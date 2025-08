Informations sur Amped Finance (AMPED)

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Site officiel : https://amped.finance Livre blanc : https://amped.finance/#/whitepaper Explorateur de blocs : https://sonicscan.org/token/0x4Cae73a23078e7A94D1e828Fa3bABa5080c04FcA