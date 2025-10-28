Amazon supprime 14 000 emplois alors que l'investissement en IA remodèle la main-d'œuvre

TLDR

Amazon a confirmé mardi qu'elle supprimera environ 14 000 postes administratifs. L'entreprise emploie environ 350 000 travailleurs administratifs sur un effectif total de 1,56 million de personnes.

Ces suppressions d'emplois représentent environ 4 % du personnel administratif d'Amazon. Ces employés occupent des postes de direction, de gestion et de vente dans l'ensemble des opérations de l'entreprise.

Des rapports antérieurs avaient suggéré qu'Amazon prévoyait de supprimer jusqu'à 30 000 emplois. Reuters a d'abord rapporté lundi que des licenciements de cette ampleur pourraient commencer dès mardi. Cependant, l'entreprise a confirmé le nombre plus faible de 14 000 suppressions.

Cette réduction intervient alors qu'Amazon investit massivement dans la technologie d'intelligence artificielle. Le PDG Andy Jassy a déclaré en juin que l'adoption de l'IA diminuerait le besoin de certains rôles administratifs au cours des prochaines années.

Restructuration à travers plusieurs divisions

Amazon a effectué des changements dans ses effectifs à travers plusieurs unités commerciales ces derniers mois. L'entreprise a supprimé des emplois dans sa division livres, son unité d'appareils et services, et sa division de podcast Wondery.

Ces suppressions suivent un modèle établi pendant la période de reprise après la pandémie. Amazon a embauché un grand nombre de travailleurs pendant la COVID-19 pour répondre à la demande accrue d'achats en ligne et de services numériques.

L'entreprise fait maintenant face à la tâche d'ajuster la taille de ses effectifs. Jassy s'est concentré sur la réduction des coûts opérationnels tout en finançant des projets de développement d'IA.

Les outils d'IA remplacent les tâches traditionnelles

Les entreprises du secteur technologique utilisent l'IA pour automatiser le travail précédemment effectué par des humains. Ces outils peuvent écrire du code informatique et gérer des tâches administratives routinières.

Amazon fait partie des grandes entreprises technologiques qui mettent en œuvre des systèmes d'IA pour réduire les coûts. L'entreprise considère ces outils comme un moyen de maintenir l'efficacité avec moins d'employés.

Jassy a expliqué que l'IA changerait les types d'emplois nécessaires chez Amazon. Certains postes actuels deviendront inutiles tandis que de nouveaux rôles émergeront. Ce changement reflète des transformations plus larges dans le fonctionnement des entreprises technologiques.

Amazon a refusé de préciser quelles régions géographiques ou divisions spécifiques verraient le plus de suppressions. L'entreprise n'a pas non plus fourni de calendrier pour la finalisation des licenciements.

Cela marque l'une des plus importantes réductions d'effectifs chez Amazon depuis 2022. Au cours de cette année-là, l'entreprise a éliminé environ 27 000 postes sur plusieurs mois.

Les 14 000 suppressions d'emplois annoncées mardi représentent une petite fraction de l'effectif total d'Amazon. La plupart des 1,56 million de travailleurs d'Amazon sont employés dans des opérations d'entrepôt et de logistique plutôt que dans des bureaux administratifs.

Les entreprises s'appuient de plus en plus sur des Agents d'IA et des systèmes automatisés pour effectuer des tâches qui nécessitaient autrefois des travailleurs humains. Cette tendance s'est accélérée à mesure que la technologie d'IA est devenue plus performante et largement disponible.

Amazon a soumis des données sur ses effectifs au gouvernement américain l'année dernière, montrant qu'elle employait environ 350 000 travailleurs administratifs. Les nouvelles suppressions réduiront ce nombre de 4 %.

