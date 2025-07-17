Qu'est-ce que Hana Network : une nouvelle passerelle TikTok vers le monde des cryptomonnaies









1) Hana Network est une plateforme innovante conçue pour simplifier les interactions blockchain multi-chaînes pour les utilisateurs grand public et les développeurs. Elle prend en charge des écosystèmes tels que le Bitcoin, l'Ethereum et bien d'autres.

2) Le token natif HANA a une offre totale de 1 milliard, dont plus de la moitié est allouée à la communauté. La distribution du token et les mécanismes de déverrouillage sont transparents, avec les principales phases d'émission finalisées en 2025.

3) Les produits phares de Hana Network incluent le jeu DeFi hyper-casual Hanafuda, le projet NFT Capsule Shop, ainsi que le pont d'actifs cross-chain Hana Gateway, sécurisé et simple d'utilisation.

4) Hana Network met l'accent sur une expérience financière ludifiée, un fort effet de partage social, des données on-chain remarquables et une circulation fluide des actifs entre les différentes blockchains.

5) Dotée d'un solide soutien financier, Hana Network a levé plus de 5,75 millions de dollars entre 2024 et 2025 auprès de plusieurs institutions réputées.

6) La vision de Hana Network est de construire une passerelle vers les actifs blockchain aussi simple et agréable que le scroll de vidéos courtes, en se positionnant comme la plateforme de référence pour la prochaine génération de la DeFi — et le portail incontournable des actifs numériques à l'ère du Web4.









Fondé en 2022 par Kohei Hanasaka, Hana Network vise à simplifier les interactions avec la blockchain en comblant le fossé entre les protocoles techniques complexes et les besoins concrets des utilisateurs. Grâce à l'abstraction des chaînes, Hana élimine la complexité liée à l'utilisation des différentes blockchains et offre une expérience unifiée à travers le Bitcoin, les chaînes EVM, les solutions L2 hétérogènes et d'autres protocoles. Les utilisateurs ont ainsi accès à une interaction libre, sans avoir besoin de changer de réseau ni de naviguer sur des interfaces complexes.





La compatibilité EVM de Hana Network permet aux développeurs d'utiliser leurs outils et applications existants, facilitant ainsi l'expansion de tout projet basé sur EVM vers Hana. La plateforme cible principalement les nouveaux arrivés dans le monde des cryptomonnaies, avec des applications conviviales et sans autorisation, conçues pour fluidifier l'expérience utilisateur dans la finance sociale, la GameFi, les paiements et les services du monde réel.













HANA est le token natif du réseau Hana, avec une offre totale de 1 000 000 000 tokens.









Catégorie Allocation Remarques Communauté 51 % Allocation centrée sur la communauté, incluant : Croissance de l'écosystème (30 %), Incentives (16 %) et Prévente (5 %) Trésorerie 20 % Développement futur de l'écosystème, liquidité, opérations, audits et marketing Équipe 19 % Réservé aux membres de l'équipe Investisseurs 10 % Pour les premiers soutiens

















Catégorie Allocation Détails du déverrouillage / vesting Communauté 51 % L'allocation destinée à la communauté (51 %) comprend : Croissance de l'écosystème (30 %), Incentives (16 %) et Prévente (5 %) Croissance de l'écosystème 30 % Période de verrouillage de 12 mois, suivie d'un déverrouillage linéaire sur 12 mois Incentives 21 % Comprend les portions « Incentives » et « Presale », 100 % déverrouillés Trésorerie 20 % Jusqu'à 25 % déverrouillés au TGE, le reste déverrouillé sur 24 mois Équipe 19 % Période de verrouillage de 24 mois, suivie d'un déverrouillage linéaire sur 24 mois Investisseurs 10 % Période de vesting sur plusieurs années













L'équipe de Hana Network reste fidèle à sa vision : « No More CEX (Centralized Exchanges) ». La phase récente appelée « No More CEX Round » n'était pas une simple émission de token, mais le début de partenariats à long terme avec des collaborateurs et membres de la communauté partageant la même vision d'un écosystème décentralisé renforcé.





