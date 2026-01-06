Prix de APRO aujourd'hui

Le prix de APRO (AT) en direct est actuellement de $ 0.15684, avec une variation de 2.57 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AT en USD est de $ 0.15684 par AT.

APRO se classe actuellement au n°511 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 39.21M et une offre en circulation de 250.00M AT. Au cours des dernières 24 heures, AT a été échangé entre $ 0.14909 (plus bas) et $ 0.17745 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.88010688164916, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.07917937860759514.

En termes de performance à court terme, AT a varié de -1.86% au cours de la dernière heure et de +1.07% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 465.89K.

Informations de marché pour APRO (AT)

Classement No.511 Capitalisation boursière $ 39.21M$ 39.21M $ 39.21M Volume (24 h) $ 465.89K$ 465.89K $ 465.89K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 156.84M$ 156.84M $ 156.84M Offre en circulation 250.00M 250.00M 250.00M Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 25.00% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de APRO est de $ 39.21M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 465.89K. L'offre en circulation de AT est de 250.00M, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 156.84M.