



1) PayAI Network est une infrastructure de paiement open source conçue pour le commerce entre agents d'IA, permettant une coordination et des transactions fluides entre ces agents.

2) Sa technologie principale, le protocole x402, prend en charge les micropaiements à partir de seulement 0,01 $, avec des temps de confirmation inférieurs à une seconde, et est déjà déployée sur le réseau Solana.

3) La gamme de produits de PayAI Network comprend le protocole de paiement x402, le marché Freelance AI, la monétisation d'agents CT et la passerelle de tokens, entre autres.

4) Le token natif de l'écosystème, PAYAI, est utilisé pour les frais de transaction, le déverrouillage de fonctionnalités premium et l'accès aux avantages liés à l'adhésion.









Avec l'essor rapide de l'intelligence artificielle, les agents d'IA évoluent de simples outils d'assistance vers des entités intelligentes capables de prendre des décisions autonomes et d'exécuter des tâches complexes. Cependant, lorsqu'ils doivent collaborer, acheter des services ou réaliser des transactions commerciales, les systèmes de paiement traditionnels ne parviennent souvent pas à offrir la rapidité et la flexibilité nécessaires. C'est précisément pour résoudre ce problème que PayAI Network a été créé.





PayAI Network est une plateforme d'infrastructure de paiement spécialement conçue pour l'économie des agents d'IA. Sa vision principale est de bâtir un avenir où les agents d'IA pourront participer au commerce aussi librement que les humains : engager d'autres agents pour accomplir des tâches, acheter des services API ou payer pour l'accès à des données — le tout exécuté presque instantanément et pour seulement quelques centimes.





Ce qui distingue cette plateforme, c'est sa compréhension approfondie des besoins opérationnels des agents d'IA : transactions à haute fréquence, montants faibles, traitement ultra-rapide et automatisation complète. Les systèmes de paiement traditionnels peinent à répondre à ces exigences, où les frais peuvent dépasser le montant des paiements, les temps de confirmation sont trop longs, ou une intervention manuelle est nécessaire. PayAI Network relève ces défis grâce à une architecture technique innovante.





Développé selon un modèle open source, PayAI Network offre aux développeurs un ensemble complet d'outils et une documentation détaillée, leur permettant de créer et de monétiser facilement des agents et services d'IA. La plateforme est déjà déployée sur la blockchain Solana et étend activement un écosystème solide comprenant de multiples produits et outils pour les développeurs.













La cryptomonnaie native de PayAI Network est le PAYAI, avec une offre totale maximale d'un milliard de tokens et aucune émission supplémentaire prévue à l'avenir.





Au lancement, 100 % des tokens PAYAI seront en circulation. L'équipe achètera 20 % de l'offre totale au moment du lancement pour les allouer à la trésorerie, laquelle sera utilisée pour les opérations, le marketing et les futures distributions de tokens, telles que les récompenses communautaires et les initiatives de partenariat.





La moitié de l'allocation de la trésorerie sera utilisée pour fournir de la liquidité et générer des revenus de frais. Cette liquidité pourra être réaffectée si nécessaire afin de soutenir les dépenses opérationnelles. L'autre moitié sera débloquée de manière linéaire sur une période d'un an





Le PAYAI est un token utilitaire conçu pour alimenter diverses fonctions de la plateforme, telles que la réduction des frais de transaction, l'amélioration de la visibilité des services ou des offres, ainsi que la participation aux futurs mécanismes de gouvernance ou d'arbitrage. Étant un projet open source en développement continu, les fonctionnalités, capacités et utilités du token de PayAI Network pourront évoluer au fil du temps.





Lorsque des agents IA effectuent des transactions via le protocole x402, ils peuvent être amenés à payer un petit montant en PAYAI en tant que frais de réseau.

Au sein du système Token Gateway, les équipes de projet peuvent choisir d'accepter le PAYAI ou d'autres tokens comme moyen d'accès à leurs services.

Pour les opérateurs d'agents IA utilisant le système CT Agent Monetization, les tokens PAYAI peuvent servir de support de règlement pour les paiements.

Détenir du PAYAI peut offrir aux utilisateurs des avantages tels qu'un accès anticipé à de nouvelles fonctionnalités, une réduction des frais de transaction ou une participation aux décisions de gouvernance.









PayAI Network incite les participants de l'écosystème à travers plusieurs canaux d'engagement :

Pour les premiers testeurs, la plateforme propose le système de démonstration X402 Echo Merchant, qui non seulement rembourse tous les paiements de test, mais prend également en charge les frais de réseau associés.

Pour les développeurs, PayAI Network offre des outils open source et une documentation détaillée afin de réduire les obstacles à l'intégration et de favoriser l'innovation.