Les détails clés de la phase « No More CEX » sont les suivants :

Information sur la vente Détails Date de début 18 mars 2025 Date de fin 1er avril 2025 Modèle de vente Vente à prix fixe avec liste blanche Prix du token 0,04 $ (FDV de 40 millions de dollars) Offre totale du token HANA 1 000 000 000 Tokens offerts dans cette phase 50 000 000 (5 % de l'offre totale) Vesting / Verrouillage Aucun verrouillage, aucun vesting, 100 % déverrouillés au TGE Déverrouillage des tokens de l'équipe et des investisseurs Aucun token ne sera déverrouillé par l'équipe ou par les investisseurs durant les 4 premiers mois suivant le TGE













Hanafuda est le tout premier produit lancé sur le mainnet de Hana Network — un jeu DeFi hypercasual combinant staking d'actifs, système de points et gameplay de cartes ludique. En déposant des actifs (par exemple, USDT/USDC), les utilisateurs gagnent des Hana Points, qui peuvent être utilisés pour participer au jeu Hanafuda — former des équipes, concourir et remporter des tickets spéciaux et des récompenses. Hanafuda prend en charge l'inscription en un clic via les comptes Google, ce qui réduit considérablement la barrière d'entrée pour les nouveaux venus dans le Web3.









Capsule Shop est une collection de 10 000 NFTs co-créés par le vendeur de la boutique et l'artiste Chao ! La collection vise à capturer l'esprit de Tokyo des années 1980, offrant une expérience nostalgique et expérimentale qui relie l'énergie brute de cette époque au monde numérique moderne.









Hana Gateway est conçu pour simplifier l'accès des utilisateurs aux écosystèmes blockchain en fournissant une rampe d'accès et de sortie décentralisée, permettant aux utilisateurs de garder un contrôle total sur leurs fonds sans frais cachés ni risques de fraude. Avec plus de 200 000 utilisateurs du testnet, Hana Gateway construit une plateforme sécurisée et intuitive qui fait le lien entre finance traditionnelle et technologie blockchain.





La plateforme fusionne les avantages de la finance centralisée avec l'auto-garde propre à l'univers des cryptomonnaies, permettant des transactions monnaie fiduciaire-cryptomonnaie de pair à pair sans intermédiaire — renforçant ainsi la confidentialité et l'autonomie des utilisateurs.









1) Finance Web4 hypercasual : légère, divertissante et sociale, conçue pour rendre la finance sur la blockchain accessible au-delà des utilisateurs professionnels.





2) Effets de réseau sociaux : croissance rapide de la base utilisateurs et engagement communautaire grâce à du contenu viral et au partage social.





3) Solides indicateurs on-chain : après le lancement de sa Phase 1 sur le mainnet en 2024, Hana Network a enregistré 400 000 adresses uniques et plus de 40 millions de dépôts on-chain.





4) Compatibilité multi-chaînes : le token HANA est compatible et tradable sur les principales blockchains telles qu'Ethereum, BSC et Arbitrum.









Fondateur : Kohei Hanasaka

Membre principal : Ludens (Chef de produit)





D'après les données de RootData , Hana Network a mené deux levées de fonds :









En avril 2025, un tour de vente publique a permis de lever 1,75 million de dollars, avec une valorisation de 40 millions de dollars.













Hana Network vise à établir un pont d'actifs sécurisé, décentralisé et efficace, permettant aux utilisateurs du monde entier d'accéder de manière fluide à l'écosystème blockchain, sans dépendre d'intermédiaires. Sa mission ultime est de rendre la finance blockchain intuitive et engageante — jusqu'à en faire une expérience aussi simple et agréable que le scroll de vidéos courtes. En ce sens, Hana Network cherche à devenir la passerelle principale pour les utilisateurs grand public entrant dans l'univers des actifs numériques.





Positionné à l'avant-garde de la prochaine génération de la DeFi, Hana Network défend un modèle financier décentralisé, axé sur le divertissement et porté par la dimension sociale. Grâce à une expérience utilisateur épurée et une viralité sociale forte, la plateforme ambitionne de devenir le portail crypto le plus influent de l'ère du Web4. Que vous soyez un habitué de la DeFi ou un nouveau venu, Hana Network offre un point d'entrée accessible et convivial pour débuter dans l'univers de cryptomonnaie.



