Prix de Adix aujourd'hui

Le prix de Adix (ADIX) en direct est actuellement de $ 0.000001384, avec une variation de 1.42 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ADIX en USD est de $ 0.000001384 par ADIX.

Adix se classe actuellement au n°4323 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 ADIX. Au cours des dernières 24 heures, ADIX a été échangé entre $ 0.0000013 (plus bas) et $ 0.000002199 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.000787555273200903, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000000973774426161.

En termes de performance à court terme, ADIX a varié de +2.51% au cours de la dernière heure et de -27.16% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 39.41K.

Informations de marché pour Adix (ADIX)

Classement No.4323 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 39.41K$ 39.41K $ 39.41K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 138.40K$ 138.40K $ 138.40K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Offre totale 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique BSC

