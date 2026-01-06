Prix de Aria aujourd'hui

Le prix de Aria (ARIAIP) en direct est actuellement de $ 0.02596, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ARIAIP en USD est de $ 0.02596 par ARIAIP.

Aria se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- ARIAIP. Au cours des dernières 24 heures, ARIAIP a été échangé entre $ 0.02465 (plus bas) et $ 0.02853 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, ARIAIP a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -6.18% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 62.04K.

Informations de marché pour Aria (ARIAIP)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 62.04K$ 62.04K $ 62.04K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 25.96M$ 25.96M $ 25.96M Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BSC

