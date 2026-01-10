En savoir plus sur AXLT
Tokenomics de AssetX Labs (AXLT)
Tokenomics et analyse de prix de AssetX Labs (AXLT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de AssetX Labs (AXLT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur AssetX Labs (AXLT)
AssetX Labs : plateforme d'agrégation d'actifs multi-dimensionnelle. Transformer la puissance de calcul, la bande passante (PCDN), le stockage et les données en actifs on-chain vérifiables et tradables — alimentant les écosystèmes Web3, IA et DePIN.
Tokenomics de AssetX Labs (AXLT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de AssetX Labs (AXLT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AXLT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AXLT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AXLT, explorez le prix en direct du token AXLT !
Historique du prix de AssetX Labs (AXLT)
L'analyse de l'historique du prix de AXLT permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de AXLT
Vous voulez savoir dans quelle direction AXLT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de AXLT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
