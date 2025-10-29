CEXDEX+
Le pessimisme économique augmente parmi les Américains

Auteur : BitcoinEthereumNewsSource : BitcoinEthereumNews
2025/10/29 03:00
En bref

Les Américains expriment des opinions plus négatives sur l'économie américaine alors que les inquiétudes persistent concernant un marché du travail en déclin et des prix en hausse, selon les résultats d'une enquête publiée mardi par le groupe de réflexion Conference Board, bien que les consommateurs citent désormais la fermeture du gouvernement comme une "préoccupation majeure".

Des enquêtes récentes suggèrent que les Américains sont de plus en plus préoccupés par l'inflation, la hausse des prix et un marché du travail refroidi.

Getty Images

Faits essentiels

L'indice de confiance du Conference Board — une mesure des opinions des consommateurs sur l'économie américaine — est tombé à 94,6 en octobre contre 95,6 en août, en baisse par rapport à une référence de 100 points établie en 1986 et le niveau le plus bas depuis avril.

C'est une histoire en développement.

Source: https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2025/10/28/consumer-confidence-hits-seven-month-low-government-shutdown-a-key-concern-survey-says/

