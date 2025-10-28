CEXDEX+
Mantle et QuestFlow intègrent collectivement le protocole de paiement x402 sur l'écosystème Mantle pour l'automatisation pilotée par l'IA et des interactions Web3 fluides.

Mantle intègre le protocole x402 pour alimenter l'automatisation Web3 en collaboration avec Questflow

Auteur : BlockchainreporterSource : Blockchainreporter
2025/10/28 03:00
mantle

Dans une vague significative révolutionnant la finance décentralisée (DeFi / Finance Décentralisée), Questflow et Mantle Network ont uni leurs forces pour intégrer le protocole x402 dans l'écosystème Mantle. Grâce à cette union, Questflow, la couche d'orchestration pour l'économie multi-agents, collabore avec Mantle, une plateforme on-chain connue pour relier la TradFi et la DeFi.

Ce partenariat vise à intégrer l'automatisation pilotée par l'IA directement dans la couche blockchain modulaire du Web3 afin de donner plus de pouvoir aux constructeurs, créateurs et agents comme jamais auparavant. Questflow a révélé cette nouvelle stratégique à la communauté via son compte X officiel.

Le protocole x402 apporte une automatisation IA évolutive au réseau Mantle

Selon l'annonce, l'écosystème d'agents de QuestFlow et les créateurs d'automatisation peuvent désormais déployer des agents alimentés par x402 directement sur la chaîne Mantle. Cette avancée introduit une nouvelle couche d'intelligence artificielle (IA) et d'efficacité à travers le Web3 pour des interactions fluides entre les smart contracts, les applications décentralisées (DApps) et les utilisateurs.

Le partenariat est d'une grande importance car il met l'accent sur la scalabilité et l'accessibilité. Le protocole de paiement x402 étant maintenant actif sur Mantle, les participants de l'écosystème peuvent activer l'automatisation intelligente pour créer des flux de travail décentralisés plus intelligents et plus rapides. QuestFlow encourage également les acteurs à les contacter pour plus d'informations sur la façon d'exploiter les puissantes fonctionnalités de x402 dans l'environnement de Mantle.

L'automatisation pilotée par l'IA redéfinit le développement Web3 sur Mantle

Mantle Network a souligné que le protocole x402 est désormais ouvert aux développeurs, leur permettant d'expérimenter, de se connecter et de construire plus rapidement grâce à l'infrastructure rationalisée. La collaboration vise à accélérer l'adoption de solutions on-chain automatisées et alimentées par l'IA pour créer un paysage blockchain dynamique et interopérable.

De plus, Mantle et QuestFlow sont sur le point de redéfinir la façon dont l'automatisation et l'intelligence convergent dans l'espace Web3. Leurs efforts conjoints n'améliorent pas seulement la vitesse opérationnelle et l'expérience de l'utilisateur, mais établissent également une nouvelle référence pour l'innovation décentralisée. En résumé, ce partenariat promet de rendre x402 accessible à tous et partout dans l'écosystème Mantle.

