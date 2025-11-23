Prix de BLACKHOLE aujourd'hui

Le prix de BLACKHOLE (BLACK) en direct est actuellement de $ 0.05432, avec une variation de 2.77 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BLACK en USD est de $ 0.05432 par BLACK.

BLACKHOLE se classe actuellement au n°3775 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 BLACK. Au cours des dernières 24 heures, BLACK a été échangé entre $ 0.04845 (plus bas) et $ 0.06614 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.542695123942573, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.04958396066404331.

En termes de performance à court terme, BLACK a varié de +0.29% au cours de la dernière heure et de -12.08% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 54.92K.

Informations de marché pour BLACKHOLE (BLACK)

Classement No.3775 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 54.92K$ 54.92K $ 54.92K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 114,083,333 114,083,333 114,083,333 Blockchain publique AVAX_CCHAIN

La capitalisation boursière actuelle de BLACKHOLE est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 54.92K. L'offre en circulation de BLACK est de 0.00, avec une offre totale de 114083333. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.20M.