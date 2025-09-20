Le prix en temps réel de 1 dog can change your life est aujourd'hui de 0.0000249 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de 1DOG à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix 1DOG facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de 1 dog can change your life est aujourd'hui de 0.0000249 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de 1DOG à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix 1DOG facilement sur MEXC maintenant.

Prix de 1 dog can change your life (1DOG)

Prix en temps réel : 1 1DOG à USD

-26.60%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
Graphique du prix de 1 dog can change your life (1DOG) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-20 11:12:03 (UTC+8)

Informations sur le prix de 1 dog can change your life (1DOG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

-3.69%

-9.64%

Le prix en temps réel de 1 dog can change your life (1DOG) est de $0.0000249. Au cours des dernières 24 heures, 1DOG a évolué entre un minimum de $ 0.00002354 et un maximum de $ 0.00003011, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 1DOG est $ 0.00003011, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002354.

En termes de performance à court terme, 1DOG a évolué de -3.69% au cours de la dernière heure, -9.64% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour 1 dog can change your life (1DOG)

La capitalisation boursière actuelle de 1 dog can change your life est de $ 24.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 1DOG est de 997.12M, avec une offre totale de 997121139.603207. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.83K.

Historique du prix de 1 dog can change your life (1DOG) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de 1 dog can change your life en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de 1 dog can change your life en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de 1 dog can change your life en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de 1 dog can change your life en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-9.64%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que 1 dog can change your life (1DOG)

barking to millions

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de 1 dog can change your life (1DOG)

Site officiel

Prévision de prix de 1 dog can change your life (USD)

Combien vaudra 1 dog can change your life (1DOG) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs 1 dog can change your life (1DOG) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour 1 dog can change your life.

Consultez la prévision de prix de 1 dog can change your life maintenant !

1DOG en devises locales

Tokenomics de 1 dog can change your life (1DOG)

Comprendre la tokenomics de 1 dog can change your life (1DOG) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token 1DOG !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur 1 dog can change your life (1DOG)

Combien vaut 1 dog can change your life (1DOG) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de 1DOG en USD est de 0.0000249 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de 1DOG à USD ?
Le prix actuel de 1DOG en USD est $ 0.0000249. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de 1 dog can change your life ?
La capitalisation boursière de 1DOG est de $ 24.83K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de 1DOG ?
L'offre en circulation de 1DOG est de 997.12M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de 1DOG ?
1DOG a atteint un prix ATH de 0.00003011 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de 1DOG ?
1DOG a vu un prix ATL de 0.00002354 USD.
Quel est le volume de trading de 1DOG ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour 1DOG est de -- USD.
Est-ce que 1DOG va augmenter cette année ?
1DOG pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de 1DOG pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-20 11:12:03 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.