Informations sur BOBER (BOBER)

$BOBER - Driven by degens spirit, powered by builders mindset. Like real beavers, we don’t just chase hype, but we also build dams, value & culture.

Site officiel : https://boberonmvx.com Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/1FXG4KqXcgsHm_2gapSW5inEEx7lzyqfI/view Explorateur de blocs : https://explorer.multiversx.com/tokens/BOBER-9eb764