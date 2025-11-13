Qu'est-ce que Chiliz (CHZ) ? La première blockchain au monde dédiée au sport et au divertissement





1) Positionnement professionnel : Chiliz Chain est la première blockchain au monde dédiée au sport et au divertissement, collaborant avec plus de 70 équipes sportives d'élite à travers le monde.

2) Innovation des Fan Tokens™ : grâce aux Fan Tokens™, les fans peuvent participer aux décisions de leur club et profiter de récompenses et d'expériences exclusives — la plateforme compte déjà plus de 2 millions d'utilisateurs de portefeuilles de Fan Tokens.

3) Gouvernance de classe mondiale : alimentée par un mécanisme de consensus Proof of Staked Authority (PoSA), la sécurité du réseau est assurée par 11 validateurs de premier plan, dont OKX, Animoca Brands et Paris Saint-Germain.

4) Compatibilité technique : entièrement compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM), Chiliz prend en charge tous les outils existants d'Ethereum tout en offrant des confirmations de transactions plus rapides et des frais raisonnables.

5) Écosystème mature : grâce à une infrastructure complète incluant la plateforme Socios.com et l'échange décentralisé FanX, Chiliz offre un soutien complet aux développeurs.









Chiliz est une plateforme blockchain spécialement conçue pour le sport et le divertissement. En s'appuyant sur les Fan Tokens, elle relie plus de 70 équipes de haut niveau à des millions de fans à travers le monde, redéfinissant la manière dont les passionnés de sport interagissent avec leurs équipes préférées. Grâce à l'innovation numérique et à la participation communautaire, Chiliz transforme la façon dont les fans se connectent aux clubs et organisations qu'ils aiment.









Chiliz est née d'une vision visant à permettre aux fans de sport de devenir plus que de simples spectateurs et de réellement participer au parcours de leurs équipes favorites. Traditionnellement, les fans pouvaient exprimer leur soutien uniquement à travers l'achat de billets, de produits dérivés ou par leur audience. Grâce à la technologie blockchain, Chiliz introduit une toute nouvelle dimension d'engagement.





Au cœur de la plateforme se trouve la participation des fans grâce à la tokenisation. Les équipes et clubs sportifs peuvent émettre leurs propres Fan Tokens sur la Chiliz Chain, permettant ainsi aux supporters de participer à des votes liés à leur équipe, de gagner des récompenses exclusives et de vivre des expériences uniques. Ce modèle rompt avec l'interaction traditionnelle à sens unique et crée une véritable relation bidirectionnelle entre les équipes et leurs communautés.









En tant que blockchain souveraine, Chiliz Chain offre plusieurs avantages techniques majeurs :





1) Autonomie et sécurité : en tant que chaîne souveraine, Chiliz garantit la stabilité et la sécurité grâce à des validateurs sélectionnés, assurant ainsi un fonctionnement fiable du réseau.





2) Gouvernance on-chain : son système distribué et son modèle de gouvernance on-chain garantissent la transparence et une prise de décision démocratique.





3) Compatibilité EVM : entièrement compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM), Chiliz permet aux développeurs de déployer des contrats intelligents en utilisant les outils Ethereum qu'ils connaissent déjà, sans devoir apprendre de nouveaux langages ou paradigmes de programmation. Chiliz offre également des confirmations de transactions plus rapides et des frais plus raisonnables.





4) Interopérabilité cross-chain : intégrée au mainnet d'Ethereum et conçue pour prendre en charge à l'avenir des connexions avec d'autres blockchains, Chiliz vise à construire un écosystème plus vaste et interconnecté.













Les Fan Tokens™ constituent l'innovation centrale de Chiliz et représentent la plus grande catégorie d'actifs numériques sportifs de l'industrie blockchain. Depuis leur lancement en 2019, ils ont permis d'établir des partenariats avec de nombreuses marques sportives parmi les plus prestigieuses au monde.





Réseau de partenariats : aujourd'hui, plus de 70 Manchester City, FC Barcelona, aujourd'hui, plus de 70 Fan Tokens officiels ont été émis en collaboration avec des clubs mondialement reconnus tels que le Paris Saint-Germain Juventus , et Arsenal . Ces tokens ne servent pas seulement de représentation officielle du soutien à une équipe, mais symbolisent également l'identité des fans et leurs droits de participation.





