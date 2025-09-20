Informations sur le prix de 1 dog can change your life (1DOG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00002354 $ 0.00002354 $ 0.00002354 Bas 24 h $ 0.00003011 $ 0.00003011 $ 0.00003011 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00002354$ 0.00002354 $ 0.00002354 Haut 24 h $ 0.00003011$ 0.00003011 $ 0.00003011 Sommet historique $ 0.00003011$ 0.00003011 $ 0.00003011 Prix le plus bas $ 0.00002354$ 0.00002354 $ 0.00002354 Variation du prix (1 h) -3.69% Changement de prix (1J) -9.64% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de 1 dog can change your life (1DOG) est de $0.0000249. Au cours des dernières 24 heures, 1DOG a évolué entre un minimum de $ 0.00002354 et un maximum de $ 0.00003011, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 1DOG est $ 0.00003011, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002354.

En termes de performance à court terme, 1DOG a évolué de -3.69% au cours de la dernière heure, -9.64% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour 1 dog can change your life (1DOG)

Capitalisation boursière $ 24.83K$ 24.83K $ 24.83K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 24.83K$ 24.83K $ 24.83K Offre en circulation 997.12M 997.12M 997.12M Offre totale 997,121,139.603207 997,121,139.603207 997,121,139.603207

La capitalisation boursière actuelle de 1 dog can change your life est de $ 24.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 1DOG est de 997.12M, avec une offre totale de 997121139.603207. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.83K.