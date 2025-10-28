Qu'est-ce que la dominance de l'ETH ? Comprendre le graphique de dominance de l'ETH et sa signification

Le marché des cryptomonnaies évolue rapidement, et comprendre certains indicateurs clés peut faire la différence entre profit et perte. La dominance de l'ETH figure parmi les indicateurs les plus importants pour suivre le sentiment du marché et prendre de meilleures décisions d'investissement. Dans ce guide, vous découvrirez ce que signifie réellement la dominance de l'ETH, comment lire les graphiques de dominance comme un trader professionnel, et comment cet indicateur interagit avec la part de marché du Bitcoin pour signaler des tendances globales. Que vous consultiez le pourcentage actuel de la dominance de l'ETH pour la première fois ou que vous cherchiez à affiner votre stratégie de trading, cet article explique tout ce que les débutants doivent savoir sur cette métrique essentielle.





Points clés à retenir

La dominance de l'ETH mesure la part de marché d'Ethereum par rapport à l'ensemble des autres cryptomonnaies combinées.

En septembre 2025, la dominance de l'ETH se situe entre 13 et 15 %, après avoir rebondi depuis le creux historique d'avril à 6,95 %.

Les mouvements conjoints de la dominance du Bitcoin et de la dominance de l'ETH signalent des schémas de rotation du capital et de possibles « altcoin seasons ».

Ethereum contrôle environ 60 à 63 % de toute la valeur totale verrouillée (TVL) en DeFi, confirmant sa position de première plateforme de contrats intelligents.

La mise à jour Pectra de mai 2025 et les approbations des ETF spot ont renforcé la confiance institutionnelle et favorisé le retour de la dominance de l'ETH.

Les traders utilisent la dominance de l'ETH, en parallèle de l'action des prix, pour chronométrer leurs entrées sur le marché, gérer les risques et identifier les opportunités de rotation vers les altcoins.





La dominance de l'ETH mesure la part du marché total des cryptomonnaies qui revient à Ethereum. Lorsque les traders parlent de dominance de l'ETH, ils font référence à la part de marché d'Ethereum par rapport à l'ensemble des autres actifs numériques. Cet indicateur offre un instantané de la force d'Ethereum par rapport à l'écosystème crypto dans son ensemble.

Son calcul est simple : il suffit de diviser la capitalisation boursière d'Ethereum par la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, puis de multiplier le résultat par 100. Par exemple, si le marché global des cryptos est évalué à 2 000 milliards de dollars et que la capitalisation d'Ethereum atteint 400 milliards de dollars, la dominance de l'ETH serait de 20 %. Cela signifie qu'un cinquième de tous les capitaux investis dans les cryptos est placé sur Ethereum.

Comprendre la dominance de l'ETH permet d'identifier où se situe la confiance des investisseurs. Un pourcentage élevé indique que les capitaux se concentrent sur Ethereum au lieu d'être dispersés sur des milliers d'altcoins, ce qui signale souvent que les traders considèrent Ethereum comme une option plus sûre en période d'incertitude. Lorsque la dominance de l'ETH baisse, cela indique généralement que les investisseurs se tournent vers des cryptomonnaies plus petites, cherchant des rendements plus élevés malgré un risque accru.

La valeur actuelle de la dominance de l'ETH change en permanence avec les fluctuations des prix et l'arrivée de nouveaux projets sur le marché. Vous pouvez suivre ces évolutions en temps réel sur des plateformes comme CoinMarketCap ou CoinGecko, qui mettent à jour leurs données toutes les quelques minutes et affichent à la fois les chiffres actuels et les tendances historiques. Le contexte historique est important pour interpréter la dominance de l'ETH : en 2017 et 2018, elle a dépassé 30 % lors de la vague des ICO avant de chuter à mesure que les investisseurs diversifiaient leurs portefeuilles. Aujourd'hui, la dominance de l'ETH s'est stabilisée dans une fourchette qui reflète sa position mûre en tant que principale plateforme de contrats intelligents.





Avant d'analyser les tendances, il est essentiel de disposer de sources de données précises. Le graphique de la dominance de l'ETH est disponible sur TradingView CoinMarketCap et CoinGecko . TradingView propose le graphique sous le symbole ETH.D, avec des outils d'analyse avancés pour les traders professionnels, tandis que CoinMarketCap et CoinGecko offrent des interfaces plus simples, idéales pour les débutants souhaitant un aperçu rapide de la dominance actuelle de l'ETH. Chaque plateforme met régulièrement à jour ses données : TradingView rafraîchit toutes les quelques secondes, et CoinMarketCap toutes les quelques minutes.





