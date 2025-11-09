Prix de ALTHEA aujourd'hui

Le prix de ALTHEA (ALTHEA) en direct est actuellement de $ 0.151, avec une variation de 0.33 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ALTHEA en USD est de $ 0.151 par ALTHEA.

ALTHEA se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- ALTHEA. Au cours des dernières 24 heures, ALTHEA a été échangé entre $ 0.143 (plus bas) et $ 0.1655 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, ALTHEA a varié de -0.34% au cours de la dernière heure et de -31.37% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 7.39K.

Informations de marché pour ALTHEA (ALTHEA)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 7.39K$ 7.39K $ 7.39K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Offre en circulation ---- -- Offre totale 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Blockchain publique ETH

