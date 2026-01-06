Prix de Tenge Tenge aujourd'hui

Le prix de Tenge Tenge (TENGE) en direct est actuellement de $ 0.0002792, avec une variation de 5.04 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TENGE en USD est de $ 0.0002792 par TENGE.

Tenge Tenge se classe actuellement au n°4026 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 TENGE. Au cours des dernières 24 heures, TENGE a été échangé entre $ 0.0002613 (plus bas) et $ 0.000284 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.002399909686398066, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000117331956742167.

En termes de performance à court terme, TENGE a varié de -0.08% au cours de la dernière heure et de -13.91% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 54.50K.

Informations de marché pour Tenge Tenge (TENGE)

Classement No.4026 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 54.50K$ 54.50K $ 54.50K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 279.20K$ 279.20K $ 279.20K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Tenge Tenge est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 54.50K. L'offre en circulation de TENGE est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 279.20K.