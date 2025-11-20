Prévision du prix de Tenge Tenge (TENGE) (USD)

Saisissez un nombre entre -100 et 1,000 pour prédire le prix de Tenge Tenge % Calculer *Clause de non-responsabilité : toutes les prévisions de prix sont basées sur les données fournies par les utilisateurs. $0.0002889 $0.0002889 $0.0002889 +8.04% USD Actuel Prévision Prévision du prix de Tenge Tenge pour la période 2025-2050 (USD) Prévision du prix de Tenge Tenge (TENGE) pour 2025 (cette année) Selon vos prévisions, Tenge Tenge pourrait enregistrer une croissance de 0.00%. Le prix de trading pourrait atteindre $ 0.000288 en 2025. Prévision du prix de Tenge Tenge (TENGE) pour 2026 (l'année prochaine) Selon vos prévisions, Tenge Tenge pourrait enregistrer une croissance de 5.00%. Le prix de trading pourrait atteindre $ 0.000303 en 2026. Prévision du prix de Tenge Tenge (TENGE) pour 2027 (dans 2 ans) Selon le module de prévisions de prix, le prix futur prévu en 2027 de TENGE est de $ 0.000318, avec un taux de croissance de 10.25%. Prévision du prix de Tenge Tenge (TENGE) pour 2028 (dans 3 ans) Selon le module de prévisions de prix, le prix futur prévu en 2028 de TENGE est de $ 0.000334, avec un taux de croissance de 15.76%. Prévision du prix de Tenge Tenge (TENGE) pour 2029 (dans 4 ans) D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de TENGE en 2029 est de $ 0.000351, avec un taux de croissance de 21.55%. Prévision du prix de Tenge Tenge (TENGE) pour 2030 (dans 5 ans) D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de TENGE en 2030 est de $ 0.000368, avec un taux de croissance de 27.63%. Prévision du prix de Tenge Tenge (TENGE) pour 2040 (dans 15 ans) En 2040, le prix de Tenge Tenge pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 107.89%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ 0.000600. Prévision du prix de Tenge Tenge (TENGE) pour 2050 (dans 25 ans) En 2050, le prix de Tenge Tenge pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 238.64%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ 0.000978. Année Prix Croissance 2025 $ 0.000288 0.00%

2026 $ 0.000303 5.00%

2027 $ 0.000318 10.25%

2028 $ 0.000334 15.76%

2029 $ 0.000351 21.55%

2030 $ 0.000368 27.63%

2031 $ 0.000387 34.01%

2032 $ 0.000406 40.71% Année Prix Croissance 2033 $ 0.000426 47.75%

2034 $ 0.000448 55.13%

2035 $ 0.000470 62.89%

2036 $ 0.000494 71.03%

2037 $ 0.000518 79.59%

2038 $ 0.000544 88.56%

2039 $ 0.000572 97.99%

2040 $ 0.000600 107.89% Afficher plus Prédiction du prix de Tenge Tenge à court terme pour aujourd'hui, demain, cette semaine et dans 30 jours Date Prévision de prix Croissance November 20, 2025(Aujourd'hui) $ 0.000288 0.00%

November 21, 2025(Demain) $ 0.000288 0.01%

November 27, 2025(Semaine en cours) $ 0.000289 0.10%

December 20, 2025(30 jours) $ 0.000290 0.41% Prédiction du prix de Tenge Tenge (TENGE) pour aujourd'hui La prédiction du prix de TENGE le November 20, 2025(Aujourd'hui) est de 0.000288 $ . Cette prédiction reflète le résultat calculé du pourcentage de croissance fourni, donnant aux utilisateurs un aperçu de l'évolution potentielle du prix pour aujourd'hui. Prédiction du prix de Tenge Tenge (TENGE) pour demain En utilisant un taux de croissance annuelle de 5 % , la prédiction du prix de TENGE pour November 21, 2025(Demain) est de 0.000288 $ . Ces résultats offrent une estimation de la valeur du token en fonction des paramètres choisis. Prédiction du prix de Tenge Tenge (TENGE) pour cette semaine En utilisant un taux de croissance annuelle de 5 % , la prédiction du prix de TENGE pour November 27, 2025(Semaine en cours) est de 0.000289 $ . Cette prédiction hebdomadaire est calculée en se basant sur le même pourcentage de croissance afin de donner une idée des tendances potentielles du prix au cours des prochains jours. Prédiction du prix de Tenge Tenge (TENGE) dans 30 jours Dans 30 jours, la prédiction du prix de TENGE est de 0.000290 $ . Cette prédiction est obtenue en utilisant 5 % de croissance annuelle pour estimer la valeur du token au bout d'un mois.

