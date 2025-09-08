Qu'est-ce que Avantis (AVNT)

Avantis est un échange décentralisé de contrats perpétuels conçu pour le trading à fort effet de levier sur les cryptomonnaies et les actifs du monde réel (RWA), y compris les devises (FX), les matières premières, les indices et bientôt les actions. Soutenu par Pantera et Coinbase, Avantis est le plus grand DEX sur Base en termes de volumes et apporte des produits de qualité institutionnelle à la DeFi, permettant aux utilisateurs de trader avec un effet de levier allant jusqu'à 500x dans un environnement transparent et sans autorisation.

Avantis est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Avantis. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.



Vous pouvez également :

- Vérifier la disponibilité du staking de AVNTpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.

- Lire les avis et les analyses sur le Avantis sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Avantis fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Avantis (USD)

Combien vaudra Avantis (AVNT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Avantis (AVNT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Avantis.

Consultez la prévision de prix de Avantis maintenant !

Tokenomics de Avantis (AVNT)

Comprendre la tokenomics de Avantis (AVNT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AVNT !

Guide d'achat de Avantis (AVNT)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Avantis? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Avantis. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

AVNT en devises locales

Essayez le convertisseur

Ressources de Avantis

Pour une compréhension plus approfondie de Avantis, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Avantis Combien vaut Avantis (AVNT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de AVNT en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de AVNT à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de AVNT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Avantis ? La capitalisation boursière de AVNT est de -- USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de AVNT ? L'offre en circulation de AVNT est de -- USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de AVNT ? AVNT a atteint un prix ATH de -- USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de AVNT ? AVNT a vu un prix ATL de -- USD . Quel est le volume de trading de AVNT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour AVNT est de $ 0.00 USD . Est-ce que AVNT va augmenter cette année ? AVNT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de AVNT pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Avantis (AVNT)

Temps (UTC+8) Type Information 09-08 12:35:00 Mises à jour de l'industrie Le marché des Crypto connaît une légère reprise, le marché des altcoins se réchauffe généralement 09-08 03:06:00 Mises à jour de l'industrie L'offre illiquide de Bitcoin dépasse 14,3 millions de coins, atteignant un All-time High (ATH) 09-07 17:07:00 Mises à jour de l'industrie Classement des afflux/sorties de capitaux Spot sur 24h : WLFI avec un afflux net de 28,61 millions de dollars, BNB avec un afflux net de 12,8 millions de dollars 09-07 12:25:00 Mises à jour de l'industrie Le marché des cryptomonnaies connaît une légère baisse au cours des dernières 24h, la capitalisation totale du marché chute à 3,891 billions de dollars 09-06 19:11:00 Données on-chain Les ETF Spot Ethereum américains enregistrent des sorties nettes de 787,6 millions de dollars cette semaine 09-06 06:54:00 Mises à jour de l'industrie La Fondation Ethena Lance un Nouveau Programme de Rachat de 310 Millions de Dollars

Actualités à la une

Qu’est-ce que l’USDAI ? Un stablecoin décentralisé et alimenté par l’IA L’USDAI est un stablecoin décentralisé et algorithmique conçu pour maintenir une parité constante de 1:1 avec le dollar américain.

Choses que chaque débutant devrait savoir avant d’entrer dans la crypto Le marché de la crypto est devenu mainstream, attirant des vagues de nouveaux investisseurs désireux de poursuivre des bénéfices. Bien que le potentiel de gain puisse être immense, les risques sont tout aussi réels. Si vous débutez, voici les principes clés qui vous aideront à naviguer dans la crypto de manière plus sûre et efficace.