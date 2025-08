Informations sur AUKI (AUKI)

The posemesh is a decentralized machine perception network and collaborative spatial computing protocol, designed to allow digital devices to securely and privately exchange spatial data and computing power to form a shared understanding of the physical world.

Site officiel : https://www.aukilabs.com/ Livre blanc : https://auki.gitbook.io/ Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0xf9569cfb8fd265e91aa478d86ae8c78b8af55df4