En ouvrant un graphique de dominance de l'ETH sur TradingView, vous verrez une courbe montrant l'évolution de la part de marché d'Ethereum dans le temps. Une ligne ascendante indique qu'Ethereum capte une portion croissante du marché crypto, tandis qu'une ligne descendante montre que les capitaux se déplacent vers d'autres cryptomonnaies. Par exemple, le graphique de dominance de l'ETH de mai 2025 a révélé des mouvements spectaculaires : après avoir touché un creux historique de 6,95 % en avril, la dominance est remontée au-dessus de 11 % durant l'été.

Les niveaux clés de support et de résistance aident les traders à repérer les points de retournement. Le seuil des 7 % a servi historiquement de fort support, avec plusieurs rebonds autour de ce niveau en 2024 et au début 2025. À l'inverse, une résistance située autour de 20 % a systématiquement limité les rallyes. Ces zones agissent comme des planchers et des plafonds où la dominance a tendance à changer de direction.





La valeur actuelle de la dominance de l'ETH vous donne un instantané immédiat, mais une analyse pertinente exige de comparer les niveaux actuels avec les tendances historiques. À court terme, les fluctuations de la dominance de l'ETH résultent souvent d'événements médiatiques ponctuels et peuvent se corriger rapidement. À long terme, les tendances reflètent des changements fondamentaux dans la perception qu'ont les investisseurs de la valeur d'Ethereum. Ainsi, la hausse régulière de 6,95 % en avril 2025 à plus de 11 % en juillet ne se résumait pas à un simple rebond technique. Elle traduisait une adoption institutionnelle croissante via les ETF et un regain d'activité des développeurs autour des solutions de mise à l'échelle d'Ethereum.









La relation entre la dominance du Bitcoin (BTC) et celle de l'Ethereum (ETH) façonne l'un des schémas les plus importants de la crypto. Ces deux dominances s'influencent en permanence via les flux de capitaux et le sentiment des investisseurs. Observer ensemble la dominance du BTC et celle de l'ETH permet de comprendre que l'argent circule souvent entre ces deux grandes cryptomonnaies selon les conditions de marché et l'appétit pour le risque.

Il faut garder à l'esprit que la dominance totale de toutes les cryptomonnaies est toujours égale à 100 %. Ainsi, quand la dominance du Bitcoin grimpe fortement, cela traduit généralement une fuite des capitaux depuis les altcoins – y compris l'ETH – vers la « sécurité » perçue du BTC. Les graphiques de dominance du BTC et de l'ETH révèlent clairement ces rotations, en montrant quand le capital se déplace d'un grand actif à l'autre.





Différentes combinaisons dans l'évolution des dominances du BTC et de l'ETH racontent des histoires distinctes : quand la dominance du Bitcoin augmente en même temps que son prix, cela correspond souvent à un bull market centré sur le BTC, où les plus petites cryptos peinent à suivre. Début 2024, les données montraient exactement ce schéma : l'approbation des ETF Bitcoin avait provoqué d'énormes afflux de capitaux.

Quand le prix du Bitcoin monte mais que sa dominance recule tandis que celle de l'ETH progresse, cela signale généralement une « altseason », avec l'Ethereum en tête. Entre avril et juillet 2025, la dominance du BTC est passée de 56 % à 52 %, tandis que la dominance de l'ETH rebondissait depuis ses creux d'avril, créant un contexte favorable aux altcoins.





Les flux de dominance entre le BTC et l'ETH servent souvent d'indicateur avancé pour la performance globale des altcoins. Lorsque le capital migre du Bitcoin vers l'Ethereum, cela précède habituellement des afflux similaires vers d'autres plateformes de couche 1 (L1) et vers les tokens de DeFi. Les traders expérimentés surveillent de près cette rotation, utilisant la relation BTC/ETH comme un signal précoce de changement de phase du marché.