Base d'utilisateurs : avec plus de 2 millions de portefeuilles de Fan Tokens, Chiliz a construit une communauté mondiale vaste et dynamique. Ces utilisateurs ne sont pas de simples détenteurs passifs : ils participent activement aux votes et aux activités communautaires, contribuant à façonner l'avenir de leurs clubs.

Utilité réelle : les détenteurs de Fan Tokens peuvent participer à diverses décisions des clubs, qu'il s'agisse du design des maillots, des chansons de célébration ou encore des événements d'entraînement. Ils bénéficient également d'un accès exclusif à des produits dérivés, à des rencontres avec les joueurs, à des expériences VIP et à d'autres avantages spéciaux.













Socios.com : en tant que plateforme principale des Fan Tokens™, en tant que plateforme principale des Fan Tokens™, Socios.com offre une expérience sportive Web3 complète. Les utilisateurs peuvent acheter et échanger des Fan Tokens, participer à des votes et profiter de diverses récompenses exclusives, le tout au sein d'un écosystème unique et intégré.





FanX: il s'agit d'un échange décentralisé (DEX) spécialement conçu pour les Fan Tokens. Il propose des services d'échange fluides de tokens, améliorant ainsi la liquidité et l'accessibilité des Fan Tokens dans l'ensemble de l'écosystème Chiliz. : il s'agit d'un échange décentralisé (DEX) spécialement conçu pour les Fan Tokens. Il propose des services d'échange fluides de tokens, améliorant ainsi la liquidité et l'accessibilité des Fan Tokens dans l'ensemble de l'écosystème Chiliz.









Chiliz Chain fonctionne sur un mécanisme de consensus Proof of Staked Authority (PoSA), sécurisé par un réseau de 11 validateurs mondiaux de premier plan :

Leaders de la blockchain : des géants de l'industrie tels que OKX, Animoca Brands et Ankr assurent le soutien technologique et la sécurité du réseau.

Institutions financières : la participation du groupe SBI Holdings, acteur majeur de la finance, renforce la crédibilité et la stabilité de la plateforme.

Secteur énergétique : la présence du groupe EDF, fournisseur d'énergie public français, illustre la reconnaissance du potentiel d'innovation de la blockchain par les industries traditionnelles.

Pionniers du sport : le Paris Saint-Germain est devenu le premier club sportif au monde à devenir validateur blockchain, établissant un précédent historique pour la participation directe des clubs à la gouvernance du réseau.

Influence asiatique : l'implication de la K League, principale ligue de football d'Asie, témoigne de l'expansion mondiale de Chiliz sur le marché du sport.

Cette structure diversifiée de validateurs garantit la décentralisation, la sécurité et la collaboration intersectorielle, reflétant la confiance et le soutien étendus dont bénéficie le réseau Chiliz.













CHZ est le token natif de l'écosystème Chiliz, remplissant plusieurs fonctions essentielles :

Moyen d'échange : utilisé pour acheter des Fan Tokens et payer les frais de transaction du réseau.

Staking et gouvernance : les détenteurs peuvent staker leurs CHZ afin de participer à la gouvernance du réseau et recevoir des récompenses.

Incitations de l'écosystème : sert à récompenser les développeurs, les validateurs et les contributeurs communautaires pour leur participation et leur soutien à l'écosystème.









En août 2025, Chiliz a mis en œuvre la proposition de gouvernance Pepper8 , introduisant des mises à jour majeures du modèle économique du token :

Modèle d'inflation décroissante : ce changement modifie l'ancien modèle d'inflation, avec une baisse progressive de l'inflation entre l'Année 3 et l'Année 7, jusqu'à ce que l'Offre Initiale corresponde au calendrier d'offre initial mis en place lors du hard fork Dragon8 précédent, ce qui se produira en Année 8.

Nouvelles intégrations de partenaires : des partenariats, tels que l'intégration de Paribu Net (Turquie), renforcent l'accessibilité et la présence du CHZ sur le marché.

