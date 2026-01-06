CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Le prix de aPriori en direct est actuellement de 0.1325 USD. La capitalisation boursière de APR est de -- USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de APR en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !Le prix de aPriori en direct est actuellement de 0.1325 USD. La capitalisation boursière de APR est de -- USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de APR en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur APR

Informations sur le prix de APR

Qu'est-ce que APR

Site officiel de APR

Tokenomics de APR

Prévisions de prix de APR

Historique de APR

Guide d'achat de APR

Convertisseur de APR en monnaie fiduciaire

APR au comptant

Contrats à terme USDT-M de APR

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de aPriori

Cours aPriori(APR)

Prix en temps réel : 1 APR à USD

$0.13233
$0.13233$0.13233
+3.34%1D
USD
Graphique du prix de aPriori (APR) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 13:00:59 (UTC+8)

Prix de aPriori aujourd'hui

Le prix de aPriori (APR) en direct est actuellement de $ 0.1325, avec une variation de 3.34 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de APR en USD est de $ 0.1325 par APR.

aPriori se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- APR. Au cours des dernières 24 heures, APR a été échangé entre $ 0.12552 (plus bas) et $ 0.14216 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, APR a varié de +0.17% au cours de la dernière heure et de -1.46% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 140.88K.

Informations de marché pour aPriori (APR)

--
----

$ 140.88K
$ 140.88K$ 140.88K

$ 132.50M
$ 132.50M$ 132.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

La capitalisation boursière actuelle de aPriori est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 140.88K. L'offre en circulation de APR est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 132.50M.

Historique du prix de aPriori en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.12552
$ 0.12552$ 0.12552
Bas 24 h
$ 0.14216
$ 0.14216$ 0.14216
Haut 24 h

$ 0.12552
$ 0.12552$ 0.12552

$ 0.14216
$ 0.14216$ 0.14216

--
----

--
----

+0.17%

+3.34%

-1.46%

-1.46%

Historique du prix de aPriori (APR) en USD

Suivez la variation du prix de aPriori aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.004277+3.34%
30 jours$ +0.0012+0.91%
60 jours$ -0.1034-43.84%
90 jours$ +0.0325+32.50%
Variation du prix de aPriori aujourd'hui

Aujourd'hui, APR a enregistré une variation de $ +0.004277 (+3.34%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de aPriori sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.0012 (+0.91%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de aPriori

En élargissant la vue à 60 jours, APR a constaté une variation de $ -0.1034 (-43.84%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de aPriori sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.0325 (+32.50%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de aPriori (APR) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de aPriori.

Analyse de l'IA pour aPriori

Des analyses alimentées par l'IA qui étudient les derniers mouvements de prix de aPriori, les tendances de volume de trading et les indicateurs de sentiment du marché, offrant des mises à jour en temps réel pour identifier les opportunités de trading et favoriser une prise de décision éclairée.

Quels sont les facteurs qui influencent le prix de aPriori ?

Les prix des jetons aPriori (APR) sont influencés par plusieurs facteurs clés :

Demande et offre du marché : La circulation des jetons, le volume des échanges et l'intérêt des investisseurs influencent directement les mouvements de prix.

Développement du projet : Les progrès techniques, les partenariats, la mise en œuvre de la feuille de route et l'adoption de la plateforme stimulent la valeur.

Sentiment du marché : Les tendances globales du marché des cryptomonnaies, la corrélation avec le Bitcoin et la confiance des investisseurs affectent le prix de l'APR.

Utilité et cas d'utilisation : Les applications réelles, les récompenses de staking et la croissance de l'écosystème influencent la demande.

Environnement réglementaire : Les politiques gouvernementales et les exigences de conformité impactent l'accessibilité au marché.

Concurrence : La performance par rapport à d'autres projets DeFi similaires détermine la position sur le marché.

Pourquoi les gens veulent-ils connaître le prix de aPriori aujourd'hui ?

Les gens souhaitent connaître le prix du TAEG aujourd'hui pour plusieurs raisons principales : prendre des décisions de trading éclairées, gérer leur portefeuille, calculer leurs profits et pertes, déterminer le bon moment pour acheter ou vendre, évaluer les risques, et rester informés sur la performance de leurs investissements dans les marchés cryptographiques volatils.

Prédiction du prix de aPriori

Prévision du prix de aPriori (APR) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de APR en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de aPriori (APR) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de aPriori pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix aPriori pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de APR pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de aPriori.

Comment acheter et investir dans du aPriori

Prêt à vous lancer avec aPriori ? Acheter du APR sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du aPriori. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de aPriori (APR).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.
Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de -- tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du aPriori sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Guide d'achat de aPriori (APR)

Que pouvez-vous faire avec du aPriori

Détenir du aPriori vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin

  • Explorez le marché au comptant de MEXC

    Explorez le marché au comptant de MEXC

    Tradez plus de 2,800 tokens avec des frais de transaction très bas.

