Informations sur Minto (BTCMT)

Minto is a unique DeFi platform for BTC mining . Minto (BTCMT) tokens are backed by a real mining hardware hashrate in a 100 BTCMT = 1 TH/s ratio.

Site officiel : https://minto.finance/ Livre blanc : https://docs.minto.finance/the-company/whitepaper Explorateur de blocs : https://hecoinfo.com/token/0x410a56541bD912F9B60943fcB344f1E3D6F09567