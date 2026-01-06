Prix de Semantic Layer aujourd'hui

Le prix de Semantic Layer (42) en direct est actuellement de $ 0.04804, avec une variation de 4.29 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 42 en USD est de $ 0.04804 par 42.

Semantic Layer se classe actuellement au n°1215 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7.12M et une offre en circulation de 148.17M 42. Au cours des dernières 24 heures, 42 a été échangé entre $ 0.04396 (plus bas) et $ 0.04967 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.3058250932347683, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.03434180524688612.

En termes de performance à court terme, 42 a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +11.51% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 132.89K.

Informations de marché pour Semantic Layer (42)

Classement No.1215 Capitalisation boursière $ 7.12M$ 7.12M $ 7.12M Volume (24 h) $ 132.89K$ 132.89K $ 132.89K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 48.04M$ 48.04M $ 48.04M Offre en circulation 148.17M 148.17M 148.17M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 14.81% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Semantic Layer est de $ 7.12M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 132.89K. L'offre en circulation de 42 est de 148.17M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 48.04M.