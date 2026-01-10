En savoir plus sur AIBG
Informations sur le prix de AIBG
Qu'est-ce que AIBG
Livre blanc de AIBG
Site officiel de AIBG
Tokenomics de AIBG
Prévisions de prix de AIBG
Historique de AIBG
Guide d'achat de AIBG
Convertisseur de AIBG en monnaie fiduciaire
AIBG au comptant
Pré-ouverture
Épargne
Airdrop+
Actualités
Blog
Learn
Tokenomics de AI BattleGround (AIBG)
Tokenomics et analyse de prix de AI BattleGround (AIBG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de AI BattleGround (AIBG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur AI BattleGround (AIBG)
AI BattleGround est le Colisée de la génération IA. AIBG est la pièce d'infrastructure qui manquait à la révolution de l'IA. Alors que les outils génératifs se démocratisent et que l'offre de contenu explose, la plateforme fournit la couche compétitive où la réputation se cristallise, le signal émerge du bruit, et le capital afflue vers le mérite démontré. Les créateurs utilisent les tokens AIBG pour générer du contenu et participer à des tournois hebdomadaires. Les communautés votent pour les gagnants — soit en stakant des tokens sur leurs favoris, soit en dépensant des tokens directement pour participer. Les cagnottes sont réparties entre les meilleurs créateurs et les électeurs qui les ont soutenus, créant ainsi des incitations alignées où la découverte de qualité devient rentable. La plateforme qui architecte une économie durable pour la créativité IA.
Tokenomics de AI BattleGround (AIBG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de AI BattleGround (AIBG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AIBG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AIBG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AIBG, explorez le prix en direct du token AIBG !
Comment acheter du AIBG
Envie d'ajouter du AI BattleGround (AIBG) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du AIBG, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de AI BattleGround (AIBG)
L'analyse de l'historique du prix de AIBG permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de AIBG
Vous voulez savoir dans quelle direction AIBG pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de AIBG combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
Acheter du AI BattleGround (AIBG)
Montant
1 AIBG = 0.00012986 USD
Trader du AI BattleGround (AIBG)
Tendances
Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché
Volume important
Les cryptomonnaies avec le volume de trading le plus important
Nouvellement ajoutés
Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading
Plus fortes hausses
Les cryptomonnaies avec les plus fortes hausses sur 24 h que chaque trader devrait surveiller