainsi que les catégories MEME, ZK et Arbitrum. À l'exception des trois premières, les autres sections sont nommées en fonction des tendances actuelles et des types de tokens.





Quelles sont les différences entre la Zone Principale, la Innovation Zone et la Assessment Zone ?













① Zone Principale

La Zone Principale contient des tokens bien établis. Il s'agit principalement de cryptomonnaies grand public dotées de projets plus matures, d'une capitalisation boursière plus élevée et de volumes de trading importants. Parmi les tokens les plus courants dans cette zone figurent BTC, ETH et MX.





② Innovation Zone

La Innovation Zone met en avant principalement des projets émergents. Par rapport à la Zone Principale, les tokens dans la Innovation Zone présentent souvent une volatilité plus élevée et un risque accru. Il est recommandé d'agir avec prudence et de mener des recherches approfondies avant de trader dans la Innovation Zone.













③ Assessment Zone

Les projets dans la Assessment Zone sont généralement des inscriptions non initiales, incluant des projets en phase de démarrage qui répondent à un certain seuil d'utilisateurs et ont été recommandés par la communauté pour être cotés. Certains projets en phase de démarrage dans la Assessment Zone peuvent encore nécessiter du temps et des tests sur le marché. Les prix des tokens dans cette zone peuvent être très volatils, il est donc conseillé aux utilisateurs de faire preuve de prudence et d'être conscients des risques potentiels de délisting lorsqu'ils achètent à un prix élevé. L'image ci-dessous présente les tokens cotés dans la Assessment Zone.









Veuillez noter que les tokens dans la Assessment Zone sont régulièrement évalués. Après leur entrée dans la Assessment Zone, les tokens font l'objet d'une période d'évaluation de 60 jours. S'ils réussissent l'évaluation, ils seront transférés dans la Innovation Zone. En revanche, s'ils échouent, le token sera delisté.





Remarque :