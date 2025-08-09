CEXDEX+
WORLD3 publie une vidéo de démonstration montrant comment les "agents experts permanents" peuvent automatiser entièrement le Web3

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 13:19
PANews a rapporté le 9 août que WORLD3, une plateforme d'Agents d'IA native Web3, a publié une vidéo de démonstration de quatre minutes sur son compte X officiel, montrant comment son Agent d'IA automatise entièrement l'expérience Web3. La vidéo a également été téléchargée sur YouTube.

Le point fort de cette vidéo de démonstration est le "Flux de travail collaboratif d'agents intelligents", qui montre le processus entièrement automatisé depuis une idée jusqu'à un produit lancé : les utilisateurs n'ont qu'à proposer un concept (comme "VPN décentralisé"), et plusieurs Agents d'IA tels que documentation, développement et marketing peuvent se relayer pour accomplir toutes les tâches de rédaction de livre blanc, génération de code, lancement de site web et promotion sur les réseaux sociaux.

De plus, la vidéo démontre également comment les Agents d'IA habilitent différents utilisateurs : par exemple, en aidant les novices du Web3 à déployer des agents de jeu en un clic pour réaliser un minage automatique, et en adaptant et exécutant des stratégies de gestion d'actifs cross-chain pour les investisseurs professionnels.

Tout cela est piloté par l'innovant "Agent Expert de Longue Durée" de WORLD3. Basé sur l'architecture cloud-native WORLD VM, cet agent peut véritablement "comprendre" la réalité on-chain et effectuer des tâches complexes 7×24, plutôt que de simplement capturer des données.

