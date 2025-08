Informations sur Aquarius Loan (ARS)

Aquarius Loan or Aquarius is a decentralised blockchain protocol that allows users to lend or borrow selected cryptocurrencies on ArbitrumOne and Core chain. It establishes money markets by pooling assets together and algorithmically setting interest rates based on supply and demand of assets.

Site officiel : https://www.aquarius.loan Livre blanc : https://www.aquarius.loan/Whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://scan.coredao.org/token/0x204e2d49b7cda6d93301bcf667a2da28fb0e5780