    Trading des contrats à terme

    Trading des contrats à terme

    Tradez avec un effet de levier allant jusqu'à 500x et une liquidité profonde.

  • Launchpool de MEXC

    Launchpool de MEXC

    Stakez des tokens et gagnez des airdrops incroyables.

    Pré-ouverture sur MEXC

    Pré-ouverture sur MEXC

    Achetez et vendez de nouveaux tokens avant qu'ils ne soient officiellement listés.

Trading sur MEXC avec des frais extrêmement bas

Acheter du aPriori (APR) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading.

Frais de transaction au comptant :
--
Maker
--
Taker
Frais de transaction des contrats à terme :
--
Maker
--
Taker

Découvrez les frais de transaction compétitifs de MEXC.

De plus, vous pouvez trader certains tokens au comptant avec absolument aucun frais grâce au Festival 0 frais de MEXC.

Qu'est-ce que aPriori (APR)

aPriori développe une couche intelligente de coordination du flux d'ordres pour les blockchains à hautes performances. Son architecture comprend un moteur de segmentation du flux d'ordres, qui classe les transactions en temps réel, et un moteur de routage conscient du flux, qui dirige les ordres bénins vers des pools de liquidité efficaces tout en isolant les plus risqués vers des voies plus résilientes. Le système intègre la capture du MEV avec un mécanisme de redistribution, renvoyant la valeur aux stakers et aux validateurs afin d'aligner plus étroitement les incitations.

Ressources de aPriori

Pour une compréhension plus approfondie de aPriori, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de aPriori
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur aPriori

Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 13:00:59 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur aPriori (APR)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

aPriori Actualités à la une

Analyse de la ligne de crédit Clapp : Prêts crypto avec 0% de TAP, conditions flexibles et prise en charge de multi-garanties

Analyse de la ligne de crédit Clapp : Prêts crypto avec 0% de TAP, conditions flexibles et prise en charge de multi-garanties

December 12, 2025
Une Initiative Majeure Offrant Jusqu'à 500% de Rendement Annuel ⋆ ZyCrypto

Une Initiative Majeure Offrant Jusqu'à 500% de Rendement Annuel ⋆ ZyCrypto

December 12, 2025
MEXC Lance un Événement de Staking ETH et SOL Offrant Jusqu'à 20% APR

MEXC Lance un Événement de Staking ETH et SOL Offrant Jusqu'à 20% APR

December 26, 2025
Voir plus

Découvrez-en plus sur aPriori

APRUSDT (trading des contrats à terme)

Optez pour des positions longues ou courtes sur APR avec un effet de levier. Explorez le trading des contrats à terme APRUSDT sur MEXC et profitez des fluctuations du marché.

Tradez les marchés de aPriori (APR) sur MEXC

Explorez les marchés au comptant et sur les contrats à terme, consultez le prix et le volume de aPriori en direct et tradez directement.

Paires
Prix
Variation en 24 heures
Volume sur 24 heures
APR/USDT
$0.13233
$0.13233$0.13233
+3.41%
0.00% (USDT)

Plus de cryptomonnaies à explorer

Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC

Tendances

Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché

Bitcoin

Bitcoin

BTC
XRP

XRP

XRP
Bonk

Bonk

BONK
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Nouvellement ajoutés

Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading

QIE Blockchain

QIE Blockchain

QIE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Brevis

Brevis

BREV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DEPINSIM

DEPINSIM

ESIM

$0.1158
$0.1158$0.1158

+131.60%

114514

114514

114514

$0.032600
$0.032600$0.032600

+226.22%

The9bit

The9bit

9BIT

$0.009343
$0.009343$0.009343

+10.28%

Plus fortes hausses

Les plus fortes hausses crypto du jour

REWARDS ON PROJECT

REWARDS ON PROJECT

RWD

$0.0000000000000000012302
$0.0000000000000000012302$0.0000000000000000012302

+668.87%

114514

114514

114514

$0.032600
$0.032600$0.032600

+226.22%

DreamCraft

DreamCraft

DREAMCRAFT

$0.0000000005644
$0.0000000005644$0.0000000005644

+135.65%

DEPINSIM

DEPINSIM

ESIM

$0.1158
$0.1158$0.1158

+131.60%

ONYXCOIN

ONYXCOIN

XCN

$0.0091821
$0.0091821$0.0091821

+35.42%

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour APR vers USD

Montant

APR
APR
USD
USD

1 APR = 0.1325 USD