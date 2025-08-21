FAQ de l'IA de MEXC









Actuellement, les Sélections de l'IA, le Radar des actualités de l'IA et l'IA de MEXC sont tous gratuits. Si une version avancée est lancée à l’avenir, la grille tarifaire sera annoncée à l’avance via des notifications et par email.









Oui. Le système attribue dynamiquement un quota quotidien de sessions IA en fonction de votre niveau de vérification KYC et de votre volume de trading sur les 30 derniers jours. Plus votre volume de trading et votre niveau de vérification sont élevés, plus vous pouvez utiliser de sessions. Les quotas se réinitialisent automatiquement le lendemain une fois la limite atteinte.









Actuellement, plus de 50 langues sont prises en charge, dont l’anglais, le chinois, le vietnamien, l’indonésien, l’espagnol et d’autres langues majeures. D’autres langues seront ajoutées progressivement.









Non. Il n’existe actuellement aucuns frais spéciaux ni réductions de prix. Les recommandations de l’IA sont basées uniquement sur le big data et les informations de marché en temps réel, à titre de référence pour le trading, et ne constituent pas des promotions de la plateforme.









Veuillez noter que les informations fournies par l’IA sont uniquement destinées à titre de référence et ne constituent en aucun cas une promesse ni une garantie d’investissement. Toutes les décisions de trading relèvent de l’utilisateur, qui assume les risques associés.









Non. L’IA fournit des analyses intelligentes basées sur les tendances et les informations de marché, mais les profits ne sont pas garantis. Veuillez prendre vos décisions avec prudence, selon votre propre tolérance au risque.









Non. L’IA n’accède qu’aux données de marché et de trading anonymisées et ne collecte, ne stocke ni ne partage aucune information personnelle de compte.









Nous accordons la priorité à l’exactitude et à la transparence. Toutes les recommandations de l’IA sont basées sur un mécanisme strict de sélection des données, incluant les données en temps réel issues des sources officielles des plateformes d’échange, des plateformes d’analyse on-chain reconnues et des médias financiers de référence. Les tendances de discussion communautaires (filtrées contre le spam) ainsi que les tests rétrospectifs historiques sont également pris en compte pour fournir aux utilisateurs une référence éclairée.









Oui. Le Radar des actualités de l’IA s’appuie sur des sources tierces reconnues et sur l’activité publique du réseau pour fournir des mises à jour quasiment en temps réel, en synchronisation avec les réseaux sociaux.









Les classements reposent sur un modèle de calcul en temps réel en back-end, et les données sont actualisées instantanément en fonction de l’évolution du marché.









Le système évalue les tokens à partir de plusieurs indicateurs, notamment les tendances de prix, les volumes de trading, les variations de positions, les données on-chain et la popularité dans l’actualité, puis génère les classements en conséquence.









Sur la page de trading au comptant du site, cliquez sur l’invite « FAQ de l'IA » affichée au-dessus du graphique en chandeliers pour entrer dans l’interface de conversation du Bot IA et obtenir une analyse objective ainsi qu’un raisonnement sur les mouvements de prix du token.













Commencez par rafraîchir la page ou vous reconnecter au réseau. Si le problème persiste, réessayez plus tard ou contactez le service client en ligne pour obtenir de l’aide.









Veuillez vous assurer que votre application MEXC est mise à jour vers la version 6.19.0 ou supérieure, puis redémarrez l’application après la mise à jour. Si elle n’apparaît toujours pas, vérifiez le numéro de version dans Paramètres → À propos, ou essayez de vider le cache et de vous reconnecter.









Clause de non-responsabilité : le contenu fourni dans cet article ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Merci de prendre connaissance les risques encourus et investir avec prudence. Les décisions d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



