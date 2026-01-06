Prix de aPriori aujourd'hui

Le prix de aPriori (APR) en direct est actuellement de $ 0.1325, avec une variation de 3.34 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de APR en USD est de $ 0.1325 par APR.

aPriori se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- APR. Au cours des dernières 24 heures, APR a été échangé entre $ 0.12552 (plus bas) et $ 0.14216 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, APR a varié de +0.17% au cours de la dernière heure et de -1.46% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 140.88K.

Informations de marché pour aPriori (APR)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 140.88K$ 140.88K $ 140.88K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 132.50M$ 132.50M $ 132.50M Offre en circulation ---- -- Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de aPriori est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 140.88K. L'offre en circulation de APR est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 132.50M.