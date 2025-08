Informations sur BEBE (BEBE)

BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game.

Site officiel : https://www.bebe.global/ Livre blanc : https://github.com/BEBE-RBD/BEBE-whitepaper/wiki/WHITE-PAPER Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x16120Ef3d353224222b0A257AD15B5eAec0525c5