Optimisation de la gouvernance : ce hard fork illustre l'efficacité d'un modèle de gouvernance communautaire au sein de l'écosystème Chiliz.





Principaux avantages du nouveau modèle de tokenomics :

Des incitations renforcées à la participation communautaire grâce à l'amélioration des récompenses.

Une croissance durable à long terme au sein de l'écosystème Chiliz Chain, garantissant une motivation continue pour tous les participants.

Des opportunités élargies de développement DeFi au sein de Chiliz Chain.

Un financement permanent de l'écosystème, avec des allocations dédiées à la croissance, aux opérations et aux initiatives communautaires, assurant l'évolution et la vitalité continues du réseau Chiliz Chain.













Vous pouvez facilement acheter des tokens CHZ sur MEXC, une plateforme d'échange mondiale de confiance reconnue pour ses frais de transaction faibles, ses transactions ultra-rapides, la diversité de ses actifs et sa forte liquidité.

Grâce à sa capacité à repérer les projets émergents et à son soutien approfondi à l'écosystème, MEXC est une plateforme idéale pour découvrir et accompagner des innovations blockchain de haute qualité.





Actuellement, le CHZ est disponible pour le trading au comptant et sur les contrats à terme sur MEXC, vous permettant de trader avec des frais ultra-faibles.





1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC ou rendez-vous sur le site officiel de MEXC.

2) Dans la barre de recherche, saisissez « CHZ » et sélectionnez le trading au comptant ou le trading sur les contrats à terme

3) Choisissez votre type d'ordre, définissez le montant et le prix, puis validez la transaction.





Acheter du CHZ

















Chiliz offre un soutien complet aux développeurs :

Documentation complète : guides techniques détaillés pour aider les développeurs à démarrer rapidement.

Formations gratuites : des programmes tels que le Rise Bootcamp proposent des cours gratuits pour devenir experts de Chiliz Chain.

Soutien communautaire : des communautés actives sur Discord et Telegram offrent une assistance en temps réel et favorisent la collaboration entre développeurs.

Compatibilité technique : grâce à sa compatibilité totale avec l'EVM (Ethereum Virtual Machine), les développeurs Ethereum peuvent migrer leurs projets vers Chiliz Chain sans difficulté.









Les développeurs qui créent sur Chiliz Chain bénéficient d'atouts uniques :

Audience immédiate : accès à plus de 2 millions d'utilisateurs de portefeuilles de Fan Tokens, offrant immédiatement une base d'utilisateurs active.

Crédibilité de marque : opportunités de collaboration avec des marques sportives de renommée mondiale, renforçant la fiabilité et l'attractivité des applications.

Scalabilité : grâce à un réseau de plus de 70 Fan Tokens officiels, les applications peuvent se développer rapidement et atteindre des millions d'utilisateurs potentiels.









Chiliz encourage les développeurs à explorer une large gamme d'applications créatives :

Plateformes d'engagement des fans : systèmes de vote, jeux interactifs et applications sociales favorisant la participation communautaire.

Marketplaces NFT : plateformes dédiées à l'échange d'objets de collection sportifs et de collectibles numériques.

Applications DeFi : services et produits financiers développés autour des Fan Tokens.

Utilités des Fan Tokens : applications centrées sur les Fan Tokens afin d'enrichir leurs cas d'usage et d'étendre leurs fonctionnalités.













Chiliz guide l'industrie du sport vers l'ère du Web3 en intégrant de manière fluide la technologie blockchain au sport et au divertissement, créant ainsi un écosystème véritablement unique. Avec l'intégration continue de marques sportives de premier plan, des améliorations technologiques constantes et un écosystème en expansion, Chiliz est en passe de devenir un pont essentiel entre le sport traditionnel et le monde de la blockchain, ouvrant la voie à des centaines de millions de fans vers une nouvelle ère de décentralisation.





Clause de non-responsabilité : ce document ne constitue pas un conseil en investissement, fiscal, juridique, financier, comptable, de consulting ou autre, et ne représente pas non plus une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investissez avec prudence. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



