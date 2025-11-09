Prix de Aster Inu aujourd'hui

Le prix de Aster Inu (ASTERINU) en direct est actuellement de $ 0.000264, avec une variation de 9.09 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ASTERINU en USD est de $ 0.000264 par ASTERINU.

Aster Inu se classe actuellement au n°2773 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 261.36K et une offre en circulation de 990.00M ASTERINU. Au cours des dernières 24 heures, ASTERINU a été échangé entre $ 0.000228 (plus bas) et $ 0.000275 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.008002267526781424, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000190827686511984.

En termes de performance à court terme, ASTERINU a varié de -1.13% au cours de la dernière heure et de +10.46% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 4.34K.

Informations de marché pour Aster Inu (ASTERINU)

Classement No.2773 Capitalisation boursière $ 261.36K$ 261.36K $ 261.36K Volume (24 h) $ 4.34K$ 4.34K $ 4.34K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 264.00K$ 264.00K $ 264.00K Offre en circulation 990.00M 990.00M 990.00M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 98.99% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Aster Inu est de $ 261.36K, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 4.34K. L'offre en circulation de ASTERINU est de 990.00M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 264.00K.