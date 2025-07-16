GamerBoom : le moteur de données et d'incitations ultime qui propulse la révolution du gaming Web3

BOOM) est une plateforme d'infrastructure de nouvelle génération conçue pour connecter de manière fluide les données du monde réel à l'économie de la blockchain via des mécanismes d'incitation alimentés par l'IA. Le projet vise à créer un écosystème dynamique où les données réelles et la finance décentralisée (DeFi) se croisent, libérant ainsi une nouvelle valeur à l'ère du Web3. GamerBoom (plus souvent désigné par) est une plateforme d'infrastructure de nouvelle génération conçue pour connecter de manière fluide les données du monde réel à l'économie de la blockchain via des mécanismes d'incitation alimentés par l'IA. Le projet vise à créer un écosystème dynamique où les données réelles et la finance décentralisée (DeFi) se croisent, libérant ainsi une nouvelle valeur à l'ère du Web3.









Alors que la technologie d'IA générative évolue à un rythme accéléré, la demande en jeux de données variés et de haute qualité devient de plus en plus cruciale. Cependant, le développement traditionnel de l'IA repose depuis longtemps sur des plateformes centralisées pour collecter les données des utilisateurs — soulevant des préoccupations en matière de confidentialité, de transparence et de répartition équitable de la valeur.





BOOM est né pour répondre à ces enjeux. En s'appuyant sur les principes du Web3, BOOM réinvente la manière dont les données sont fournies, utilisées et récompensées. Son objectif est d'établir une économie de données IA juste et durable, où chaque contributeur est reconnu et incité, et où les bénéfices de l'innovation en IA sont partagés de manière plus équitable à travers l'écosystème.









BOOM a développé un écosystème collaboratif en trois couches conçu pour alimenter la prochaine vague de croissance du marché des cryptomonnaies en intégrant les données du monde réel à des incitations alimentées par la blockchain.









Les tâches proviennent de développeurs, DApps, entreprises Web2 ou organisations autonomes décentralisées (DAO), couvrant plusieurs dimensions de données : langage, images, comportement, audio. Les tâches sont classées par niveau de difficulté et coefficient de récompense, avec un règlement automatique des résultats sur la blockchain.









Toutes les données soumises, une fois validées, deviennent des actifs de la plateforme, pouvant être utilisées pour l'entraînement de modèles d'IA ou vendues via des accès sous permission. BOOM encourage la tokenisation des données et l'application de « tags de qualité » on-chain afin d'optimiser l'efficacité et la transparence des échanges de données.









La plateforme prend en charge l'entraînement de modèles open-source et des déploiements affinés (y compris les modèles propriétaires de BOOM et les LLMs partenaires). Une part des revenus générés par les modèles est redistribuée aux contributeurs et validateurs de données, instaurant une économie circulaire et auto-suffisante.









BOOM est un projet d'infrastructure pionnier à l'intersection de l'IA et de la blockchain, conçu pour alimenter l'essor des cryptomonnaies en reliant les données du monde réel à l'économie Web3. Ses fonctionnalités phares incluent :





Game as Equity : transforme les butins et actions en jeu en actifs on-chain vérifiés par IA, donnant une véritable valeur économique au temps et aux compétences des joueurs.

Social Capital Markets : quantifie l'influence sociale en convertissant les likes, partages et interactions en actifs programmables et échangeables.

Couche d'actifs réels vérifiés par IA : permet la tokenisation et le trading fractionné d'actifs physiques tels que l'immobilier ou les matières premières.

Raffinerie de données de niveau institutionnel : agrège les données à l'échelle du réseau pour générer des actifs composables répondant aux normes financières.









Le Boom Coin (BOOM) est le token utilitaire central du protocole, facilitant l'intégration fluide entre le gaming, le capital social, les actifs réels et la DeFi.









Nom du token : BOOM

Offre totale : 1 000 000 000









La répartition des tokens BOOM est comme suit :





Croissance de l'écosystème : 26 %

Airdrops et incitations communautaires : 25 %

Investisseurs stratégiques : 16,5 %

Équipe et conseillers : 15 %

Réserve de la fondation : 10 %

Marketing et partenariats : 7,5 %

















Le token BOOM est l'actif fondamental qui alimente l'écosystème centré sur les données du protocole BOOM, avec des cas d'usage couvrant la gouvernance, les transactions et les incitations :





Gouvernance : les détenteurs de tokens peuvent voter sur les décisions majeures, telles que l'intégration d'applications ou les mises à jour du protocole.

Moyen de paiement : lorsque la réglementation le permet, le Boom Coin peut être utilisé pour acheter des actifs in-game, de l'influence sociale ou des actifs réels vérifiés par IA.

Couche d'incitation : les utilisateurs sont récompensés via leurs réussites dans les jeux, leurs interactions sociales ou leurs contributions en données – stimulant ainsi une participation continue.

Interopérabilité multi-plateforme : BOOM circule de manière fluide à travers les jeux, plateformes DeFi et applications sociales au sein de l'écosystème.









Grâce à sa technologie décentralisée, à son modèle économique équitable et à son profond respect des droits des créateurs, BOOM redéfinit les rapports de force de l'industrie du divertissement numérique. Ici, chaque créateur peut être directement soutenu par sa communauté, et chaque contenu peut trouver son public naturel. Que vous soyez annotateur de données, développeur de modèle IA ou partisan du Web3, BOOM vous ouvre les portes de la prochaine génération d'infrastructure IA.





Les tokens BOOM sont désormais listés sur MEXC, offrant une expérience de trading fluide avec des , offrant une expérience de trading fluide avec des frais de transaction très compétitifs . Pour commencer à trader du BOOM, suivez simplement ces étapes :





au comptant ou sur les contrats à terme 2) Recherchez « BOOM » dans la barre de recherche et sélectionnez le tradingou

3) Choisissez le type d'ordre, saisissez les paramètres de montant et de prix, puis finalisez la transaction





Divulgation des risques : ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consulting ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre purement indicatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques associés et d'investir avec prudence. Toute décision d'investissement relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.



