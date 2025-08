Informations sur ALI (ALI)

The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

Site officiel : https://ALIagents.ai Livre blanc : https://docs.aiprotocol.info Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/9wvorGtBJ8gyLorFTmwXWcymPoGVUBn6MRzHwFpCdCeC