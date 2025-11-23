CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvents
More
CHZ Frenzy
Le prix de BLACKHOLE en direct est actuellement de 0.05432 USD. La capitalisation boursière de BLACK est de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de BLACK en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !Le prix de BLACKHOLE en direct est actuellement de 0.05432 USD. La capitalisation boursière de BLACK est de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de BLACK en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur BLACK

Informations sur le prix de BLACK

Qu'est-ce que BLACK

Livre blanc de BLACK

Site officiel de BLACK

Tokenomics de BLACK

Prévisions de prix de BLACK

Historique de BLACK

Guide d'achat de BLACK

Convertisseur de BLACK en monnaie fiduciaire

BLACK au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de BLACKHOLE

Cours BLACKHOLE(BLACK)

Prix en temps réel : 1 BLACK à USD

$0.05432
$0.05432$0.05432
-2.77%1D
USD
Graphique du prix de BLACKHOLE (BLACK) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-11-23 16:55:08 (UTC+8)

Prix de BLACKHOLE aujourd'hui

Le prix de BLACKHOLE (BLACK) en direct est actuellement de $ 0.05432, avec une variation de 2.77 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BLACK en USD est de $ 0.05432 par BLACK.

BLACKHOLE se classe actuellement au n°3775 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 BLACK. Au cours des dernières 24 heures, BLACK a été échangé entre $ 0.04845 (plus bas) et $ 0.06614 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.542695123942573, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.04958396066404331.

En termes de performance à court terme, BLACK a varié de +0.29% au cours de la dernière heure et de -12.08% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 54.92K.

Informations de marché pour BLACKHOLE (BLACK)

No.3775

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.92K
$ 54.92K$ 54.92K

$ 6.20M
$ 6.20M$ 6.20M

0.00
0.00 0.00

114,083,333
114,083,333 114,083,333

AVAX_CCHAIN

La capitalisation boursière actuelle de BLACKHOLE est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 54.92K. L'offre en circulation de BLACK est de 0.00, avec une offre totale de 114083333. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.20M.

Historique du prix de BLACKHOLE en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.04845
$ 0.04845$ 0.04845
Bas 24 h
$ 0.06614
$ 0.06614$ 0.06614
Haut 24 h

$ 0.04845
$ 0.04845$ 0.04845

$ 0.06614
$ 0.06614$ 0.06614

$ 1.542695123942573
$ 1.542695123942573$ 1.542695123942573

$ 0.04958396066404331
$ 0.04958396066404331$ 0.04958396066404331

+0.29%

-2.77%

-12.08%

-12.08%

Historique du prix de BLACKHOLE (BLACK) en USD

Suivez la variation du prix de BLACKHOLE aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0015475-2.77%
30 jours$ -0.08098-59.86%
60 jours$ -0.28778-84.13%
90 jours$ -0.27138-83.33%
Variation du prix de BLACKHOLE aujourd'hui

Aujourd'hui, BLACK a enregistré une variation de $ -0.0015475 (-2.77%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de BLACKHOLE sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.08098 (-59.86%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de BLACKHOLE

En élargissant la vue à 60 jours, BLACK a constaté une variation de $ -0.28778 (-84.13%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de BLACKHOLE sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.27138 (-83.33%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de BLACKHOLE (BLACK) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de BLACKHOLE.

Prédiction du prix de BLACKHOLE

Prévision du prix de BLACKHOLE (BLACK) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de BLACK en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de BLACKHOLE (BLACK) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de BLACKHOLE pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix BLACKHOLE pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de BLACK pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de BLACKHOLE.

Comment acheter et investir dans du BLACKHOLE

Prêt à vous lancer avec BLACKHOLE ? Acheter du BLACK sur MEXC est rapide et adapté aux débutants. Vous pouvez commencer à trader instantanément dès votre premier achat. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet sur Comment acheter du BLACKHOLE. Vous trouverez ci-dessous un aperçu en 5 étapes pour vous aider à démarrer votre parcours d'achat de BLACKHOLE (BLACK).

Étape 1

Créez un compte et effectuez la vérification d'identité (KYC)

Commencez par vous inscrire et effectuer la vérification d'identité (KYC) sur MEXC. Vous pouvez le faire sur le site officiel de MEXC ou via l'application MEXC en utilisant votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.
Étape 2

Ajouter des USDT, USDC, ou USDE à votre portefeuille

Les USDT, USDC et USDE facilitent le trading sur MEXC. Vous pouvez acheter des USDT, USDC et USDE via un virement bancaire, le marché OTC ou le trading P2P.
Étape 3

Accédez à la page de trading au comptant

Sur le site de MEXC, cliquez sur Spot dans la barre supérieure et recherchez les tokens de votre choix.
Étape 4

Choisissez vos tokens

Avec plus de 0.00 tokens disponibles, vous pouvez facilement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et des tokens tendances.
Étape 5

Finalisez votre achat

Saisissez le montant de tokens ou l'équivalent dans votre monnaie locale. Cliquez sur « Acheter », et du BLACKHOLE sera instantanément crédité sur votre portefeuille.
Guide d'achat de BLACKHOLE (BLACK)