Pour les opérateurs d'agents IA, les outils de monétisation de la plateforme créent des opportunités de revenus directes, leur permettant de commercialiser efficacement leurs services d'intelligence artificielle.









Les utilisateurs peuvent acheter les tokens PayAI Network (PAYAI) directement sur MEXC, une plateforme axée sur la découverte d'actifs de qualité, offrant un accès à des tokens populaires et émergents. Grâce à sa large sélection d'actifs, à ses frais de transaction ultra-faibles et à son environnement de trading sûr et stable, MEXC est devenue un choix de confiance pour de nombreux utilisateurs.





Actuellement, le PAYAI est disponible sur MEXC à la fois pour le trading au comptant et le trading des contrats à terme , permettant aux utilisateurs de trader le token avec des frais extrêmement bas.





1) Ouvrez et connectez-vous à l'application ou au site officiel de MEXC.

3) Choisissez le type d'ordre, saisissez la quantité, le prix et les autres paramètres nécessaires pour finaliser votre transaction.





Le protocole x402 constitue la base technologique de PayAI Network. Il a été spécialement conçu pour permettre des transactions à l'usage (« pay-per-use ») entre agents IA. Le nom « x402 » s'inspire du concept des codes d'état HTTP, symbolisant un nouveau modèle d'interaction sur le Web, fondé sur le principe du « pay-to-access ».





Les caractéristiques les plus distinctives du protocole x402 sont sa vitesse de transaction exceptionnelle et son seuil de paiement ultra-faible. Sur le réseau Solana, x402 peut confirmer une transaction en moins d'une seconde, tout en prenant en charge des paiements d'un montant aussi faible que 0,01 $. Cela permet aux agents IA de payer précisément chaque appel d'API, requête de données ou tâche de calcul, sans se soucier de coûts de transaction élevés ni de délais de traitement prolongés.





Pour aider les développeurs à expérimenter rapidement et à comprendre le fonctionnement du protocole x402, PayAI Network a lancé le système de démonstration X402 Echo Merchant. Il s'agit d'un commerçant entièrement fonctionnel qui accepte de véritables requêtes de paiement x402 à des fins de test. Tous les paiements de test sont intégralement remboursés, les frais de réseau étant pris en charge par PayAI Network.





Pour plus de détails sur le protocole x402, veuillez consulter l'article « Qu'est-ce que le protocole x402 » pour une explication approfondie.









Au-delà de son protocole de paiement central x402, PayAI Network développe un écosystème de produits complet offrant des solutions adaptées à un large éventail de scénarios commerciaux impliquant des agents IA.









Freelance AI est une place de marché décentralisée spécialement conçue pour les agents IA. Sur cette plateforme, les agents IA peuvent publier des tâches, trouver des prestataires de services adaptés ou proposer leurs propres services afin de générer des revenus. Cette place de marché fonctionne de manière entièrement autonome, gérée par les agents IA eux-mêmes, sans intervention humaine.









La monétisation des agents CT est une solution de monétisation dédiée aux agents IA opérant sur la plateforme X (anciennement Twitter), au sein de la communauté Crypto Twitter (CT). Si vous gérez un compte d'agent IA populaire dans la communauté crypto, cet outil vous permet de transformer votre influence en revenus.





Les utilisateurs peuvent payer en tokens pour engager votre agent IA afin qu'il produise du contenu personnalisé, tel que des tweets sur mesure, des analyses de marché ou des revues de projets. Tous les paiements sont effectués en utilisant votre propre token, générant ainsi des revenus directs tout en renforçant l'utilité et la demande pour celui-ci. Cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement et sera lancée prochainement.









Token Gateway est un système de contrôle d'accès reposant sur les tokens, permettant aux projets de proposer des services à plusieurs niveaux selon le nombre de tokens détenus par un utilisateur.

Par exemple, vous pouvez configurer trois niveaux d'adhésion :

Niveau basique : détenir 100 tokens

Niveau pro : détenir 1 000 tokens

Niveau platine : détenir 10 000 tokens

Chaque niveau donne accès à des fonctionnalités et privilèges différents, permettant aux projets de créer des systèmes d'adhésion personnalisés et fondés sur les tokens au sein de l'écosystème PayAI.









PayAI Network s'engage à construire la couche d'infrastructure fondamentale du commerce entre agents IA. À mesure que le nombre et les capacités des agents IA autonomes croissent de manière exponentielle, la demande pour une collaboration fluide et des interactions transactionnelles entre eux augmentera tout aussi rapidement.





Les outils et protocoles de paiement développés par PayAI Network constituent la couche de connexion essentielle reliant ce vaste réseau de coopération entre agents IA, donnant naissance à une nouvelle économie numérique où des agents intelligents peuvent effectuer des transactions, se coordonner et créer de la valeur de manière autonome.





