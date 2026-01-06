Prix de BabyBnb aujourd'hui

Le prix de BabyBnb (BABYBNB) en direct est actuellement de $ 0.0000398, avec une variation de 5.29 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BABYBNB en USD est de $ 0.0000398 par BABYBNB.

BabyBnb se classe actuellement au n°3287 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 39.80K et une offre en circulation de 1.00B BABYBNB. Au cours des dernières 24 heures, BABYBNB a été échangé entre $ 0.00003679 (plus bas) et $ 0.0000407 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00174604326764468, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000016959228969428.

En termes de performance à court terme, BABYBNB a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -23.76% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 59.38.

Informations de marché pour BabyBnb (BABYBNB)

Classement No.3287 Capitalisation boursière $ 39.80K$ 39.80K $ 39.80K Volume (24 h) $ 59.38$ 59.38 $ 59.38 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 39.80K$ 39.80K $ 39.80K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 100.00% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de BabyBnb est de $ 39.80K, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 59.38. L'offre en circulation de BABYBNB est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 39.80K.