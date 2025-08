Qu'est-ce que 0xShadow (0XS)

0xShadow was conceived as a modular suite of advanced privacy tools built for the decentralized web. The mission was clear from the start: give users complete control over their digital identity through tools that enable anonymity, burner credentials, and secure interaction. While the public remained unaware, we worked in silence—designing the brand, planning the roadmap, and building each tool with precision. Every step was calculated to ensure a seamless, stealth-first experience. From day one, 0xShadow set out to redefine what online privacy means in a Web3 world.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de 0xShadow (0XS) Site officiel

Tokenomics de 0xShadow (0XS)

Comprendre la tokenomics de 0xShadow (0XS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token 0XS !