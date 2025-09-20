Prix de 1 dog can change your life (1DOG)
-3.69%
-9.64%
--
--
Le prix en temps réel de 1 dog can change your life (1DOG) est de $0.0000249. Au cours des dernières 24 heures, 1DOG a évolué entre un minimum de $ 0.00002354 et un maximum de $ 0.00003011, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 1DOG est $ 0.00003011, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002354.
En termes de performance à court terme, 1DOG a évolué de -3.69% au cours de la dernière heure, -9.64% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de 1 dog can change your life est de $ 24.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 1DOG est de 997.12M, avec une offre totale de 997121139.603207. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.83K.
Aujourd'hui, la variation du prix de 1 dog can change your life en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de 1 dog can change your life en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de 1 dog can change your life en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de 1 dog can change your life en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-9.64%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
barking to millions
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra 1 dog can change your life (1DOG) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs 1 dog can change your life (1DOG) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour 1 dog can change your life.
Consultez la prévision de prix de 1 dog can change your life maintenant !
Comprendre la tokenomics de 1 dog can change your life (1DOG) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token 1DOG !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|09-19 14:44:00
|Mises à jour de l'industrie
Certains tokens de chaînes publiques montrent de la force, l'augmentation sur 24 heures d'IMX atteint 16,3%
|09-19 12:40:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins affiche 76, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant deux jours consécutifs
|09-19 11:35:00
|Mises à jour de l'industrie
MetaMask Confirme le Lancement de son Token, le PDG de la Société Mère Déclare qu'il Arrivera "Plus Tôt que Prévu"
|09-18 11:44:00
|Mises à jour de l'industrie
La Fed réduit les taux d'intérêt de 25 points de base, les altcoins augmentent largement, APX bondit de plus de 309% en 24 heures
|09-18 03:09:00
|Mises à jour de l'industrie
Données : Aujourd'hui, Bitcoin a enregistré le deuxième plus grand afflux quotidien de 2025, avec 29 685 BTC transférés vers des adresses d'accumulation
|09-16 14:49:00
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 359 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 259 millions de dollars
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.