Que pouvez-vous faire avec du BLACKHOLE

Détenir du BLACKHOLE vous permet d'aller bien au-delà de l'achat et de la conservation. Vous pouvez trader le BTC sur des centaines de marchés, gagner des récompenses passives grâce aux produits d'épargne et de staking flexibles, ou utiliser des outils de trading professionnels pour faire croître votre capital. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, MEXC facilite la maximisation de votre potentiel dans la cryptomonnaie. Voici les quatre principales façons de tirer le meilleur parti de vos tokens Bitcoin

Trading sur MEXC avec des frais extrêmement bas

Acheter du BLACKHOLE (BLACK) sur MEXC, c'est obtenir plus de valeur pour votre argent. En tant que l'une des plateformes de cryptomonnaies avec les frais les plus bas du marché, MEXC vous aide à réduire vos coûts dès votre première opération de trading.

Frais de transaction au comptant :
--
Maker
--
Taker
Frais de transaction des contrats à terme :
--
Maker
--
Taker

Découvrez les frais de transaction compétitifs de MEXC.

De plus, vous pouvez trader certains tokens au comptant avec absolument aucun frais grâce au Festival 0 frais de MEXC.

Qu'est-ce que BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole est une DEX nouvelle génération déployée sur l'Avalanche C-Chain.

Ressources de BLACKHOLE

Pour une compréhension plus approfondie de BLACKHOLE, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de BLACKHOLE
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BLACKHOLE

Combien vaudra 1 BLACKHOLE en 2030 ?
Si BLACKHOLE enregistrait une croissance annuelle de 5 %, sa valeur estimée pourrait atteindre environ -- $ d'ici 2026, -- $ d'ici 2030, -- $ d'ici 2035 et -- $ d'ici 2040. Ces chiffres illustrent un scénario de croissance composée stable, bien que le prix réel futur dépende de l'adoption du marché, de l'évolution de la réglementation et des conditions macroéconomiques. Vous pouvez consulter le tableau complet des prévisions ci-dessous pour une analyse détaillée, année par année, des prix potentiels de BLACKHOLE et du retour sur investissement attendu.
Dernière mise à jour de la page : 2025-11-23 16:55:08 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur BLACKHOLE (BLACK)

Temps (UTC+8)TypeInformation
11-22 16:42:51Mises à jour de l'industrie
Fin de huit jours de sorties, l'ETF spot Ethereum américain enregistre une entrée nette de 55,7 millions de dollars hier
11-22 07:25:03Mises à jour de l'industrie
La probabilité d'une baisse des taux de la Fed de 25 points de base en décembre s'élève à 71,3%, les paris sur une baisse des taux s'intensifient à nouveau
11-21 21:37:03Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies tombe en dessous de 3 billions de dollars, avec une baisse de 8,5 % en 24h
11-21 15:19:55Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptos chute à 3 billions de dollars
11-21 11:48:26Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptos chute à 14, le marché en état de "peur extrême"
11-21 07:03:32Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24 heures, le marché a enregistré 911 millions de dollars de liquidations, avec plus de 230 000 traders liquidés

Actualités à la une

Top 10 des crypto-monnaies à suivre en 2025 pour les investisseurs français

October 20, 2025

The Blockchain Group (ALTBG) : Tout savoir sur le géant français du Web3 coté en bourse

October 20, 2025

Des crypto-monnaies volées — Que faire et peut-on récupérer des actifs?

October 19, 2025
Voir plus

Découvrez-en plus sur BLACKHOLE

BLACKUSDT (trading des contrats à terme)

Optez pour des positions longues ou courtes sur BLACK avec un effet de levier. Explorez le trading des contrats à terme BLACKUSDT sur MEXC et profitez des fluctuations du marché.

Tradez les marchés de BLACKHOLE (BLACK) sur MEXC

Explorez les marchés au comptant et sur les contrats à terme, consultez le prix et le volume de BLACKHOLE en direct et tradez directement.

Paires
Prix
Variation en 24 heures
Volume sur 24 heures
BLACK/USDT
$0.05432
$0.05432$0.05432
-2.75%
0.00% (USDT)

Plus de cryptomonnaies à explorer

Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC

Tendances

Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché

Bitcoin

Bitcoin

BTC
UCN

UCN

UCN
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Nouvellement ajoutés

Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$1.1490
$1.1490$1.1490

+2,198.00%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001581
$0.0001581$0.0001581

-20.95%

PowerLink

PowerLink

PLK

$0.9868
$0.9868$0.9868

+3,847.20%

AERIS AI

AERIS AI

AERIS

$0.0467
$0.0467$0.0467

-73.76%

Plus fortes hausses

Les plus fortes hausses crypto du jour

PowerLink

PowerLink

PLK

$0.9868
$0.9868$0.9868

+3,847.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.0000000006325
$0.0000000006325$0.0000000006325

+533.13%

Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.081298
$0.081298$0.081298

+221.88%

WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00440
$0.00440$0.00440

+209.85%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.0000000000000119
$0.0000000000000119$0.0000000000000119

+70.00%

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour BLACK vers USD

Montant

BLACK
BLACK
USD
USD

1 BLACK = 0.05432 USD