Statistiques des prix actuels de Tenge Tenge Prix actuel $ 0.0002889$ 0.0002889 $ 0.0002889 Variation de prix (24 h) +8.04% Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Volume (24 h) $ 58.24K$ 58.24K $ 58.24K Volume (24 h) -- Le dernier prix de TENGE est de $ 0.0002889. Il affiche une variation sur 24 heures de +8.04%, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 58.24K. De plus, TENGE a une offre en circulation de 0.00 et une capitalisation boursière totale de $ 0.00. Voir le prix en direct de TENGE

Prix historique de Tenge Tenge Selon les dernières données recueillies sur la page du prix de Tenge Tenge en temps réel, le prix de Tenge Tenge actuel est de 0.000288 USD. L'offre en circulation de Tenge Tenge(TENGE) est de 0.00 TENGE , ce qui lui confère une capitalisation boursière de 0.00 $ . Période Variation(%) Variation(USD) Haut Bas 24 heures 0.08% $ 0.000020 $ 0.000321 $ 0.000248

7 jours 0.02% $ 0.000006 $ 0.000321 $ 0.000248

30 jours -0.18% $ -0.000066 $ 0.000638 $ 0.000248 Performance sur 24 heures Au cours des 24 dernières heures, Tenge Tenge a montré un mouvement de prix de 0.000020 $ , reflétant un taux de changement de valeur de 0.08% . Performance sur 7 jours Au cours des 7 derniers jours, le sommet de Tenge Tenge était de 0.000321 $ , alors que le bas était de 0.000248 $ . Il a connu une variation de prix de 0.02% . Cette tendance récente montre le potentiel de TENGE de connaître de nouveaux mouvements de marché. Performance sur 30 jours Au cours du dernier mois, Tenge Tenge a connu une variation de -0.18% , ce qui correspond à un changement de sa valeur d'environ -0.000066 $ . Cela indique que TENGE pourrait connaître d'autres mouvements de prix dans un avenir proche. Consultez l'historique complet du prix de Tenge Tenge pour des tendances détaillées sur MEXC Afficher l'historique complet du prix de TENGE

Comment fonctionne le module de prédiction du prix de Tenge Tenge (TENGE) ? Le module de prédiction du prix de Tenge Tenge est un outil convivial conçu pour vous aider à estimer les prix de TENGE à venir en fonction de vos propres hypothèses de croissance. Que vous soyez un trader expérimenté ou un investisseur curieux, ce module vous offre un moyen simple et interactif de prévoir la valeur future du token. 1. Saisissez votre prédiction de croissance Commencez en saisissant le pourcentage de croissance souhaité (qui peut être positif ou négatif en fonction de votre vision du marché). Ce pourcentage peut refléter vos attentes à l'égard de Tenge Tenge pour l'année prochaine, les cinq prochaines années ou même les décennies à venir. 2. Calculez le prix futur Une fois que vous aurez saisi le taux de croissance, cliquez sur le bouton « Calculer ». Le module calculera instantanément le prix futur projeté de TENGE, vous donnant une visualisation claire de la façon dont votre prédiction affecte la valeur du token au fil du temps. 3. Explorez de différents scénarios Vous pouvez expérimenter avec de différents taux de croissance pour voir comment les différentes conditions de marché peuvent impacter le prix de Tenge Tenge. Cette flexibilité vous permet d'analyser des prévisions optimistes et prudentes, ce qui vous aidera à prendre des décisions plus éclairées. 4. Sentiment des utilisateurs et avis de la communauté Le module intègre également des données sur le sentiment des utilisateurs, ce qui vous permet de comparer vos prédictions avec celles des autres utilisateurs. Cette contribution collective offre un aperçu précieux de la façon dont la communauté perçoit l'avenir de TENGE. Indicateurs techniques pour la prédiction de prix Pour améliorer la précision des prédictions, le module utilise une variété d'indicateurs techniques et de données de marché. Il s'agit notamment des éléments suivants : Moyennes mobiles exponentielles (EMA) : aide à suivre la tendance du prix du token en lissant les fluctuations et en donnant un aperçu des renversements de tendance potentiels. Bandes de Bollinger : mesure la volatilité du marché et identifie les conditions de surachat ou de survente potentiels. Indice de force relative (RSI) : évalue la dynamique de TENGE afin de déterminer s'il s'agit d'une phase haussière ou baissière. Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles (MACD) : évalue la force et la direction des mouvements de prix afin d'identifier des points d'entrée et de sortie potentiels. En combinant ces indicateurs avec des données de marché en temps réel, le module offre une prévision dynamique des prix, vous aidant à mieux comprendre le potentiel futur de Tenge Tenge.

