Prix de Backstage aujourd'hui

Le prix de Backstage (BKS) en direct est actuellement de $ 0.00264, avec une variation de 0.75 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BKS en USD est de $ 0.00264 par BKS.

Backstage se classe actuellement au n°4479 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 BKS. Au cours des dernières 24 heures, BKS a été échangé entre $ 0.00261 (plus bas) et $ 0.00359 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01393519212883124, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.002616020221367466.

En termes de performance à court terme, BKS a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -39.59% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 24.45K.

Informations de marché pour Backstage (BKS)

Classement No.4479 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 24.45K$ 24.45K $ 24.45K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de Backstage est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 24.45K. L'offre en circulation de BKS est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.64M.