Les conditions actuelles suggèrent une phase de transition. La reprise de la dominance de l'ETH en mai 2025 après un creux historique témoigne d'une confiance croissante dans ses fondamentaux, portée par la mise à jour Pectra et l'adoption institutionnelle des ETF. Cependant, le BTC reste solidement dominant au-dessus de 50 %, signe que le marché n'a pas encore pleinement basculé vers une prise de risque plus agressive.





La valeur actuelle de la dominance de l'ETH, située entre 13 et 15 % fin 2025, représente une reprise significative après le creux d'avril à 6,95 %. Ce rebond raconte plusieurs choses essentielles sur les conditions de marché et le sentiment des investisseurs. La valeur ETH.D actuelle reflète un regain de confiance dans la position d'Ethereum comme première plateforme de contrats intelligents, en particulier depuis que la mise à jour Pectra a amélioré son évolutivité et son efficacité.

Plusieurs facteurs expliquent l'évolution de la dominance de l'ETH en 2025 par rapport au début de l'année. L'adoption institutionnelle s'est fortement accélérée avec le lancement des ETF Ethereum au comptant, proposés par de grandes firmes financières comme BlackRock, Fidelity et Grayscale, offrant ainsi aux investisseurs traditionnels un accès simplifié à l'exposition à l'ETH. Les niveaux de dominance observés en avril 2025 ont marqué le point bas juste avant cette vague institutionnelle, tandis que les données de mai 2025 capturaient les premiers signes de reprise.

La tendance de la dominance de l'ETH en 2025 reflète aussi sa position toujours centrale dans les secteurs clés de la crypto. Les protocoles DeFi construits sur Ethereum contrôlent encore la majorité de la valeur totale verrouillée (TVL) à travers toutes les blockchains. Le marché des NFT, quant à lui, reste fortement centré sur Ethereum, malgré la montée en puissance de chaînes concurrentes. La dominance de l'ETH sur la TVL de la DeFi en 2024 s'est prolongée en 2025, Ethereum conservant environ 60 à 63 % de toute la valeur verrouillée, même face aux solutions de couche 2 (Layer-2) et à la concurrence.

Les développements récents suggèrent que le niveau de dominance de l'ETH du 29 mai 2025 constitue un point de stabilisation plutôt qu'un sommet. La réussite de la mise à jour Pectra a supprimé plusieurs goulots d'étranglement techniques qui limitaient auparavant les performances d'Ethereum, tandis que les solutions de couche 2 (Layer-2) comme Arbitrum et Optimism continuent d'accroître la capacité transactionnelle sans fragmenter l'écosystème. Cette combinaison d'améliorations du protocole principal et de croissance des L2 renforce la position fondamentale d'Ethereum dans l'écosystème crypto.









Les traders professionnels intègrent le pourcentage de dominance de l'ETH dans leur processus de décision comme un outil de synchronisation et d'allocation. Lorsque la lecture actuelle de la dominance de l'ETH augmente en même temps que le prix d'Ethereum, les investisseurs expérimentés interprètent souvent cela comme un signal fortement bullish pour l'ETH en particulier. Cette combinaison suggère que les capitaux affluent vers Ethereum non seulement depuis la monnaie fiduciaire (Fiat), mais aussi depuis d'autres cryptomonnaies, ce qui indique une confiance générale du marché dans les perspectives de l'ETH.





Les stratégies d'allocation évoluent en fonction des tendances de dominance. Les traders plus conservateurs peuvent augmenter leur part en Ethereum lorsque la dominance commence à grimper depuis des niveaux historiquement bas, voyant cela comme une opportunité précieuse où le marché a survendu l'ETH par rapport à ses concurrents plus petits. Le rebond depuis 6,95 % en avril 2025 illustre exactement ce scénario, les niveaux actuels de pourcentage de dominance de l'ETH suggérant que l'actif avait été injustement sanctionné par rapport à ses fondamentaux.





La gestion du risque devient plus simple quand on surveille la dominance en parallèle de l'évolution du prix. Si le prix de l'ETH baisse mais que sa dominance augmente, cela signifie que les autres cryptomonnaies se comportent encore plus mal. Cette force relative peut justifier le maintien de positions en ETH même en période de repli du marché. À l'inverse, si le prix de l'ETH augmente mais que sa dominance baisse, cela signale que les altcoins plus petits surperforment, ce qui peut justifier des ajustements tactiques en faveur de ces derniers.





