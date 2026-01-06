Prix de BALL3 aujourd'hui

Le prix de BALL3 (BCOIN) en direct est actuellement de $ 0.000007698, avec une variation de 0.60 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BCOIN en USD est de $ 0.000007698 par BCOIN.

BALL3 se classe actuellement au n°4972 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 BCOIN. Au cours des dernières 24 heures, BCOIN a été échangé entre $ 0.000007652 (plus bas) et $ 0.000007912 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.001895831358367738, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000004957523294704.

En termes de performance à court terme, BCOIN a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -3.16% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 24.22.

Informations de marché pour BALL3 (BCOIN)

Classement No.4972 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 24.22$ 24.22 $ 24.22 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 51.32K$ 51.32K $ 51.32K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 6,666,666,666 6,666,666,666 6,666,666,666 Offre totale 6,666,666,666 6,666,666,666 6,666,666,666 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de BALL3 est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 24.22. L'offre en circulation de BCOIN est de 0.00, avec une offre totale de 6666666666. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 51.32K.