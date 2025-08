Informations sur AI3 (AI3)

The Autonomys Network—the foundation layer for AI3.0—is a hyper-scalable decentralized AI (deAI) infrastructure stack encompassing high-throughput permanent distributed storage, data availability and access, and modular execution. Our deAI ecosystem provides all the essential components to build and deploy secure super dApps (AI-powered dApps) and on-chain agents, equipping them with advanced AI capabilities for dynamic and autonomous functionality.

Site officiel : https://www.autonomys.xyz/ Livre blanc : https://gateway.autonomys.xyz/file/bafkr6ia6q74kzrtdpfl3scb5v5f2vuvsip7ilfo4qkl27ievd7uvnluw2a