Le moment d'investir dans les altcoins devient plus précis lorsqu'on utilise la dominance de l'ETH comme filtre. Lorsque la dominance de l'ETH commence à baisser après une hausse soutenue, cela marque souvent le moment idéal pour réallouer du capital vers des cryptomonnaies plus petites. Ces points de rotation ne sont pas aléatoires, mais suivent des schémas prévisibles où Ethereum mène d'abord la hausse, puis les investisseurs se diversifient vers des actifs plus risqués pour chercher de plus gros gains.





Confondre dominance et prix : ce n'est pas parce que le pourcentage de dominance de l'ETH augmente que son prix monte. La dominance peut grimper même si le prix baisse, du moment que les autres cryptos chutent plus vite.

Surréagir aux fluctuations quotidiennes : la lecture du jour peut varier d'un ou deux points de pourcentage en fonction de nouvelles temporaires, mais ces mouvements courts signalent rarement un vrai changement de tendance.

Ignorer le contexte de marché : une hausse de la dominance de l'ETH en marché baissier n'a pas du tout la même signification qu'une hausse dans un marché haussier.

Utiliser la dominance comme indicateur isolé : les traders avisés croisent les données de dominance avec le volume de trading, les taux de financement et l'activité on-chain, plutôt que de se fier à une seule métrique.

Trader sur la base du bruit à court terme : les débutants se laissent souvent guider par les variations quotidiennes de la dominance, alors qu'il vaut mieux se concentrer sur les tendances hebdomadaires ou mensuelles pour obtenir des signaux fiables.













1. Quel est le pourcentage actuel de dominance de l'ETH ?

Fin septembre 2025, la dominance de l'ETH se situe entre 13 et 15 %, en nette reprise après le creux d'avril 2025 à 6,95 %.





2. À quelle fréquence dois-je consulter le graphique de la dominance de l'ETH ?

Les investisseurs de long terme ont intérêt à vérifier chaque semaine, tandis que les traders actifs devraient surveiller quotidiennement ou lors d'événements majeurs du marché.





3. Une forte dominance de l'ETH est-elle bonne ou mauvaise ?

Une dominance élevée n'est ni bonne ni mauvaise en soi : tout dépend du contexte de marché et du fait que vous déteniez de l'ETH ou des altcoins.





4. Où puis-je suivre la dominance de l'ETH aujourd'hui ?

Vous pouvez consulter des graphiques et données en temps réel sur TradingView, CoinMarketCap et CoinGecko.





5. Quelle est la différence entre la dominance du BTC et celle de l'ETH ?

La dominance du BTC mesure la part de marché du Bitcoin, tandis que celle de l'ETH mesure celle d'Ethereum. Ensemble, elles révèlent les mouvements de rotation de capitaux.





6. Que signifie la valeur actuelle de l'ETH.D ?

ETH.D est simplement le symbole boursier de la dominance de l'ETH sur des plateformes comme TradingView.





7. Pourquoi la dominance de l'ETH a-t-elle chuté début 2025 ?

La concurrence des alternatives en couche 1 (L1) et les prises de bénéfices après les précédentes hausses ont fait reculer la dominance jusqu'à des niveaux historiquement bas.





8. La dominance de l'ETH peut-elle prédire les saisons des altcoins ?

Une baisse de la dominance de l'ETH alors que son prix continue d'augmenter est souvent un signal précoce de conditions favorables à une saison des altcoins.





Comprendre la dominance de l'ETH constitue un outil puissant pour analyser les conditions du marché crypto. Le graphique de la dominance de l'ETH met en évidence les flux de capitaux, l'appétit pour le risque et les phases de marché, qui influencent l'ensemble de votre portefeuille. Depuis le creux historique de 6,95 % en avril 2025 jusqu'à la reprise au-dessus de 13 %, les évolutions récentes traduisent un renouvellement de la confiance institutionnelle et une solidité fondamentale sous-jacente.

La relation entre la dominance du BTC et celle de l'ETH peut fournir des signaux de trading exploitables lorsque les schémas sont correctement interprétés. Les traders avisés combinent l'analyse de la dominance avec d'autres indicateurs, plutôt que de se fier à une seule métrique.

Surveillez régulièrement la dominance de l'ETH via TradingView, CoinMarketCap ou CoinGecko, mais considérez toujours le prix et les conditions générales du marché en parallèle des tendances de dominance.