Pourquoi la prédiction du prix de TENGE est-elle importante ?

Les prédictions du prix de TENGE revêtent une importance majeure pour de nombreuses raisons, et les investisseurs les établissent dans le cadre de divers objectifs :

Développement des stratégies d'investissement : les prédictions aident les investisseurs à élaborer des stratégies. Avec les estimations des prix futurs, ils peuvent décider quand acheter, vendre ou conserver une cryptomonnaie.

Évaluation des risques : comprendre les mouvements de prix potentiels permet aux investisseurs d'évaluer les risques associés à un actif numérique en particulier. Cela est indispensable pour gérer et limiter les pertes potentielles.

Analyse de marché : les prédictions impliquent souvent l'analyse des données historiques, des actualités et des tendances du marché. Cette analyse complète permet aux investisseurs de comprendre la dynamique du marché et les facteurs qui influencent l'évolution des prix.

Diversification du portefeuille : en anticipant quelles cryptomonnaies pourraient être performantes, les investisseurs peuvent diversifier leurs portefeuilles en fonction et répartir les risques entre différents actifs.

Planification à long terme : les investisseurs qui cherchent à réaliser des gains à long terme s'appuient sur les prédictions pour identifier les cryptomonnaies ayant un potentiel de croissance future.

Préparation psychologique : la connaissance des éventuels scénarios de l'évolution des prix prépare les investisseurs à la volatilité du marché sur le plan émotionnel et financier.

Engagement communautaire : les prédictions de prix des cryptomonnaies suscitent souvent des discussions au sein de la communauté des investisseurs, ce qui leur permet de mieux comprendre les tendances du marché et d'en tirer une sagesse collective.

Foire aux questions (FAQ) : Vaut-il la peine d'investir dans du TENGE maintenant ? Selon vos prédictions, TENGE atteindra -- le undefined , ce qui en fait un token à considérer. Quelle est la prévision du prix de TENGE le mois prochain ? Selon l'outil de prévision de prix de Tenge Tenge (TENGE), le prix de TENGE devrait atteindre -- le undefined . Combien coûtera 1 TENGE en 2026 ? Le prix de 1 Tenge Tenge (TENGE) aujourd'hui est de $0.000288 . Selon le module de prévision ci-dessus, TENGE augmentera de 0.00% , atteignant -- en 2026. Quel est le prix de TENGE prévu en 2027 ? Tenge Tenge (TENGE) devrait enregistrer 0.00% de croissance annuelle, atteignant un prix de -- pour 1 TENGE d'ici 2027. Quel est l'objectif de prix estimé pour TENGE en 2028 ? D'après vos prévisions de prix, Tenge Tenge (TENGE) connaîtra une croissance de 0.00% , avec un objectif de prix estimé à -- en 2028. Quel est l'objectif de prix estimé pour TENGE en 2029 ? D'après vos prévisions de prix, Tenge Tenge (TENGE) connaîtra une croissance de 0.00% , avec un objectif de prix estimé à -- en 2029. Combien coûtera 1 TENGE en 2030 ? Le prix de 1 Tenge Tenge (TENGE) aujourd'hui est de $0.000288 . Selon le module de prévision ci-dessus, TENGE augmentera de 0.00% , atteignant -- en 2030. Quelle est la prévision du prix de TENGE pour 2040 ? Tenge Tenge (TENGE) devrait enregistrer 0.00% de gains annuelle, atteignant un prix de -- pour 1 TENGE d'ici 2040. S'inscrire maintenant