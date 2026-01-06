Prix de AIFin aujourd'hui

Le prix de AIFin (AIF) en direct est actuellement de $ 0.00000132, avec une variation de 47.20 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AIF en USD est de $ 0.00000132 par AIF.

AIFin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- AIF. Au cours des dernières 24 heures, AIF a été échangé entre $ 0.00000125 (plus bas) et $ 0.00000693 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, AIF a varié de +0.76% au cours de la dernière heure et de -90.84% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 521.04K.

Informations de marché pour AIFin (AIF)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 521.04K$ 521.04K $ 521.04K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1,320,000,000.00T$ 1,320,000,000.00T $ 1,320,000,000.00T Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000,000,000,001,000,000,000 1,000,000,000,000,000,001,000,000,000 1,000,000,000,000,000,001,000,000,000 Blockchain publique ARB

La capitalisation boursière actuelle de AIFin est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 521.04K. L'offre en circulation de AIF est de --, avec une offre totale de 1000000000000000001000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1,320,000,000.00T.